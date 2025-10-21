Visszatérhet a maszkviselés? – Íme a legfrissebb járványadatok

Megérkeztek a légúti figyelőrendszer legújabb adatai, enyhén emelkedésnek indultak a vírusos felső légúti fertőzések – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatásából.

Visszatérhet a maszkviselés? – Megvannak a legfrissebb járványadatok

Illusztráció: pexels.com

Felső légúti fertőzések számai:

A 41. héten 1288 háziorvosi praxis küldött adatot:

217 300 fő fordult akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz,

100 ezer lakosra vetítve: 2268 esetet jelent.

Korcsoportos megoszlás szerint, 100 ezer azonos korú lakosra vetítve:

0–14 évesek: 6265 eset,

15–34 évesek: 2731,

35–59 évesek: 1340,

60 év felettieknél: 759 volt az esetszám.

A szakemberek elárulták, mire lehet számítani a következő hetekben

Forrás: NNGYK

Covid, RSV, influenza A/B a szennyvízben

A vírusok jelenléte a szennyvízben mért koncentráció alapján stagnál, csökkenés egyik mintában sem volt megfigyelhető. Veszprém vármegyében továbbra is jelen van emelkedett mértékben a koronavírus. A szakemberek szerint a várható tendencia, hogy a Covid-19 esetszámai további emelkedésnek indulnak a következő hetekben. Domináns variánsként az XFG-t nevezték meg.