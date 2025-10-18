1 órája
A világ zajában a zene csendet teremt – Elrejtett hangok a CODE-ban (+ képgaléria)
A CODE élményközpont premierelőadásán Zamira története kelt életre, ahol a zene, a fény és a természet hangjai találkoztak. Az Elrejtett hangok vetítése új dimenziót adott Veszprémnek – a vármegyeszékhely a Zene Városa után a Fények Városává is vált.
Október 16-án újabb mérföldkőhöz érkezett Veszprém zenei élete. A város, amely 2019 óta viseli az UNESCO Zene Városa címet, ezúttal a CODE élményközpont Elrejtett hangok premierelőadásán ünnepelte a zene és a fény találkozását. A Hexagon falai között egy varázslatos, minden korosztályt megszólító utazás vette kezdetét, ahol a hangok, a fények és az alkotás élménye fonódott össze. A megnyitón Ovádi Péter országgyűlési képviselő, Demel Eszter zenepedagógus, valamint a Derengő Animation alkotói köszöntötték a közönséget; az eseményen részt vett Porga Gyula polgármester és Markovits Alíz, a Veszprém–Balaton 2023 Zrt. vezérigazgatója is.
Elrejtett hangok: a világ zenéjén át
A Hexagonban bemutatott Elrejtett hangok immerzív élmény különleges utazásra hívja a látogatókat: Zamira, a bátor kislány történetét követve a világ kultúráin át fedezhetjük fel a zene és a csend közötti törékeny határt. A 360 fokos vetítés, a térhangzás és a fények lenyűgöző játéka életre kelti a Kárpátok, Afrika és Japán dallamait, miközben a természet, a zene és az ősi történetek szakrális összefonódása elevenedik meg.
A zene és a természet ősi kapcsolata
Demel Eszter zenepedagógus arra hívta fel a figyelmet, hogy a digitalizáció korában a gyerekek mindent gyorsabban, de felszínesebben közelítenek meg, így a zenét is hamar elunják. Rávilágított, a világban ma már nemcsak fényszennyezettség, hanem „zenei szennyezettség” is létezik. A komolyzenei tanulás pedig türelmet és kitartást kíván, mégis megéri: „Amikor a gyerekek végül színpadra lépnek, megértik, mennyit ad az a néhány perc.” Az Elrejtett hangok segít visszatalálni a természet és a zene ősi harmóniájához.
Világítótorony a Kárpát-medencében
Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte: „Valakinek félelmetes, nekünk, veszprémieknek nagy lehetőség” – utalva a digitális kultúrára, amely ma már nemcsak a festővásznakon, hanem ledfalakon és vetítőtereken is életre kel. Az Elrejtett hangok, ahogy fogalmazott, ennek az újfajta alkotói szemléletnek a tökéletes esszenciája: megidézi Veszprém zenei hagyományát, miközben „a Zene Városa mellett a Fények Városa is lesz – egy világítótorony a Kárpát-medencében”.
Látvány, hangzás és belső csend
Megyeri Annamária látványtervező elmondta, hogy a projekt eredetileg gyerekeknek szánt zenetörténeti utazásként indult, de mélyebb, mesébe ágyazott élménnyé vált. Zamira története azt üzeni, hogy „a zaj világában a zene rendet teremt”. Domonkos Csilla zeneszerző hozzátette: „Az első ecsetvonás és az első hang leütése egy pillanat alatt életre keltette a világot.” Benkovits Bálint rendező szerint a mű arról szól, miként hallhatjuk meg a fejünkben kavargó zajban a belső hangunkat. Nyikos László line-producer pedig arról beszélt, hogy a térbeli történetmesélés technikai és művészi kihívás volt: „Olyan mesét hoztunk létre, amelyben a néző maga is a történet részévé válik.”
A világ zajában a zene csendet teremt – Immerzum a CODE-banFotók: Nagy Lajos/ Napló
Az Elrejtett hangok nemcsak művészeti élmény. Annál sokkal több – egy újraindítógomb. Egy pillanat, amikor elménk elcsendesedül, a külvilág zaja elhalkul, és csak a fény, a hang és a jelenlét marad. Aki belép, mintha egy másik világba lépne át – ahol újra megtanulhatunk figyelni, érezni, és kapcsolódni önmagunkhoz.
A varázslat folytatódik
A vetítést interaktív játék és közös felfedezés követte: a látogatók maguk is részesei lehettek a mese világának. Az est zárásaként a CODE kávézóban kötetlen beszélgetésre és koccintásra került sor az alkotókkal.
- Az Elrejtett hangok kiállítás október 16-tól látogatható a CODE – Digitális Élményközpontban (Veszprém, Dózsa György u. 2.)