Faragásra fel! Mutatjuk, hol lesz akciós a halloweeni tök!

Manapság a halloweeni hangulat elképzelhetetlen a klasszikus töklámpások nélkül. A halloweeni tökfaragás hagyománya, amely egykor a gonosz szellemek elűzését szolgálta, ma inkább kedves, családi szórakozássá vált: sokan készítenek vicces vagy ijesztő mintákat, hogy feldobják az otthont, a kertet vagy az erkélyt.

Mutatjuk, hol érdemes hétfőtől halloweeni tököt vásárolni!

Forrás: pexels.com/Illusztráció

Hol a legolcsóbb a halloweeni tök?

Aki idén is belevágna a tökfaragásba, annak jó hírrel szolgálhatunk: jövő héten a Lidl akciósan kínálja a halloweeni tököt. 10. 20-tól mindössze 249 forintért lesz kapható a halloweeni tök kilója, és hűvös helyen tárolva akár hetekig is eláll, így nem kell az utolsó pillanatra hagyni a beszerzést. Ráadásul az áruházlánc azzal is kényezteti a kistelepülések lakóit, hogy mozgóbolttal viszi helybe a jó áron kínált minőségi árut.

Honnan ered a tökfaragás hagyománya?

Bár sokan amerikai szokásnak tartják, valójában Írországból származik. Az eredeti változatban nem is tököt, hanem répát vájtak ki, hogy mécsest helyezzenek bele – a legenda szerint így űzték el a gonosz Jack szellemét. Amikor a kivándorlók Amerikába érkeztek, ott a nagyobb, könnyebben faragható tök váltotta fel a répát, és ezzel megszületett a mai halloween ikonikus jelképe.

Ehető vagy mérgező a halloweeni tök?

A boltokban árult halloweeni tökök többnyire díszfajták, nem pedig fogyasztásra szánt sütőtökök. Ezeket nem az ízükre, hanem a formájukra és színükre nemesítették, így gyakran rostos, kemény és íztelen a húsuk. A gyerekeknek érdemes elmagyarázni, hogy ezek a tökök nem étkezési célra valók.

Tehát a legtöbb fajta nem mérgező, de keserű ízük miatt sem ajánlott megenni őket, nagy mennyiségben egyes típusok akár gyomorrontást vagy hányást is okozhatnak.

Mi legyen a tökkel halloween után?

Sokan próbálják a kifaragott tököket vadetetőbe tenni, de ez nem biztonságos: a maradék mécses, gyertya, fém vagy műanyag veszélyes lehet az állatokra. A legjobb, ha komposztáljuk, vagy a zöldhulladék közé helyezzük – így a természetbe is visszakerülhet, de nem okoz kárt.