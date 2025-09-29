Anyák adómentessége: itt a kisokos, így lehet már az októberi fizetés is mentes

2025. október 1-jétől új adókedvezmény lép életbe: a háromgyermekes édesanyák személyi jövedelemadó-mentességet kapnak a munkával szerzett jövedelmük után. Az anyák adómentessége havi szinten is jelentős megtakarítást hozhat. A kormányintézkedésnek következtében egy átlagkeresetű, háromgyermekes anya számára ez havonta nagyjából 109 ezer forint megtakarítást jelenthet – írta meg az Origo. Fontos azonban, hogy a kedvezmény nem jár automatikusan – igényelni kell, mégpedig adóelőleg-nyilatkozat benyújtásával.

2025 ősz: elstartol a háromgyerekes anyák adómentessége

Fotó: SDI Productions / Forrás: Metropol

Kik számára elérhető az anyák adómentessége?

Az új kedvezményre minden anya jogosult, aki:

vér szerinti vagy örökbefogadó szülőként legalább három olyan gyermeket nevel, akik után családi pótlékra jogosult, vagy

legalább három olyan gyermeket nevelt, akik után a múltban legalább 12 éven át jogosult volt családi pótlékra.

Ez azt is jelenti, hogy a kedvezményt nemcsak a jelenlegi, hanem a korábbi jogosultság alapján, akár felnőtt gyermekek után is igénybe lehet venni.

Mely jövedelmekre érvényes az adómentesség?

A 3 gyerekes anyák adómentessége a törvényben meghatározott, munkával szerzett jövedelmekre vonatkozik. Ezek lehetnek:

munkabér,

vállalkozói kivét,

átalányadózás alapján megállapított jövedelem,

őstermelői tevékenységből származó bevétel,

megbízási vagy felhasználási szerződésből származó jövedelem.

Mit kell tenni az évközbeni érvényesítéshez?

Aki már az októberi fizetését is szja-mentesen szeretné megkapni (novemberi utaláskor), annak új adóelőleg-nyilatkozatot kell leadnia a munkáltatónál vagy kifizetőnél. A nyilatkozat legegyszerűbben online, a NAV ONYA (Online Nyomtatványkitöltő Alkalmazás) rendszerében nyújtható be október 1-jétől. Ha valaki most nem él a lehetőséggel, a kedvezmény akkor sem vész el: a következő évi szja-bevallásban egy összegben is érvényesíthető.

Mire érdemes még figyelni?

Az új szja-mentesség minden más kedvezményt megelőz. A háromgyermekes családok jelenleg havi 148 500 forint családi kedvezményt érvényesíthetnek (júliusi emelés után). A fel nem használt családi kedvezmény járulékkedvezményként is igénybe vehető. 2026. január 1-jétől pedig a három gyermeket nevelők kedvezménye közel 200 ezer forintra nő.