Aranyló fényekben úszik a veszprémi Erzsébet-sétány (galéria)

Veszprém egyik legszebb parkja, az Erzsébet-liget ősszel különösen varázslatos. Az aranyló falevelek, a gesztenyék koppanása és a belváros kis zöld szegletének csendje igazi őszi idillt teremt.

Őszi hangulat a veszprémi Erzsébet-ligetben

Forrás: Mák Lilla/Napló

Az ezerarcú Erzsébet-liget

A liget minden nap más és más arcát mutatja meg. Árnyas fák sárguló lombjaiból gesztenyék potyognak, a város kis zöld szeglete elcsendesül. A távolban koncert dallama hallatszik: a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar és a Zágrábi Fúvószenekar muzsikál.

A liget és környéke – az egykor „Belső Püspökkert” néven ismert terület – ma a Zöld-város projekt részeként a pihenés és a közösségi élet központja. Az Egyetem utca, a Megyeház tér, az Erzsébet sétány és az Erzsébet-liget által határolt zöldövezetben helyet kapott a Laczkó Dezső Múzeum, a Szent Miklós-szegi Kálvária-domb, valamint a város legmodernebb játszótere is. A belvárosi park lépcsősora és gyalogos sétánya a templomromhoz vezet, míg az új kávézó és az utcabútorok a liget természetes harmóniájába illeszkedve kínálnak nyugodt pihenőhelyet.