Sokkoló! A rendőrök egy 11 éves kisfiút keresnek!

Három tini meglett, a többiek még nem

A múlt héten eltűnt gyerekek közül Lovász Annamária Jázmin, Horváth Eugénia és Tököli Titusz ügyében a körözést már visszavonták, őket nem keresik tovább. A többi eltűnt gyermek körözése azonban továbbra is érvényben van, a rendőrség folytatja a felkutatásukat.