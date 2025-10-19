október 19., vasárnap

Dr. Bikádi László Károly három évtizedes lelkipásztori szolgálatát ünnepelték (galéria, videó)

A lelkipásztor 30 éves szolgálatának évfordulóját október 18-án ünnepelték a sólyi református templomban. A jubileumi istentiszteleten Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, és sor került a Szent Korona-másolat megáldására is.

Veol.hu

Október 18-án jubileumi istentiszteletet tartottak a Sólyi Református Egyházközség templomában dr. Bikádi László Károly református lelkész tiszteletére. Az ünnepélyes istentiszteleten Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke hirdette az igét, majd megáldották a vitéz Kerecsen László által készített Szent Korona-másolatot is. Az alkalmon részt vett Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos, Ispán Krisztina, Sóly polgármestere, valamint a Magyar Királyi Vitézi Rend képviseletében vitéz Soltész Gyula helyettes főkapitány, vitéz Béres Ferenc országos törzskapitány és vitéz Mayer Ferenc Sándor törzsszéki vitéz hadnagy. Az eseményen református lelkészek, a térség polgármesterei, és a református gyülekezet tagjai is jelen voltak.

Jubileumi istentisztelet dr Bikádi Károly László, Balog Zoltán püspök Sóly református templom
Balog Zoltán, a Dunamelléki Református Egyházkerület püspöke méltatta dr. Bikádi László Károly lelkészt a jubileumi istentiszteleten
Forrás:  Fülöp Ildikó/Napló

Jubileumi istentisztelet a Nemzet Templomában

A szombat délutáni ünnepi istentiszteleten Balog Zoltán püspök hirdette Isten igéjét. Arra hívta fel a figyelmet, hogy az ember testének és lelkének egyaránt szüksége van táplálékra: ahogyan a testet az étel, úgy a lelket Isten igéje erősíti és tartja meg. A püspök hangsúlyozta, hogy az egyház élete az igéből merít erőt és hitelességet. 

Az egyház addig van, amíg Isten igéje van

– fogalmazott, majd dr. Bikádi László Károly lelkészt köszöntötte, hűséges és példamutató szolgálatáért Isten áldását kérve életére és családjára.

Balog Zoltán püspök, dr Bikádi Károly László istentisztelet Sóly
Diakónia, szeretetszolgálat, kulturális és szociális felelősségvállalás – Balog Zoltán püspök igehirdetésének fő gondolatai
Forrás:  Fülöp Ildikó/Napló

Ezt követően Steinbach József, a Dunántúli Református Egyházkerület püspöke, a Magyarországi Református Egyház Zsinatának lelkészi elnöke, Ézsaiás próféta könyvének 52. fejezetéből, a 7. verset idéző írásos levelét olvasták fel, amelyben köszöntötte a sólyi lelkészt a jubileum alkalmából:

Milyen kedves annak az érkezése, aki öröhírrel jön a hegyeken át! Békességet hirdet, örömhírt hoz, szabadulást hirdet.

Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos a jubileumi istentiszteleten Sólyban
Ovádi Péter országgyűlési képviselő köszöntötte dr. Bikádi László Károlyt, aki három évtizedes szolgálatával hitben és közösségépítésben is példát mutatott
Forrás:  Fülöp Ildikó/Napló

Közösség, szolgálat, elismerés

A püspöki köszöntők után Ovádi Péter országgyűlési képviselő, kormánybiztos méltatta dr. Bikádi László Károly három évtizedes szolgálatát, kiemelve, hogy a lelkipásztor „megmutatta, hogyan kell egy romos kis templomból Magyarország egyik legszebb templomát építeni” – mind fizikai értelemben, mind a közösség lelki megerősítésében. Háláját fejezte ki a kitartó, áldozatos munkáért, és további áldásos éveket kívánt a lelkipásztornak.

Ispán Krisztina, Sóly polgármestere a református templomban
Ispán Krisztina, Sóly polgármestere a gyülekezet nevében mondott köszönetet dr. Bikádi László Károly három évtizedes szolgálatáért
Forrás:  Fülöp Ildikó/Napló

Ispán Krisztina, Sóly polgármestere szintén köszöntötte a lelkipásztort, aki – mint mondta – hitével, emberségével és közösségteremtő erejével formálta a település életét. Szavai szerint dr. Bikádi László Károly szolgálata nemcsak a templom, hanem az egész falu lelki megújulását is elősegítette; a gyülekezet nevében köszönetet mondott hűségéért, és Isten áldását kérte további munkájára és családjára.

Dr Bikádi László Károly, sólyi református lelkipásztor
Dr. Bikádi László Károly református lelkipásztor hálát adott szolgálatáért, családjáért és gyülekezetéért
Forrás:  Fülöp Ildikó/Napló

Három évtizede az egyházközösség szolgálatában

Dr. Bikádi László Károly református lelkipásztor személyes vallomással adott hálát az elmúlt harminc év szolgálatáért. Köszönetet mondott családjának és gyülekezetének, akik a hit és a munka útján mindvégig mellette álltak. A lelkész kiemelte: a közösség nemcsak templomot épített, hanem a magyar hit és identitás őrzőjévé vált. Majd így zárta gondolatait:

Köszönöm nektek, és köszönöm az Úristennek ezt a harminc esztendőt.

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

A jubileumhoz kapcsolódva a templomkertben dr. Bikádi László Károly lelkipásztor megáldotta a vitéz Kerecsen László törzskapitány által készített Szent Korona-másolatot. A jelenlévők közösen elénekelték a Himnuszt, méltó lezárásaként az ünnepi alkalomnak.

 

 

