Anyák adómentessége: itt a kisokos, így lehet már az októberi fizetés is mentes

Ősztől a háromgyermekes édesanyák nem fizetnek szja-t a munkajövedelmük után. A kormány legújabb intézkedése az anyák adómentessége, amely több tízezer családnak jelenthet könnyebbséget.

2025. október 1-jétől új adókedvezmény lép életbe: a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességet kapnak a munkával szerzett jövedelmük után. Az anyák adómentessége havi szinten is jelentős megtakarítást hozhat. A kormányintézkedésnek következtében egy átlagkeresetű, háromgyermekes anya számára ez havonta nagyjából 109 ezer forint megtakarítást jelenthet – írta meg az Origo. Fontos azonban, hogy a kedvezmény nem jár automatikusan – igényelni kell, mégpedig adóelőleg-nyilatkozat benyújtásával.

Háromgyerekes anyák adómentessége 2025
2025 ősz: elstartol a háromgyerekes anyák adómentessége 
Fotó: SDI Productions / Forrás:  Metropol

Kik számára elérhető az anyák adómentessége?

Az új kedvezményre minden anya jogosult, aki:

  • vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy
  • legalább három olyan gyermeket nevelt, akik után a múltban legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

Ez azt is jelenti, hogy a kedvezményt nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyermekek után is igénybe lehet venni.

Mely jövedelmekre érvényes az adómentesség?

A 3 gyerekes anyák adómentessége a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre vonatkozik. Ezek lehetnek:

  • munkabér,
  • vállalkozói kivét,
  • átalányadózás alapján megállapított jövedelem,
  • őstermelői tevékenységből származó bevétel,
  • megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem.

Mit kell tenni az évközbeni érvényesítéshez?

Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni (novemberi utaláskor), annak új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatónál vagy kifizetőnél. A nyilatkozat legegyszerűbben online, a NAV ONYA (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) rendszerében nyújtható be október 1-jétől. Ha valaki most nem él a lehetőséggel, a kedvezmény akkor sem vész el: a következő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

Mire érdemes még figyelni?

Az új szja-mentesség minden más kedvezményt megelőz. A háromgyermekes családok jelenleg havi 148 500 forint családi kedvezményt érvényesíthetnek (júliusi emelés után). A fel nem használt családi kedvezmény járulékkedvezményként is igénybe vehető. 2026. január 1-jétől pedig a három gyermeket nevelők kedvezménye közel 200 ezer forintra nő.

További információk

  • Részletes tájékoztató a NAV 73. számú információs füzetében olvasható.
  • A családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia az M1 Híradónak nyilatkozva hangsúlyozta: az adómentesség komoly segítséget jelent, de nem jár automatikusan, igényelni kell.

Korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk róla, hogy a kormány több lépcsőben hajtja végre Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek köszönhetően 2026 januárjától akár 100 ezer forinttal is több maradhat a családi kasszában. A családi adókedvezmény megduplázása és az anyák adómentessége együtt már a minimálbéres édesanyáknak is jelentős pluszpénzt hoz.

Anyák adómentessége kettő és három gyermek esetén
Anyák adómentessége: ennyivel nő a két- és háromgyerekes édesanyák nettó fizetése
Fotó: Magyar Nemzet / Forrás: Világgazdaság

 

