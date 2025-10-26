október 26., vasárnap

Dömötör névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Energetika

45 perce

Fenntartható lakópark? Beépül Veszprém hetedik dombja

Címkék#Füredidomb#fenntartható városfejlesztés#energetika#lakópark#építkezés#Veszprém

A zöldterületek és az új építkezések közti egyensúly ma már kulcskérdés a városokban. Hogyan jelenhet meg a fenntarthatóság a Füredidomb Lakópark korszerű megoldásaiban, és milyen előnyöket kínálhatnak az energetikai fejlesztések?

Mák Lilla

Az elmúlt években Veszprém városszerkezete látványosan átalakult, a déli városrész pedig az építkezések egyik főbb helyszínévé vált. A Füredidomb Lakópark beruházás a Cédrus Lakópark mellett, zöldövezeti környezetben és jó közlekedési kapcsolatokkal valósul meg.

Füredidomb Lakópark beruházás: komplex energiahatékony megoldások Veszprémben
Veszprém városa új lakóparkkal bővül. Hogyan találkozik az újlakás-építés és a fenntarthatóság a Füredidomb Lakópark példáján keresztül?
Fotó: magyarepitok.hu

Füredidomb Lakópark Veszprém kedvelt részén

Az elmúlt negyedévben a régióban lassult a lakásépítési kedv, ugyanakkor a Balaton vonzáskörzete továbbra is megőrizte népszerűségét. Bár a piaci folyamatok országosan hullámzóak, a déli városrész projektjei mutatják, hogy a minőségi fejlesztések iránt továbbra is erős a kereslet. Az itt épülő Füredidomb Lakópark a legújabb trendeket követi, tudatos, korszerű energetikai megoldásokkal. A beruházásban több helyi szereplő is közreműködik: a kivitelezést a veszprémi Kuti és Fia Kft. végzi – derül ki a magyarepítok.hu beszámolójából. 

Az új építésű lakásoknál ma már nem számít ritkaságnak a hőszivattyú, a háromrétegű üvegezés és a vastag külső hőszigetelés mint alapfelszereltség, hiszen az energetikai szabványok meghatározzák a szigetelés vastagságát és típusát is épületszerkezetenként, hogy elérjék a szükséges hőszigetelési teljesítményt.
Az Egyetem városrész szomszédságában épülő új lakópark is ezt az irányt követi: a helyi kivitelező és egy szintén veszprémi beszállító együttműködése garantálja a korszerű kivitelezést. A helyben gyártott építőanyagok pedig a fenntartható működés mellett az ellátási lánc rövidítését is támogatják.

Füredidomb Lakópark beruházás: hőszivattyús rendszer, helyi építőanyagok, zöldenergia Veszprémben
Korszerű energetikai megoldások, veszprémi kivitelező és helyi beszállító innovációja
Fotó: magyarepitok.hu

Zöldenergia, a jövő megoldásai az építőiparban

A modern lakóparkok tervezésénél több, egymást kiegészítő energiahatékony rendszer gondoskodik a fenntarthatóságról. A hőszivattyús fűtésrendszer a környezet, a külső levegő hőjét hasznosítja, így kevesebb energiát igényel, mint a hagyományos gázfűtés, és nyáron hűtésre is alkalmas. A háromrétegű nyílászárók és a vastag külső hőszigetelés minimalizálják a hőveszteséget. A modern kerámiatéglából épült házak pedig jobb hőmegtartást biztosítanak, mint a hagyományos falazatok.

Ezek az építéstechnikai elemek együtt csökkentik a rezsit, mérséklik a környezeti terhelést, és hosszú távon is kényelmes, energiatakarékos otthonokat eredményeznek.

Meglévő ingatlanok energetikai korszerűsítése

Azok számára is van lehetőség, akik nem építenének új ingatlant, hanem meglévő otthonukat szeretnék korszerűsíteni. Az energetikai otthonfelújítási program a lakóépületek energiahatékonyságának javítását ösztönzi. Célja, hogy legalább 30 százalékos energiamegtakarítást érjenek el zöldenergetikai megoldásokkal.

Ezek lehetnek például:

  • Külső hőszigetelés
  • Nyílászárók cseréje
  • Fűtési rendszerek 
  • Melegvíz-rendszer korszerűsítése

A konstrukció vissza nem térítendő támogatást és kamatmentes hitelt is tartalmaz, a pályázatok beadásának határideje 2027 márciusa.

Veszprém számos része megújulhat

Az energetikai korszerűsítések a városfejlesztésben is egyre nagyobb hangsúlyt kapnak. Veszprém beruházásainak fókuszában az infrastruktúra, az oktatási intézmények és az egészségügyi ellátás áll. A tervek szerint felújítják a legforgalmasabb útvonalakat, köztük az Almádi utat és a Jutasi úti szakaszokat. A kórháznál parkolóház épülhet, az iskolák közül pedig több épület korszerűsítése is szerepel a fenntartható városfejlesztési programban.

A csapadékvíz-elvezetés és az energiatakarékos működés fejlesztése szintén kiemelt figyelmet kap, a városi szolgáltatások így hosszú távon is biztonságosan fenntarthatóak lehetnek.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu