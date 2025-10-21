Bakony Expo 2025 – A víz éve

A Bakony Expo idén is a térség legnagyobb gasztronómiai és kézműves eseménye, ahol a hagyomány és a természet újra találkozik. A Bakony Expo 2025-ös rendezvényének központi témája a víz világa, amely köré három napon át színes, családbarát programok szerveződnek.

Bakony Expo 2025

Forrás: programturizmus

A látogatók újra felfedezhetik a helyi termelők vásárát, ahol sajtok, mézek, szörpök, lekvárok és kézműves portékák sorakoznak majd a standokon. A Gasztroudvarban a bakonyi ízek és a modern konyha találkozik: friss, helyi alapanyagokból készülő fogások, különleges italok és látványfőzések várják az érdeklődőket.

Időpont: november 7–9. között

Helyszín: Veszprém Aréna

Családi programok

A múzeumi programok között idén is különleges élményt kínál a Pásztorok – a Laczkó Dezső Múzeum interaktív kiállítása, amely a pásztorélet világát mutatja be kézzelfogható módon. A hagyományos mesterségek kedvelői a stabilgépek működését is megfigyelhetik, míg a gyerekeket a Gyermekvilág kézműves-foglalkozásai, játékos tanulósarkai és a népszerű Bakony Expo rejtélyes kincskereső kalandja várja.