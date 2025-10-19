Dr. Bikádi László Károly három évtizedes lelkipásztori szolgálatát ünnepelték (galéria, videó)

Október 18-án jubileumi istentiszteletet tartottak a Sólyi Református Egyházközség templomában dr. Bikádi László Károly református lelkész tiszteletére. Az ünnepélyes istentiszteleten Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, majd megáldották a vitéz Kerecsen László által készített Szent Korona-másolatot is. Az alkalmon részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos, Ispán Krisztina, Sóly polgármestere, valamint a Magyar Királyi Vitézi Rend képviseletében vitéz Soltész Gyula helyettes főkapitány, vitéz Béres Ferenc országos törzskapitány és vitéz Mayer Ferenc Sándor törzsszéki vitéz hadnagy. Az eseményen református lelkészek, a térség polgármesterei, és a református gyülekezet tagjai is jelen voltak.

Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke méltatta dr. Bikádi László Károly lelkészt a jubileumi istentiszteleten

Forrás: Fülöp Ildikó/Napló

Jubileumi istentisztelet a Nemzet Templomában

A szombat délutáni ünnepi istentiszteleten Balog Zoltán püspök hirdette Isten igéjét. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az ember testének és lelkének egyaránt szüksége van táplálékra: ahogyan a testet az étel, úgy a lelket Isten igéje erősíti és tartja meg. A püspök hangsúlyozta, hogy az egyház élete az igéből merít erőt és hitelességet.

Az egyház addig van, amíg Isten igéje van

– fogalmazott, majd dr. Bikádi László Károly lelkészt köszöntötte, hűséges és példamutató szolgálatáért Isten áldását kérve életére és családjára.

Diakónia, szeretetszolgálat, kulturális és szociális felelősségvállalás – Balog Zoltán püspök igehirdetésének fő gondolatai

Forrás: Fülöp Ildikó/Napló

Ezt követően Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Ézsaiás próféta könyvének 52. fejezetéből, a 7. verset idéző írásos levelét olvasták fel, amelyben köszöntötte a sólyi lelkészt a jubileum alkalmából:

Milyen kedves annak az érkezése, aki öröhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntötte dr. Bikádi László Károlyt, aki három évtizedes szolgálatával hitben és közösségépítésben is példát mutatott

Forrás: Fülöp Ildikó/Napló

Közösség, szolgálat, elismerés

A püspöki köszöntők után Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos méltatta dr. Bikádi László Károly három évtizedes szolgálatát, kiemelve, hogy a lelkipásztor „megmutatta, hogyan kell egy romos kis templomból Magyarország egyik legszebb templomát építeni” – mind fizikai értelemben, mind a közösség lelki megerősítésében. Háláját fejezte ki a kitartó, áldozatos munkáért, és további áldásos éveket kívánt a lelkipásztornak.