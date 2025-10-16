október 16., csütörtök

1 órája

Sokkoló! A rendőrök egy 11 éves kisfiút keresnek!

Címkék#Veszprémi Rendőrkapitányság#police.hu#eltűnt gyerekek

Veszprém vármegyében öt újabb fiatalra rendeltek el körözést. Az eltűnt gyerekek között van egy 11 éves fiú is.

Veol.hu

A napokban újabb öt fiatal eltűnése ügyében rendeltek el körözést Veszprémben és Várpalotán a police.hu nyilvántartása szerint. Kérik, hogy aki bármilyen információval rendelkezik az eltűnt gyerekekről, haladéktalanul értesítse a hatóságokat.

Eltűnt gyerekek: rendőrség körözés Veszprém
Újabb eltűnt gyerekek: Kovács Kiara Leila is köztük van
Forrás: police.hu

Veszprémben három tinilány az eltűnt gyerekek között 

  • Eltűnt Kovács Kiara Leila, a 16 éves ceglédi születésű magyar lány, akinek eltűnését 2025. október 15-én jelentették a Veszprémi Rendőrkapitányságon.
Szórádi Erika Liliána
Forrás: police.hu
  • Körözik Szórádi Erika Liliánát, a 15 éves magyar állampolgárságú, veszprémi születésű lányt, akinek eltűnését 2025. október 15-én jelentették a Veszprémi Rendőrkapitányságon.
Horváth Dzsenifer
Forrás: police.hu
  • Horváth Dzsenifer, a 16 éves, ajkai születésű magyar lány eltűnését 2025. október 15-én jelentették a Veszprémi Rendőrkapitányságon. A rendőrség tájékoztatása szerint a lány vékony testalkatú, 161–165 centiméter magas, fekete hajú és barna szemű.

Bejelentéseket a 36(88)428-022 telefonszámon várnak, vagy személyesen a Veszprém, Bajcsy-Zsilinszky utca 2. alatti rendőrkapitányságon.

Várpalotán két újabb fiatalt keresnek

Gáspár Brájen
Forrás: police.hu
  • Eltűnt Gáspár Brájen, a mindössze 11 éves, ózdi születésű magyar fiú, akinek eltűnését 2025. október 9-én jelentették a Várpalotai Rendőrkapitányságon. A fiú 150 centiméternél alacsonyabb, közepes testalkatú, barna hajú és barna szemű, eltűnésekor zöld pólót, keki színű szabadidőnadrágot és fekete sportcipőt viselt.
Szabó Viktória Alexa
Forrás: police.hu
  • Szabó Viktória Alexa, a 12 éves veszprémi születésű magyar lány, akinek eltűnését 2025. október 9-én jelentették a Várpalotai Rendőrkapitányságon. Közepes testalkatú, 161–165 centiméter magas, zöld szemű, szőkésbarna, derékig érő egyenes hajú; eltűnésekor szürke pulóvert és szabadidőnadrágot, valamint fehér sportcipőt viselt.

Bejelentést a 36(88)371-511 telefonszámon vagy a Várpalota, Honvéd utca 3. címen lehet tenni.

Három tini meglett, a többiek még nem

A múlt héten eltűnt gyerekek közül Lovász Annamária Jázmin, Horváth Eugénia és Tököli Titusz ügyében a körözést már visszavonták, őket nem keresik tovább. A többi eltűnt gyermek körözése azonban továbbra is érvényben van, a rendőrség folytatja a felkutatásukat.

Segítsen ön is!

Bármilyen információ segíthet a fiatalok mielőbbi előkerítésében. A bejelentések a fenti telefonszámokon túl a 112-es segélyhívón is megtehetők.

 

