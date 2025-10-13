október 13., hétfő

EdeKálmán névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Beruházás

33 perce

Kórtermeket, vizesblokkokat újítanak fel a veszprémi kórházban

Címkék#felújítás#traumatológiai centrum#Csolnoky Ferenc Kórház

Megkezdődött a veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Traumatológiai Centrumának felújítása. A kórház a több mint 200 millió forintos fejlesztés kivitelezési munkálatainak elindulását közleményben jelentette be, a betegellátás a munkálatok ideje alatt is zavartalanul folytatódik.

Mák Lilla

A veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház Traumatológiai Osztályának felújítása a Belügyminisztérium több mint 200 millió forintos támogatásával valósul meg, amelynek köszönhetően az A épület 2. emeletén található betegellátó egység jobb szárnya teljesen megújul – áll a kórház közleményében.

Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház felújítás Traumatológiai Osztály
A felújítás idejére a jobb szárny a 4. emeletre költözött, míg a bal szárny továbbra is a 2. emeleten működik
Fotó: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

Zavartalan a betegellátás a kórházban

A traumatológiai osztály korszerűsítése idejére a jobb szárny a 4. emeletre költözött, míg a bal szárny továbbra is a 2. emeleten működik. Az orvosok és ápolók kiemelt figyelmet fordítanak arra, hogy az átmeneti időszakban is magas színvonalú ellátást biztosítsanak. 

A veszprémi kórház vezetése a traumatológiai centrum felújítása idején a betegek és hozzátartozók megértését és türelmét kéri.

Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház felújítás Traumatológiai Osztály
Az ideiglenes zaj- és porszigetelő fal már elkészült
Fotó: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

Teljes korszerűsítés

A kivitelezők már átvették a munkaterületet, és megépítették az ideiglenes falat, amely csökkenti az építési zajt és port, így a betegellátás a felújítás ideje alatt is biztonságosan folytatódhat. A munkálatok várhatóan az év végéig befejeződnek, a megújult rész pedig korszerűbb és komfortosabb környezetet biztosít majd a betegeknek és a dolgozóknak egyaránt. 

A központi költségvetésből finanszírozott támogatás révén 470 négyzetméteren megújulnak a kórtermek, a megfigyelőszoba, valamint a kezelő- és kiszolgáló helyiségek is. A fejlesztés során megtörténik a vizesblokkok teljes felújítása, az elektromos hálózat cseréje, valamint az éjszakai és vészvilágítási rendszer kiépítése. Emellett megvalósul a légtechnikai és hűtési rendszer korszerűsítése, valamint vakolatjavításra, festésre és álmennyezetcserére is sor kerül. 

Veszprémi Csolnoky Ferenc Kórház felújítás Traumatológiai Osztály
A fejlesztések hozzájárulnak a kórházi ellátás színvonalának további emelkedéséhez.
Fotó: Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház

A beruházás bejelentéséről, miszerint Magyarország kormánya 226,6 millió forintot biztosít központi költségvetésből a Veszprém Vármegyei Csolnoky Ferenc Kórház fejlesztésére, korábbi cikkünkben számoltunk be

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu