2 órája
Anyák adómentessége: itt a kisokos, így lehet már az októberi fizetés is mentes
Ősztől a háromgyermekes édesanyák nem fizetnek szja-t a munkajövedelmük után. A kormány legújabb intézkedése az anyák adómentessége, amely több tízezer családnak jelenthet könnyebbséget.
2025. október 1-jétől új adókedvezmény lép életbe: a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességet kapnak a munkával szerzett jövedelmük után. Az anyák adómentessége havi szinten is jelentős megtakarítást hozhat. A kormányintézkedésnek következtében egy átlagkeresetű, háromgyermekes anya számára ez havonta nagyjából 109 ezer forint megtakarítást jelenthet – írta meg az Origo. Fontos azonban, hogy a kedvezmény nem jár automatikusan – igényelni kell, mégpedig adóelőleg-nyilatkozat benyújtásával.
Kik számára elérhető az anyák adómentessége?
Az új kedvezményre minden anya jogosult, aki:
- vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy
- legalább három olyan gyermeket nevelt, akik után a múltban legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.
Ez azt is jelenti, hogy a kedvezményt nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyermekek után is igénybe lehet venni.
Mely jövedelmekre érvényes az adómentesség?
A 3 gyerekes anyák adómentessége a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre vonatkozik. Ezek lehetnek:
- munkabér,
- vállalkozói kivét,
- átalányadózás alapján megállapított jövedelem,
- őstermelői tevékenységből származó bevétel,
- megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem.
Mit kell tenni az évközbeni érvényesítéshez?
Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni (novemberi utaláskor), annak új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatónál vagy kifizetőnél. A nyilatkozat legegyszerűbben online, a NAV ONYA (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) rendszerében nyújtható be október 1-jétől. Ha valaki most nem él a lehetőséggel, a kedvezmény akkor sem vész el: a következő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.
Mire érdemes még figyelni?
Az új szja-mentesség minden más kedvezményt megelőz. A háromgyermekes családok jelenleg havi 148 500 forint családi kedvezményt érvényesíthetnek (júliusi emelés után). A fel nem használt családi kedvezmény járulékkedvezményként is igénybe vehető. 2026. január 1-jétől pedig a három gyermeket nevelők kedvezménye közel 200 ezer forintra nő.
További információk
- Részletes tájékoztató a NAV 73. számú információs füzetében olvasható.
- A családokért felelős államtitkár, Koncz Zsófia az M1 Híradónak nyilatkozva hangsúlyozta: az adómentesség komoly segítséget jelent, de nem jár automatikusan, igényelni kell.
Korábbi cikkünkben részletesen beszámoltunk róla, hogy a kormány több lépcsőben hajtja végre Európa legnagyobb adócsökkentési programját, amelynek köszönhetően 2026 januárjától akár 100 ezer forinttal is több maradhat a családi kasszában. A családi adókedvezmény megduplázása és az anyák adómentessége együtt már a minimálbéres édesanyáknak is jelentős pluszpénzt hoz.