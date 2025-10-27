Koszorúárak: nagy különbség a szupermarketek és a virágboltok között! (+ galéria)

Helyi virágboltok koszorúárai

A veszprémi temetők környékén idén is színes, gazdagon díszített koszorúk sorakoznak. Az élőfenyő alapú sírdíszeket sok helyen mohaalap, toboz és fakéreg egészíti ki. A virágkötők idén sok természetes anyagot használnak: szárazvirágokat és terméseket, amelyek rusztikus, mégis elegáns hatást keltenek.

A selyemvirág megtévesztésig hasonlít az élőre, hosszú ideig megőrzi a formáját és színét, így jól bírja a kültéri körülményeket is

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A selyemvirág-koszorúk között megtalálhatók a klasszikus fehér, lila és krémszínűek, valamint rózsás, liliomos vagy krizantémos összeállításokat is lehet találni. A selyemvirágok textilhatású anyagból készülnek, élethűek, mégis tartósak, így hetekig, akár hónapokig megőrzik szépségüket a síron.

Ilyenkor nemcsak szeretteinkre gondolhatunk, hanem azokra a gondos kezekre is, akik munkájukkal őrzik a megemlékezés szépségét

Fotó: Nagy Lajos/Napló

A koszorúk árai 3500 forinttól indulnak, egy közepes méretű, gazdagon díszített darab általában 4000–5000 forint között kapható. A nagyobb, különleges kompozíciók ára ennél magasabb, de ezek több ággal, virággal és részletgazdag díszítéssel készülnek. Sok család halottak napjára egy közös, igényesebb koszorút választ, amely a közös megemlékezést, a tiszteletet és az összetartozást is kifejezi.