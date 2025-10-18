A világ zajában a zene csendet teremt – Elrejtett hangok a CODE-ban (+ képgaléria)

Október 16-án újabb mérföldkőhöz érkezett Veszprém zenei élete. A város, amely 2019 óta viseli az UNESCO Zene Városa címet, ezúttal a CODE élményközpont Elrejtett hangok premierelőadásán ünnepelte a zene és a fény találkozását. A Hexagon falai között egy varázslatos, minden korosztályt megszólító utazás vette kezdetét, ahol a hangok, a fények és az alkotás élménye fonódott össze. A megnyitón Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Demel Eszter zenepedagógus, valamint a Derengő Animation alkotói köszöntötték a közönséget; az eseményen részt vett Porga Gyula polgármester és Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója is.

Az Elrejtett hangok immerzív mese premierbemutatóját Demel Eszter zenepedagógus, a Gárdonyi Zoltán Ifjúsági Kamarazenekar karnagya nyitotta meg

Elrejtett hangok: a világ zenéjén át

A Hexagonban bemutatott Elrejtett hangok immerzív élmény különleges utazásra hívja a látogatókat: Zamira, a bátor kislány történetét követve a világ kultúráin át fedezhetjük fel a zene és a csend közötti törékeny határt. A 360 fokos vetítés, a térhangzás és a fények lenyűgöző játéka életre kelti a Kárpátok, Afrika és Japán dallamait, miközben a természet, a zene és az ősi történetek szakrális összefonódása elevenedik meg.

A digitális világ zajában a zene csendet teremt

A zene és a természet ősi kapcsolata

Demel Eszter zenepedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy a digitalizáció korában a gyerekek mindent gyorsabban, de felszínesebben közelítenek meg, így a zenét is hamar elunják. Rávilágított, a világban ma már nemcsak fényszennyezettség, hanem „zenei szennyezettség” is létezik. A komolyzenei tanulás pedig türelmet és kitartást kíván, mégis megéri: „Amikor a gyerekek végül színpadra lépnek, megértik, mennyit ad az a néhány perc.” Az Elrejtett hangok segít visszatalálni a természet és a zene ősi harmóniájához.

Veszprém, a Fények Városa

Világítótorony a Kárpát-medencében

Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte: „Valakinek félelmetes, nekünk, veszprémieknek nagy lehetőség” – utalva a digitális kultúrára, amely ma már nemcsak a festővásznakon, hanem ledfalakon és vetítőtereken is életre kel. Az Elrejtett hangok, ahogy fogalmazott, ennek az újfajta alkotói szemléletnek a tökéletes esszenciája: megidézi Veszprém zenei hagyományát, miközben „a Zene Városa mellett a Fények Városa is lesz – egy világítótorony a Kárpát-medencében”.