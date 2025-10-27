51 perce
Koszorúárak: nagy különbség a szupermarketek és a virágboltok között! (+ galéria)
Nem minden virág egyforma, ahogyan az árak sem. Megnéztük, mennyit kérnek most a koszorúkért – itt vannak a koszorúárak Veszprémből!
Mindenszentek közeledtével megtelnek a boltok polcai mécsesekkel és koszorúkkal, a kínálat pedig évről évre változik. A koszorúárak Veszprémben idén is széles skálán mozognak – de nem mindegy, mit választunk: az áruházak gyors megoldásai és a helyi virágkötők kézzel készült munkái között nemcsak árban, hanem minőségben és jelentésben is nagy a különbség.
Koszorúárak Veszprém szupermarketeiben
- A szupermarketekben már október közepén megjelentek az előre gyártott temetői koszorúk.
- A Lidlben egyszerű fenyőágas, tobozos, virág nélküli darabok kaphatók 15–20 centis méretben, 2500–2800 forintért.
- A Tesco idén Clubcard-akció keretében kínálja a 15–25 cm-es egyszerűbb koszorúkat: kedvezményesen 1800–2500 forint, teljes áron akár 4000 forint is lehet.
- Az EcoFamily választéka szűkebb: néhány gipsztál és szárazvirágos virágtál maradt a kínálatban 1500–2600 forint között – ezek inkább dísztárgy jellegűek.
- Az Obi kínálata a legszélesebb: a szalmakoszorú minimális dísszel közel 1000 forintért elérhető, a díszített moha- vagy fenyőkoszorúk pedig 3000–5000 forint között mozognak. A legnagyobb, 50 centiméteres sírdíszek ára ennél is magasabb.
Koszorúárak: nagy különbség a szupermarketek és a virágboltok között!Fotók: Nagy Lajos/ Napló
Helyi virágboltok koszorúárai
A veszprémi temetők környékén idén is színes, gazdagon díszített koszorúk sorakoznak. Az élőfenyő alapú sírdíszeket sok helyen mohaalap, toboz és fakéreg egészíti ki. A virágkötők idén sok természetes anyagot használnak: szárazvirágokat és terméseket, amelyek rusztikus, mégis elegáns hatást keltenek.
A selyemvirág-koszorúk között megtalálhatók a klasszikus fehér, lila és krémszínűek, valamint rózsás, liliomos vagy krizantémos összeállításokat is lehet találni. A selyemvirágok textilhatású anyagból készülnek, élethűek, mégis tartósak, így hetekig, akár hónapokig megőrzik szépségüket a síron.
A koszorúk árai 3500 forinttól indulnak, egy közepes méretű, gazdagon díszített darab általában 4000–5000 forint között kapható. A nagyobb, különleges kompozíciók ára ennél magasabb, de ezek több ággal, virággal és részletgazdag díszítéssel készülnek. Sok család halottak napjára egy közös, igényesebb koszorút választ, amely a közös megemlékezést, a tiszteletet és az összetartozást is kifejezi.
Míg az áruházak kínálata olcsó és gyors megoldást kínál, a helyi virágkötőktől vásárolt koszorúk nemcsak szebbek és tartósabbak, hanem a helyi termelőket is támogatjuk velük.
Koszorúba és virágokba zárjuk emlékeinket