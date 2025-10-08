Új híd épülhet Devecsernél: folytatódik a 8-as főút fejlesztése

Október 7-én hivatalosan is megindult a Devecser elkerülőn tervezett híd kiviteli tervének útépítési engedélyezési eljárása – derül ki a Veszprém Vármegyei Kormányhivatal VE/62/00790-2/2025. számú hirdetményéből. Ez az eljárás az első konkrét előrelépés az Ajka–Bakonygyepes–Devecser szakaszon a 8-as főút négysávosításának megvalósítása felé.

Várhatóan így fog kinézni a 8-as főút Devecsernél épülő hídja

Forrás: Magyar Építők

Felgyorsul a 8-as főút bővítése

A beruházást az Építési és Közlekedési Minisztérium irányítja, a projektet pedig nemzetgazdasági szempontból kiemelt jelentőségűnek minősítették a 345/2012. (XII. 6.) kormányrendelet alapján, így az eljárás gyorsított ütemben zajlik. A tervek szerint a híd a Devecser elkerülő 0+226,75 kilométer-szelvényében épülne meg, vagyis a nyomvonal elején, a Devecserhez legközelebbi szakaszon, az Ajka–Bakonygyepes elkerülő út folytatásaként. A hatóság tájékoztatása szerint az érintett ingatlantulajdonosok – akiknek földje, telke vagy kapubejárója a tervezett útfejlesztéssel összefügg – betekinthetnek a tervdokumentációba, és október 13-ig tehetnek észrevételt. A döntés a kifüggesztést követő ötödik napon, október 12-én válik hivatalossá.