Fertőzésveszély

1 órája

Visszatérhet a maszkviselés? – Íme a legfrissebb járványadatok

Címkék#Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ#maszkviszelés#szennyvíz

Megérkeztek a legújabb szennyvízadatok és a vírusos légúti megbetegedések esetszámai. Mutatjuk, mire érdemes számítani a felső légúti fertőzésekkel, a maszkviseléssel és az oltások várható időpontjával kapcsolatban!

Veol.hu

Megérkeztek a légúti figyelőrendszer legújabb adatai, enyhén emelkedésnek indultak a vírusos felső légúti fertőzések – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatásából.

Felső légúti fertőzések: Covid, influenza, maszk, oltások
Visszatérhet a maszkviselés? – Megvannak a legfrissebb járványadatok
Illusztráció: pexels.com 

Felső légúti fertőzések számai:

A 41. héten 1288 háziorvosi praxis küldött adatot:

  • 217 300 fő fordult akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz, 
  • 100 ezer lakosra vetítve: 2268 esetet jelent.

Korcsoportos megoszlás szerint, 100 ezer azonos korú lakosra vetítve:

  • 0–14 évesek: 6265 eset,
  • 15–34 évesek: 2731,
  • 35–59 évesek: 1340,
  • 60 év felettieknél: 759 volt az esetszám.
A szakemberek elárulták, mire lehet számítani a következő hetekben
Forrás: NNGYK

Covid, RSV, influenza A/B a szennyvízben

A vírusok jelenléte a szennyvízben mért koncentráció alapján stagnál, csökkenés egyik mintában sem volt megfigyelhető. Veszprém vármegyében továbbra is jelen van emelkedett mértékben a koronavírus. A szakemberek szerint a várható tendencia, hogy a Covid-19 esetszámai további emelkedésnek indulnak a következő hetekben. Domináns variánsként az XFG-t nevezték meg. 

Kötelező maszkviselés?

Egyelőre még nem kötelező a rendelőkben a maszkviselés, azonban a náthás, fertőző betegeknek ajánlott hordani. Ha berobban a vírus, a hatóság fogja elrendelni a maszkviselést a háziorvosi rendelők számára. 

A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a következő hetekben várható növekedés miatt érdemes fokozottan odafigyelni a higiénés szabályok betartására. 

Influenzaoltás mikortól kérhető?

Az influenzaoltások érkezésének időpontja is várhatóan közeledik. Tavaly október első felében, a 40. héten indult a térítésmentes oltóanyagok kiszállítása, és október végére már országosan elérhetővé váltak a vakcinák a háziorvosoknál.

 

