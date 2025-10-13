1 órája
Kórtermeket, vizesblokkokat újítanak fel a veszprémi kórházban
Megkezdődött a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Traumatológiai Centrumának felújítása. A kórház a több mint 200 millió forintos fejlesztés kivitelezési munkálatainak elindulását közleményben jelentette be, a betegellátás a munkálatok ideje alatt is zavartalanul folytatódik.
A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Traumatológiai Osztályának felújítása a Belügyminisztérium több mint 200 millió forintos támogatásával valósul meg, amelynek köszönhetően az A épület 2. emeletén található betegellátó egység jobb szárnya teljesen megújul – áll a kórház közleményében.
Zavartalan a betegellátás a kórházban
A traumatológiai osztály korszerűsítése idejére a jobb szárny a 4. emeletre költözött, míg a bal szárny továbbra is a 2. emeleten működik. Az orvosok és ápolók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az átmeneti időszakban is magas színvonalú ellátást biztosítsanak.
A veszprémi kórház vezetése a traumatológiai centrum felújítása idején a betegek és hozzátartozók megértését és türelmét kéri.
Teljes korszerűsítés
A kivitelezők már átvették a munkaterületet, és megépítették az ideiglenes falat, amely csökkenti az építési zajt és port, így a betegellátás a felújítás ideje alatt is biztonságosan folytatódhat. A munkálatok várhatóan az év végéig befejeződnek, a megújult rész pedig korszerűbb és komfortosabb környezetet biztosít majd a betegeknek és a dolgozóknak egyaránt.
A központi költségvetésből finanszírozott támogatás révén 470 négyzetméteren megújulnak a kórtermek, a megfigyelőszoba, valamint a kezelő- és kiszolgáló helyiségek is. A fejlesztés során megtörténik a vizesblokkok teljes felújítása, az elektromos hálózat cseréje, valamint az éjszakai és vészvilágítási rendszer kiépítése. Emellett megvalósul a légtechnikai és hűtési rendszer korszerűsítése, valamint vakolatjavításra, festésre és álmennyezetcserére is sor kerül.
A beruházás bejelentéséről, miszerint Magyarország kormánya 226,6 millió forintot biztosít központi költségvetésből a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház fejlesztésére, korábbi cikkünkben számoltunk be.