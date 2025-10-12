1 órája
Bakancsot elő! 5+1 titokzatos úti cél a Balaton-felvidéken, amit kevesen ismernek
Kristálytiszta források, középkori romok és vadregényes hegyek ösvényei. Mindez nem messze Veszprémtől – mutatjuk a Balaton-felvidék rejtett kincseit és eldugott kirándulóhelyeit.
Ősszel érdemes leporolni a túrahátizsákot, hiszen az időjárás ilyenkor a természetjáróknak kedvez. A Balaton-felvidék kevésbé ismert látnivalói közt barangolva – Veszprém környékétől egészen a Keszthelyi-hegységig – felfedezhetjük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bakony találkozásának rejtett kincseit.
Felsőörs – Király-kút: a Balaton-felvidék keleti szeglete
- Lovas vagy Felsőörs felől, vadregényes völgyön át meghitt erdei sétával érhetjük el a forrás kristálytiszta vizét, a kirándulóhelyen pedig piknikezni is lehet. Az út mellett néhol lovakat is tartanak. A legelők és a fák között felbukkanó állatok, valamint a forrás környékének csendje együtt adják a családbarát túra megnyugtató hangulatát.
Dörgicse – Kű-völgy mészkő szurdok
- A templomromoktól könnyen járható ösvényen ereszkedhetünk le a Kű-völgy impozáns szurdokáig, ahol a fák árnyai és a meredek sziklaformációk a Balaton-felvidék egyik legkülönösebb pontját rejtik.
Pécsely – Zádor-vár
- A falu felől kellemes sétával, a végén pedig egy meredekebb kapaszkodóval fedezhetjük fel a várromot. A magyar tengerre nyíló kilátás egyszerre idézi a provanszi dombvidék hangulatát, amelyet a Tihanyi-félsziget látványa koronáz meg.
Sümeg – Sarvalyi erdő
- Vadregényes kirándulás a szinte érintetlen rengetegben. Forrás, középkori faluromok és a mintegy kétszáz éves Ördögigafa hívogatja a kalandozni vágyókat a bazalttal borított erdő mélyén. A Láz-tetői-kilátót sem érdemes kihagyni: a Keszthelyi-hegység és a környező medencék páratlan panorámája nyúlik el a szemhatárig.
Vállus – Szent-Miklós forrás
Az elpusztult vállusszentmiklósi kolostor romjai, a Vadlán-lik apró, rejtett barlangja és a békés, eldugott Szapu-völgyben fakadó forrás igazi feltöltődést ígér a túrázás szerelmeseinek.
Tapolcai-medence – Haláp-hegy
- Felhagyott bazaltbánya, vulkáni kráter és egyedülálló panoráma a Káli-medencére. Rhea Marmentini és Balanyi Zoltán szobrai különös, szakrális hangulatot adnak a hegytetőnek.
