Bakony Expo 2025 – A víz éve

November elején ismét megtelik a Veszprém Aréna termelőkkel, családokkal, színes programokkal – idén a víz éve tematikában. A Bakony Expo 2025-ös rendezvénye köré három napon át színes, családbarát programok szerveződnek.

Mák Lilla

A Bakony Expo idén is a térség legnagyobb gasztronómiai és kézműves eseménye, ahol a hagyomány és a természet újra találkozik. A Bakony Expo 2025-ös rendezvényének központi témája a víz világa, amely köré három napon át színes, családbarát programok szerveződnek.

A látogatók újra felfedezhetik a helyi termelők vásárát, ahol sajtok, mézek, szörpök, lekvárok és kézműves portékák sorakoznak majd a standokon. A Gasztroudvarban a bakonyi ízek és a modern konyha találkozik: friss, helyi alapanyagokból készülő fogások, különleges italok és látványfőzések várják az érdeklődőket.

  • Időpont: november 7–9. között 
  • Helyszín: Veszprém Aréna

Családi programok

A múzeumi programok között idén is különleges élményt kínál a Pásztorok – a Laczkó Dezső Múzeum interaktív kiállítása, amely a pásztorélet világát mutatja be kézzelfogható módon. A hagyományos mesterségek kedvelői a stabilgépek működését is megfigyelhetik, míg a gyerekeket a Gyermekvilág kézműves-foglalkozásai, játékos tanulósarkai és a népszerű Bakony Expo rejtélyes kincskereső kalandja várja.

A családok számára külön öröm, hogy a helyszínen ismét lesz állatsimogató, ahol kecskék, bárányok és nyuszik gondoskodnak a meghitt falusi hangulatról. A kormányablakbusz praktikus segítséget kínál azoknak, akik hivatalos ügyeiket is szeretnék elintézni, amíg a gyerekek játszanak.

A Bakony Expo fővédnöke Nagy István agrárminiszter, védnökei Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Porga Gyula, Veszprém polgármestere.

Három nap, amikor a hagyomány, a gasztronómia és a természet harmóniában találkozik.
 

