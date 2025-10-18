október 18., szombat

Stylistot kérdeztünk

29 perce

Így maradhatsz divatos felesleges vásárlás nélkül (+ videó!)

Címkék#Hideg Brigi#stílustanácsadás#színtanácsadás#divat

Lássuk, mi kell a tudatosan összerakott outfithez, sőt a színtanácsadás rejtelmeibe is belesünk. 3+1 tuti tipp a fenntartható divat jegyében Hideg Brigi személyi stylisttól, szín- és stílustanácsadótól.

Mák Lilla

Nem kell minden szezonban új ruhatárat építeni ahhoz, hogy divatosak maradjunk. A slow fashion éppen arról szól, hogy többet hozzunk ki kevesebből. Ez a fenntartható divat lényege: a tudatosság, a kreativitás és az önismeret. Hideg Brigi szín- és stílustanácsadó, személyi stylist volt segítségünkre abban, hogyan frissítsük fel a gardróbunkat – 2025 őszi divatának megfelelően.

Fenntartható divat 2025 ősz színtanácsadás stílustanácsadás
Fenntartható őszi divat 2025-ben: a tudatosság kulcsszerepben
Forrás: Hideg Brigi Color&Style/Facebook

Fenntartható divat ősszel: 3+1 tuti tipp

  1. Gardróbfrissítés – vásárlás nélkül: mielőtt új darabok után néznénk, érdemes átnézni a ruhásszekrényünket. Gardróbrendezés során sok elfeledett kedvenc kerülhet elő. Fontos, hogy csak időtálló, jól variálható ruhadarabok maradjanak a szekrényben, így reggelente is könnyebb lesz az öltözködés.
  2.  Rétegezés – réteges öltözködés: az oversize pulóverek, ingek, blézerek idén is hódítanak, melyeket inggel is kombinálhatunk. A réteges öltözködés nemcsak divatos, hanem fenntartható megoldás is, hiszen egy nyári ruhát például garbóval, harisnyával és csizmával akár őszi outfitként is viselhetünk. 
  3.  Second hand shop – turi: nemcsak pénztárcabarát, hanem környezettudatos megoldás is. A vintage turikban pedig igazi kincsekre bukkanhatunk, sok bolt kínálata már online second hand shopban is elérhető. A ruháknak új életet adhatunk, miközben a környezetünket sem terheljük.
Fenntartható divat: 2025 ősz stílustanácsok színtanácsadás
Hideg Brigi nemcsak fenntartható divattippeket adott, a színelméletről is beszélt
Forrás: hidegbrigistylist.hu

+ Színtanácsadás – színtípus meghatározás: a stílustanácsadás mellett az sem mindegy, milyen színeket választunk. Az őszi divatban gyakran a földszínek dominálnak, de ez még nem minden.

Fő a tudatosság!

A szakértő szerint a tudatos vásárlás alapja, hogy tisztában legyünk azzal, milyen színek, szabások és árnyalatok előnyösek számunkra. Ezáltal tudni fogjuk, mi áll jól, kevesebbet vásárolunk, de azt szívesen hordjuk. Brigi azt is tanácsolja, érdemes túllépnünk a szezonális gondolkodáson. Olyan ruhadarabokat válasszunk, amelyek több évszakban is hordhatók, így kevesebb ruhával is változatos maradhat a stílusunk. A tudatos, időtálló választás nemcsak a környezetet kíméli, hanem a gardróbunkat is átláthatóbbá teszi.

 

