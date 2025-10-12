Bakancsot elő! 5+1 titokzatos úti cél a Balaton-felvidéken, amit kevesen ismernek

Ősszel érdemes leporolni a túrahátizsákot, hiszen az időjárás ilyenkor a természetjáróknak kedvez. A Balaton-felvidék kevésbé ismert látnivalói közt barangolva – Veszprém környékétől egészen a Keszthelyi-hegységig – felfedezhetjük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bakony találkozásának rejtett kincseit.

A Balaton-felvidéki Király-kút, ahol a hagyomány szerint Mátyás király is oltotta szomját

Fotó: Lánczi Péter/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: Turista Magazin

Felsőörs – Király-kút: a Balaton-felvidék keleti szeglete

Lovas vagy Felsőörs felől, vadregényes völgyön át meghitt erdei sétával érhetjük el a forrás kristálytiszta vizét, a kirándulóhelyen pedig piknikezni is lehet. Az út mellett néhol lovakat is tartanak. A legelők és a fák között felbukkanó állatok, valamint a forrás környékének csendje együtt adják a családbarát túra megnyugtató hangulatát.

A Dörgicse és Mencshely közötti Halom-hegy tetején a Kossuth-kilátóval

Fotó: Szentes Szilárd/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Dörgicse – Kű-völgy mészkő szurdok

A templomromoktól könnyen járható ösvényen ereszkedhetünk le a Kű-völgy impozáns szurdokáig, ahol a fák árnyai és a meredek sziklaformációk a Balaton-felvidék egyik legkülönösebb pontját rejtik.

Balatoni kilátás Zádorvár, más néven Himfy-vár felől

Fotó: Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Pécsely – Zádor-vár

A falu felől kellemes sétával, a végén pedig egy meredekebb kapaszkodóval fedezhetjük fel a várromot. A magyar tengerre nyíló kilátás egyszerre idézi a provanszi dombvidék hangulatát, amelyet a Tihanyi-félsziget látványa koronáz meg.

Az elpusztult középkori falu feltárása Parádi Nándor és Holl Imre kutatók munkájának köszönhető

Fotó: Farkas Péter/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Sümeg – Sarvalyi erdő

Vadregényes kirándulás a szinte érintetlen rengetegben. Forrás, középkori faluromok és a mintegy kétszáz éves Ördögigafa hívogatja a kalandozni vágyókat a bazalttal borított erdő mélyén. A Láz-tetői-kilátót sem érdemes kihagyni: a Keszthelyi-hegység és a környező medencék páratlan panorámája nyúlik el a szemhatárig.

A vármegye határán fekvő Szent-Miklós forrás a Keszthelyi-hegység legbővizűbb forrása, amelyet valaha a pálos remeték használtak

Fotó: Dr. Szentes Szilárd, Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Vállus – Szent-Miklós forrás

Az elpusztult vállusszentmiklósi kolostor romjai, a Vadlán-lik apró, rejtett barlangja és a békés, eldugott Szapu-völgyben fakadó forrás igazi feltöltődést ígér a túrázás szerelmeseinek.