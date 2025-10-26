Fenntartható lakópark? Beépül Veszprém hetedik dombja

Az elmúlt években Veszprém városszerkezete látványosan átalakult, a déli városrész pedig az építkezések egyik főbb helyszínévé vált. A Füredidomb Lakópark beruházás a Cédrus Lakópark mellett, zöldövezeti környezetben és jó közlekedési kapcsolatokkal valósul meg.

Veszprém városa új lakóparkkal bővül. Hogyan találkozik az újlakás-építés és a fenntarthatóság a Füredidomb Lakópark példáján keresztül?

Fotó: magyarepitok.hu

Füredidomb Lakópark Veszprém kedvelt részén

Az elmúlt negyedévben a régióban lassult a lakásépítési kedv, ugyanakkor a Balaton vonzáskörzete továbbra is megőrizte népszerűségét. Bár a piaci folyamatok országosan hullámzóak, a déli városrész projektjei mutatják, hogy a minőségi fejlesztések iránt továbbra is erős a kereslet. Az itt épülő Füredidomb Lakópark a legújabb trendeket követi, tudatos, korszerű energetikai megoldásokkal. A beruházásban több helyi szereplő is közreműködik: a kivitelezést a veszprémi Kuti és Fia Kft. végzi – derül ki a magyarepítok.hu beszámolójából.

Az új építésű lakásoknál ma már nem számít ritkaságnak a hőszivattyú, a háromrétegű üvegezés és a vastag külső hőszigetelés mint alapfelszereltség, hiszen az energetikai szabványok meghatározzák a szigetelés vastagságát és típusát is épületszerkezetenként, hogy elérjék a szükséges hőszigetelési teljesítményt.

Az Egyetem városrész szomszédságában épülő új lakópark is ezt az irányt követi: a helyi kivitelező és egy szintén veszprémi beszállító együttműködése garantálja a korszerű kivitelezést. A helyben gyártott építőanyagok pedig a fenntartható működés mellett az ellátási lánc rövidítését is támogatják.

Korszerű energetikai megoldások, veszprémi kivitelező és helyi beszállító innovációja

Fotó: magyarepitok.hu

Zöldenergia, a jövő megoldásai az építőiparban

A modern lakóparkok tervezésénél több, egymást kiegészítő energiahatékony rendszer gondoskodik a fenntarthatóságról. A hőszivattyús fűtésrendszer a környezet, a külső levegő hőjét hasznosítja, így kevesebb energiát igényel, mint a hagyományos gázfűtés, és nyáron hűtésre is alkalmas. A háromrétegű nyílászárók és a vastag külső hőszigetelés minimalizálják a hőveszteséget. A modern kerámiatéglából épült házak pedig jobb hőmegtartást biztosítanak, mint a hagyományos falazatok.