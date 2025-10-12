október 12., vasárnap

Bakancsot elő! 5+1 titokzatos úti cél a Balaton-felvidéken, amit kevesen ismernek

Címkék#völgy#Balaton-felvidék#túra#Magyar Természetjáró Szövetség

Kristálytiszta források, középkori romok és vadregényes hegyek ösvényei. Mindez nem messze Veszprémtől – mutatjuk a Balaton-felvidék rejtett kincseit és eldugott kirándulóhelyeit.

Mák Lilla

Ősszel érdemes leporolni a túrahátizsákot, hiszen az időjárás ilyenkor a természetjáróknak kedvez. A Balaton-felvidék kevésbé ismert látnivalói közt barangolva – Veszprém környékétől egészen a Keszthelyi-hegységig – felfedezhetjük a Balaton-felvidéki Nemzeti Park és a Bakony találkozásának rejtett kincseit.

Túra: Balaton-felvidék Felsőörs Király-kút
A Balaton-felvidéki Király-kút, ahol a hagyomány szerint Mátyás király is oltotta szomját
Fotó: Lánczi Péter/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: Turista Magazin

Felsőörs – Király-kút: a Balaton-felvidék keleti szeglete

  • Lovas vagy Felsőörs felől, vadregényes völgyön át meghitt erdei sétával érhetjük el a forrás kristálytiszta vizét, a kirándulóhelyen pedig piknikezni is lehet. Az út mellett néhol lovakat is tartanak. A legelők és a fák között felbukkanó állatok, valamint a forrás környékének csendje együtt adják a családbarát túra megnyugtató hangulatát.
Balaton-felvidék túra: Dörcsicse Kossuth-kilátó
A Dörgicse és Mencshely közötti Halom-hegy tetején a Kossuth-kilátóval
Fotó: Szentes Szilárd/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Dörgicse – Kű-völgy mészkő szurdok

  • A templomromoktól könnyen járható ösvényen ereszkedhetünk le a Kű-völgy impozáns szurdokáig, ahol a fák árnyai és a meredek sziklaformációk a Balaton-felvidék egyik legkülönösebb pontját rejtik.
Balatoni kilátás Zádorvár, más néven Himfy-vár felől
Fotó: Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Pécsely – Zádor-vár 

  • A falu felől kellemes sétával, a végén pedig egy meredekebb kapaszkodóval fedezhetjük fel a várromot. A magyar tengerre nyíló kilátás egyszerre idézi a provanszi dombvidék hangulatát, amelyet a Tihanyi-félsziget látványa koronáz meg.
Az elpusztult középkori falu feltárása Parádi Nándor és Holl Imre kutatók munkájának köszönhető
Fotó: Farkas Péter/Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Sümeg – Sarvalyi erdő 

  • Vadregényes kirándulás a szinte érintetlen rengetegben. Forrás, középkori faluromok és a mintegy kétszáz éves Ördögigafa hívogatja a kalandozni vágyókat a bazalttal borított erdő mélyén. A Láz-tetői-kilátót sem érdemes kihagyni: a Keszthelyi-hegység és a környező medencék páratlan panorámája nyúlik el a szemhatárig.
A vármegye határán fekvő Szent-Miklós forrás a Keszthelyi-hegység legbővizűbb forrása, amelyet valaha a pálos remeték használtak
Fotó: Dr. Szentes Szilárd, Magyar Természetjáró Szövetség / Forrás: termeszetjaro.hu

Vállus – Szent-Miklós forrás

Az elpusztult vállusszentmiklósi kolostor romjai, a Vadlán-lik apró, rejtett barlangja és a békés, eldugott Szapu-völgyben fakadó forrás igazi feltöltődést ígér a túrázás szerelmeseinek.

Tapolcai-medence – Haláp-hegy

  • Felhagyott bazaltbánya, vulkáni kráter és egyedülálló panoráma a Káli-medencére. Rhea Marmentini és Balanyi Zoltán szobrai különös, szakrális hangulatot adnak a hegytetőnek.

Veszprémben is kaland vár: táborok, workshopok, kiruccanások

Az őszi szünet családi programjait korábbi cikkünkben gyűjtöttük össze a vármegye székhelyének kínálatából.

