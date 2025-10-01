október 1., szerda

Balaton Sütije 2025: íme az álomsütik, amikkel mindent letarolna Veszprém megye

A Balaton sütijét kereső versenyen balatonfelvidéki cukrászok, veszprémi és tapolcai diákok is esélyesek a győzelemre. A Balaton sütije 2025 cím sorsa egyelőre titok, az eredményhirdetés pedig nem akárhol lesz.

Mák Lilla

A döntősök között Veszprém vármegyei cukrászok és tanulók alkotásai is szerepelnek. A siófoki Thanhoffer Villában több mint harminc desszertet kóstolt végig a zsűri. A Balaton sütije cím rangos elismerés: nemcsak regionális presztízst jelent, hanem országos figyelmet is kap. Hogy végül melyik édesség nyer, az csak a badacsonyi FügeFeszten derül ki – ahova nem csak a sütemények miatt lesz érdemes ellátogatni.

SÉF-esek és tapolcaiak a Balaton sütije fináléjában

A Veszprémi SZC „SÉF” tanulói két édességgel jutottak tovább: egy olaszrizling-bevonatú sajttortával és egy modern habos islerrel. A tapolcai Széchenyi Gimnázium három süteménye lett döntős: a Kiskirálylány kedvence, a Balaton Őszi Kincse és a Badacsonyi Rózsakő, amelyek a dió, a bor és a gyümölcsök harmóniáját állítják középpontba. Vármegyei diákjaink egyszerre tisztelegnek a tradíciók előtt, ugyanakkor friss ötleteikkel új színt visznek a balatoni cukrászatba.

A Balaton északi partja is felvonul

A turizmus.com beszámolója szerint nemcsak Veszprémből és Tapolcáról érkeztek versenyzők, hanem több Balaton-felvidéki településről is. A cukrászműhelyek alkotásai a tó eleganciáját és kifinomult ízvilágát idézik, alkotásaikban pedig a térség hagyományait modern megoldásokkal ötvözik. 

  • BAB Speciality Kávézó – Balatonalmádi: Balaton Hulláma
  • Kankalin Desszertműhely – Kővágóörs: Gyöngyharmat, Zsuzsa – az egynyári kaland
  • Móló Cukrászda – Révfülöp: Tihanyi alkony 
  • Vivace Étterem – Balatonfüred: Kerekedi örvény
Balaton Sütije 2025 zsűrizés Siófokon
Zajlik a Balaton sütije 2025 verseny döntőseinek zsűrizése a siófoki Thanhoffer Villában
Forrás: visitbalaton365.hu

Több cím is gazdára talál

A Balaton sütije 2025 mellett idén két külön elismerés is gazdára talál: a Balaton mindenmentes sütije a speciális étrendet követőknek kínál alternatívát, míg a Balaton junior sütije a cukrásztanulók kreativitását és szakmai tudását díjazza. A megmérettetés egyúttal bizonyítja, hogy a térség fiatal tehetségei és alkotói bátran, modern szemlélettel, mégis méltó módon viszik tovább a balatoni gasztronómia dicsőségét.

Robbant az ízbomba: idén veszprémi a Balaton fagyija 

A városunk sokak által kedvelt fagyizójának, a Füge Fagyiudvar MEKKóstollak fantázianevű fagylaltja idén elhódította a Balaton fagyija 2025 címet. A veszprémi Füge díjnyertes alkotásának a kecskesajt, a sült körte, a sós-pörkölt mandula és a rozmaring merész fúziója kölcsönöz nem mindennapi élményt – amit mi is megkóstoltunk.

 

Badacsonyi FügeFeszt 2025 gasztronómiai és kulturális fesztivál
A FügeFeszt színpadán derül fény a balatoni cukrászverseny győztesére
Forrás: fugefeszt.hu

FügeFeszt – ahol mindenre fény kiderül

Az eredményhirdetésre a badacsonyi FügeFeszt kerül sor október 10 és 12. között. A fesztivál fókuszban nem csupán a mennyei csemege szerepel: több mint harminc kiállító – köztük például a veszprémi Gusto 13 – készül borokkal, különleges ételekkel és desszertekkel. Az élőzene, a művészeti workshopok és a családi programok pedig garantálják, hogy a gasztronómia mellett a hangulat is felejthetetlen legyen. A Balaton sütije 2025 cím sorsa a zárónapon, vasárnap dől el, a fesztiválozók így első kézből élhetik át a pillanatot, amikor kiderül, melyik édesség írja be magát a balatoni cukrászat történelemkönyvébe.

