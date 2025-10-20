2 órája
Aranyló fényekben úszik a veszprémi Erzsébet-sétány (galéria)
A lombok között átszűrődő napfény és a színes levelek igazi őszi hangulatot varázsoltak Veszprém szívébe. Aranyba borult az Erzsébet-liget.
Veszprém egyik legszebb parkja, az Erzsébet-liget ősszel különösen varázslatos. Az aranyló falevelek, a gesztenyék koppanása és a belváros kis zöld szegletének csendje igazi őszi idillt teremt.
Az ezerarcú Erzsébet-liget
A liget minden nap más és más arcát mutatja meg. Árnyas fák sárguló lombjaiból gesztenyék potyognak, a város kis zöld szeglete elcsendesül. A távolban koncert dallama hallatszik: a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar és a Zágrábi Fúvószenekar muzsikál.
A liget és környéke – az egykor „Belső Püspökkert” néven ismert terület – ma a Zöld-város projekt részeként a pihenés és a közösségi élet központja. Az Egyetem utca, a Megyeház tér, az Erzsébet sétány és az Erzsébet-liget által határolt zöldövezetben helyet kapott a Laczkó Dezső Múzeum, a Szent Miklós-szegi Kálvária-domb, valamint a város legmodernebb játszótere is. A belvárosi park lépcsősora és gyalogos sétánya a templomromhoz vezet, míg az új kávézó és az utcabútorok a liget természetes harmóniájába illeszkedve kínálnak nyugodt pihenőhelyet.
Galériánk az őszi Veszprém szépségét idézi meg – ahol a természet, a kultúra és a városi élet egymásra talál.
Aranyló fényekben úszik a veszprémi Erzsébet-sétányFotók: Mák Lilla/Napló