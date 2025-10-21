1 órája
Bakony Expo 2025 – A víz éve
November elején ismét megtelik a Veszprém Aréna termelőkkel, családokkal, színes programokkal – idén a víz éve tematikában. A Bakony Expo 2025-ös rendezvénye köré három napon át színes, családbarát programok szerveződnek.
A Bakony Expo idén is a térség legnagyobb gasztronómiai és kézműves eseménye, ahol a hagyomány és a természet újra találkozik. A Bakony Expo 2025-ös rendezvényének központi témája a víz világa, amely köré három napon át színes, családbarát programok szerveződnek.
Bakony Expo 2025
A látogatók újra felfedezhetik a helyi termelők vásárát, ahol sajtok, mézek, szörpök, lekvárok és kézműves portékák sorakoznak majd a standokon. A Gasztroudvarban a bakonyi ízek és a modern konyha találkozik: friss, helyi alapanyagokból készülő fogások, különleges italok és látványfőzések várják az érdeklődőket.
- Időpont: november 7–9. között
- Helyszín: Veszprém Aréna
Családi programok
A múzeumi programok között idén is különleges élményt kínál a Pásztorok – a Laczkó Dezső Múzeum interaktív kiállítása, amely a pásztorélet világát mutatja be kézzelfogható módon. A hagyományos mesterségek kedvelői a stabilgépek működését is megfigyelhetik, míg a gyerekeket a Gyermekvilág kézműves-foglalkozásai, játékos tanulósarkai és a népszerű Bakony Expo rejtélyes kincskereső kalandja várja.
Mentőkutyák, vízimalom, sporttábor – Szünidei programok Veszprémben
A családok számára külön öröm, hogy a helyszínen ismét lesz állatsimogató, ahol kecskék, bárányok és nyuszik gondoskodnak a meghitt falusi hangulatról. A kormányablakbusz praktikus segítséget kínál azoknak, akik hivatalos ügyeiket is szeretnék elintézni, amíg a gyerekek játszanak.
A Bakony Expo fővédnöke Nagy István agrárminiszter, védnökei Papp Zsolt György, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara elnöke és Porga Gyula, Veszprém polgármestere.
Három nap, amikor a hagyomány, a gasztronómia és a természet harmóniában találkozik.