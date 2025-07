A Balaton-felvidéki borok mellett stílusos nyári meglepetés érkezett a Lidl polcaira

A friss Lidl-szórólapban több, a Balatonhoz kötődő különlegesség is szerepel, amelyek most kitűnő választásnak bizonyulnak a vízparti hangulat kedvelőinek. Az áruházlánc különleges, fenntartható alternatívával állt elő a környezettudatos vásárlók örömére: újrahasznosított pamutból készült, strapabíró vászontáskát dobtak piacra Balaton felirattal. Az újrahasznosított szálakból újraszőtt zsák nemcsak tartós, de a környezetet is kíméli, ráadásul az árát is igen eltalálták.

Helyi látványosságok megjelölésével kedveskedik vásárlóinak a Lidl ezzel a Balaton témájú táskával

Fotó: Lidl.hu

A balatoni vászontáska tudatos döntés, nem csak trendi – apró lépés egy zöldebb jövő felé

A dizájn letisztult, divatos és praktikus: hosszú fül, erős varrás. Grafikáján a Balaton környéki városok és ikonikus helyek stilizált illusztrációi láthatók: például Keszthely, Siófok, Fonyód, Veszprém, Tapolca, Balatonlelle, sőt, a Veszprémi Állatkert is helyet kapott. A készítők a következő célra ajánlják a vászonszatyrot:

strandtáskának

napi bevásárlásokhoz

nyaraláskor pakolós zsáknak

vagy épp szuvenírnek Balaton-imádóknak

A gyártó célja, hogy ösztönözze a lakosságot a műanyag zacskók visszaszorítására, és ezzel együtt elősegítse az újrahasznosítás társadalmi elfogadottságát.

Ezenkívül nem maradhatunk le a vízparti szórakozás és a hangulatos nyári esték fő összetevőjéről sem: Balaton-felvidéki borok érkeztek a kínálatba – hűtsd be! A szórólapban kis Balaton-ikon jelzi ezeket a tételeket – ahogy azt a Lidl Facebook-oldalán is kiemelték.