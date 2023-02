A vegyeskar – Borbásné Gazdag Gabriella vezényletével – és a Kósa György Zeneiskola tanítványai szép koncertet adtak tavaly év végén. Az egyesület a Veszprém–Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa pályázatán 350 ezer forint támogatást nyert, amit programokra fordítanak. Eszerint például templombemutatókat szervez a Honismereti és Városszépítő Kör az Almádiak napján, február 18-án, a Gaudium kórus Pusker János vezényletével a Szent Ignác-templomban énekel, a város vegyes kara DJ Bécivel együtt lép fel. A Honismereti és Városszépítő Kör márciusban, októberben várostakarítást szervez, húsvétkor tojásfát állít. A Gaudium kórus pünkösdi koncertet ad a vörösberényi református templomban. Idén is lesznek templomséták júliusban, augusztusban, és szerveznek villasétákat is. Az egyesület meghívására Böjte Csaba atya és a Magyar Örökség-díjas Kodály Zoltán Gyermekkar lesz a város vendége a Zenepavilonnál július 21-én. Megszervezik az almádi templomok éjszakáját is szeptember 16-án.