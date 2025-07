Ingatlan-adásvételi kisokos: mi kell a szerződésbe? Az Otthon Start indulása miatt most még fontosabb résen lenni

Egy jól megírt szerződés nemcsak jogi biztonságot nyújt, de a későbbi vitákat is megelőzheti. Ha sikeres volt a háznézés és tudjuk, hogy kaphatunk igény esetén támogatást (Otthon Start, csok), eljött az ideje felkeresni egy megbízható ügyvédet. Ő fogja elkészíteni azt a dokumentumot, amit hivatalosan ingatlan-adásvételi szerződésnek hívunk. A paragrafusok mélyebb rétegeibe most nem merülnénk el – elég, ha tudjuk: ez az irat a kulcsa egy biztonságos ingatlanügyletnek. Gyakori eset, hogy a vételárat ki kell pótolni hitellel, esetleg támogatással, ilyenkor az a szokás, hogy a hitelt adó intézet és a szóban forgó pénzösszeg is belekerül a szerződésbe, kiegészítvén az önerőt a vételárig.

Több üzlet összekötődik egy adásvétel során: az Otthon Start Program remek áthidaló megoldás

Fotó: AI-illusztráció

Az Otthon Start Program igénybevételéhez is elengedhetetlen egy jogilag szabályos adásvételi szerződés

Felek adatai

Eladó és vevő neve, címe, személyi igazolvány- és adószáma. A tanúknál is elmaradhatatlan az adatközlés. Eladó lakás vagy ház pontos azonosítása

Helyrajzi szám, cím, alapterület, tulajdoni hányad. Legtöbb esetben egy friss, aznapi tulajdoni lapot illik lekérni. Tulajdonjog tisztázása

Az eladó igazolja, hogy kizárólagos és per-, teher-, igénymentes tulajdonosa az eladó ingatlannak, vagy felsorolja az esetleges terheket (pl. jelzálog, haszonélvezet). Meglévő ingatlanhitel az épületen nem akadály, viszont írásba kell foglalni a tehermentesítés folyamatait, határidejét. Vételár és fizetési ütemezés

A teljes ár, foglaló vagy előleg összege, fizetési határidők, utalási adatok. Fontos részlet a vételár-visszatartási záradék! Készüljön fel a váratlanra! Birtokba adás dátuma és feltételei

Mikor léphet a vevő birtokba, milyen állapotban, milyen feltételekkel. Esetleg a visszabérlés feltételeit és a késedelmi kötbért érdemes írásba foglalni! Jogkövetkezmények

Mi történik, ha valamelyik fél nem teljesít, például: a foglaló elvész vagy duplán visszajár. Illetékviselés, közművek átírása

Rögzíti, ki vállalja az illetéket, mikor történik meg a mérőórák átírása, közös költség rendezése. Ez a munka lepasszolható egy megbízási szerződéssel. Nyilatkozatok

Az eladó kijelenti, hogy az eladó ház vagy lakás nem vitatott, és nincs olyan körülmény, ami a tulajdonjog átruházását akadályozná.

Mire figyeljünk különösen?

A foglaló és az előleg nem ugyanaz: a foglalónak jogi és anyagi következményei vannak, ha a szerződés meghiúsul.

A birtokba adás dátumát mindig egyértelműen rögzítsük.

A szerződésben célszerű kitérni arra is, hogy az ingatlan milyen berendezéssel, gépekkel kerül átadásra.

Összegzés

Az ingatlan-adásvétel egyszerre jogi és emberi folyamat – érdemes alaposan előkészíteni, ügyvéd segítségét kérni, és minden részletet rögzíteni a szerződésben, amit csak fontosnak tartunk. Egy lakáshitelnél, -vásárlásnál tudni érdemes, hogy az ügyvéd mindkét fél érdekeit köteles szem előtt tartani.