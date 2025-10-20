október 20., hétfő

A város egyik legszebb parkja

Aranyló fényekben úszik a veszprémi Erzsébet-sétány (galéria)

Címkék#Erzsébet-liget#park#zöldövezet

A lombok között átszűrődő napfény és a színes levelek igazi őszi hangulatot varázsoltak Veszprém szívébe. Aranyba borult az Erzsébet-liget.

Mák Lilla

Veszprém egyik legszebb parkja, az Erzsébet-liget ősszel különösen varázslatos. Az aranyló falevelek, a gesztenyék koppanása és a belváros kis zöld szegletének csendje igazi őszi idillt teremt. 

Erzsébet-liget Veszprém őszi kirándulás
Őszi hangulat a veszprémi Erzsébet-ligetben
Forrás: Mák Lilla/Napló

Az ezerarcú Erzsébet-liget

A liget minden nap más és más arcát mutatja meg. Árnyas fák sárguló lombjaiból gesztenyék potyognak, a város kis zöld szeglete elcsendesül. A távolban koncert dallama hallatszik: a Veszprémi Ifjúsági Fúvószenekar és a Zágrábi Fúvószenekar muzsikál.

A liget és környéke – az egykor „Belső Püspökkert” néven ismert terület – ma a Zöld-város projekt részeként a pihenés és a közösségi élet központja. Az Egyetem utca, a Megyeház tér, az Erzsébet sétány és az Erzsébet-liget által határolt zöldövezetben helyet kapott a Laczkó Dezső Múzeum, a Szent Miklós-szegi Kálvária-domb, valamint a város legmodernebb játszótere is. A belvárosi park lépcsősora és gyalogos sétánya a templomromhoz vezet, míg az új kávézó és az utcabútorok a liget természetes harmóniájába illeszkedve kínálnak nyugodt pihenőhelyet.

Galériánk az őszi Veszprém szépségét idézi meg – ahol a természet, a kultúra és a városi élet egymásra talál.

Aranyló fényekben úszik a veszprémi Erzsébet-sétány

Fotók: Mák Lilla/Napló

 

