2 órája
Balaton Sütije 2025: íme az álomsütik, amikkel mindent letarolna Veszprém megye
A Balaton sütijét kereső versenyen balatonfelvidéki cukrászok, veszprémi és tapolcai diákok is esélyesek a győzelemre. A Balaton sütije 2025 cím sorsa egyelőre titok, az eredményhirdetés pedig nem akárhol lesz.
A döntősök között Veszprém vármegyei cukrászok és tanulók alkotásai is szerepelnek. A siófoki Thanhoffer Villában több mint harminc desszertet kóstolt végig a zsűri. A Balaton sütije cím rangos elismerés: nemcsak regionális presztízst jelent, hanem országos figyelmet is kap. Hogy végül melyik édesség nyer, az csak a badacsonyi FügeFeszten derül ki – ahova nem csak a sütemények miatt lesz érdemes ellátogatni.
SÉF-esek és tapolcaiak a Balaton sütije fináléjában
A Veszprémi SZC „SÉF” tanulói két édességgel jutottak tovább: egy olaszrizling-bevonatú sajttortával és egy modern habos islerrel. A tapolcai Széchenyi Gimnázium három süteménye lett döntős: a Kiskirálylány kedvence, a Balaton Őszi Kincse és a Badacsonyi Rózsakő, amelyek a dió, a bor és a gyümölcsök harmóniáját állítják középpontba. Vármegyei diákjaink egyszerre tisztelegnek a tradíciók előtt, ugyanakkor friss ötleteikkel új színt visznek a balatoni cukrászatba.
A Balaton északi partja is felvonul
A turizmus.com beszámolója szerint nemcsak Veszprémből és Tapolcáról érkeztek versenyzők, hanem több Balaton-felvidéki településről is. A cukrászműhelyek alkotásai a tó eleganciáját és kifinomult ízvilágát idézik, alkotásaikban pedig a térség hagyományait modern megoldásokkal ötvözik.
- BAB Speciality Kávézó – Balatonalmádi: Balaton Hulláma
- Kankalin Desszertműhely – Kővágóörs: Gyöngyharmat, Zsuzsa – az egynyári kaland
- Móló Cukrászda – Révfülöp: Tihanyi alkony
- Vivace Étterem – Balatonfüred: Kerekedi örvény
Több cím is gazdára talál
A Balaton sütije 2025 mellett idén két külön elismerés is gazdára talál: a Balaton mindenmentes sütije a speciális étrendet követőknek kínál alternatívát, míg a Balaton junior sütije a cukrásztanulók kreativitását és szakmai tudását díjazza. A megmérettetés egyúttal bizonyítja, hogy a térség fiatal tehetségei és alkotói bátran, modern szemlélettel, mégis méltó módon viszik tovább a balatoni gasztronómia dicsőségét.
Robbant az ízbomba: idén veszprémi a Balaton fagyija
A városunk sokak által kedvelt fagyizójának, a Füge Fagyiudvar MEKKóstollak fantázianevű fagylaltja idén elhódította a Balaton fagyija 2025 címet. A veszprémi Füge díjnyertes alkotásának a kecskesajt, a sült körte, a sós-pörkölt mandula és a rozmaring merész fúziója kölcsönöz nem mindennapi élményt – amit mi is megkóstoltunk.
FügeFeszt – ahol mindenre fény kiderül
Az eredményhirdetésre a badacsonyi FügeFeszt kerül sor október 10 és 12. között. A fesztivál fókuszban nem csupán a mennyei csemege szerepel: több mint harminc kiállító – köztük például a veszprémi Gusto 13 – készül borokkal, különleges ételekkel és desszertekkel. Az élőzene, a művészeti workshopok és a családi programok pedig garantálják, hogy a gasztronómia mellett a hangulat is felejthetetlen legyen. A Balaton sütije 2025 cím sorsa a zárónapon, vasárnap dől el, a fesztiválozók így első kézből élhetik át a pillanatot, amikor kiderül, melyik édesség írja be magát a balatoni cukrászat történelemkönyvébe.