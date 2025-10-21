1 órája
Visszatérhet a maszkviselés? – Íme a legfrissebb járványadatok
Megérkeztek a legújabb szennyvízadatok és a vírusos légúti megbetegedések esetszámai. Mutatjuk, mire érdemes számítani a felső légúti fertőzésekkel, a maszkviseléssel és az oltások várható időpontjával kapcsolatban!
Megérkeztek a légúti figyelőrendszer legújabb adatai, enyhén emelkedésnek indultak a vírusos felső légúti fertőzések – derül ki a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ (NNGYK) tájékoztatásából.
Felső légúti fertőzések számai:
A 41. héten 1288 háziorvosi praxis küldött adatot:
- 217 300 fő fordult akut légúti fertőzés tüneteivel orvoshoz,
- 100 ezer lakosra vetítve: 2268 esetet jelent.
Korcsoportos megoszlás szerint, 100 ezer azonos korú lakosra vetítve:
- 0–14 évesek: 6265 eset,
- 15–34 évesek: 2731,
- 35–59 évesek: 1340,
- 60 év felettieknél: 759 volt az esetszám.
Covid, RSV, influenza A/B a szennyvízben
A vírusok jelenléte a szennyvízben mért koncentráció alapján stagnál, csökkenés egyik mintában sem volt megfigyelhető. Veszprém vármegyében továbbra is jelen van emelkedett mértékben a koronavírus. A szakemberek szerint a várható tendencia, hogy a Covid-19 esetszámai további emelkedésnek indulnak a következő hetekben. Domináns variánsként az XFG-t nevezték meg.
Kilőtt a koronavírus – Még több megbetegedés várható!
Kötelező maszkviselés?
Egyelőre még nem kötelező a rendelőkben a maszkviselés, azonban a náthás, fertőző betegeknek ajánlott hordani. Ha berobban a vírus, a hatóság fogja elrendelni a maszkviselést a háziorvosi rendelők számára.
A szakemberek felhívják a figyelmet arra, hogy a következő hetekben várható növekedés miatt érdemes fokozottan odafigyelni a higiénés szabályok betartására.
Influenzaoltás mikortól kérhető?
Az influenzaoltások érkezésének időpontja is várhatóan közeledik. Tavaly október első felében, a 40. héten indult a térítésmentes oltóanyagok kiszállítása, és október végére már országosan elérhetővé váltak a vakcinák a háziorvosoknál.
