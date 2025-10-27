október 27., hétfő

Szabina névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Körkép

51 perce

Koszorúárak: nagy különbség a szupermarketek és a virágboltok között! (+ galéria)

Címkék#virágbolt#szupermarketek#mindenszentek#koszorú#árak

Nem minden virág egyforma, ahogyan az árak sem. Megnéztük, mennyit kérnek most a koszorúkért – itt vannak a koszorúárak Veszprémből!

Mák Lilla

Mindenszentek közeledtével megtelnek a boltok polcai mécsesekkel és koszorúkkal, a kínálat pedig évről évre változik. A koszorúárak Veszprémben idén is széles skálán mozognak – de nem mindegy, mit választunk: az áruházak gyors megoldásai és a helyi virágkötők kézzel készült munkái között nemcsak árban, hanem minőségben és jelentésben is nagy a különbség.

Koszorúárak Veszprémben: idén is széles skálán mozog a szupermarketek és a virágboltok kínálata
Koszorúárak Veszprémben: idén is széles skálán mozog a szupermarketek és a virágboltok kínálata
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Koszorúárak Veszprém szupermarketeiben

  • A szupermarketekben már október közepén megjelentek az előre gyártott temetői koszorúk. 
  • A Lidlben egyszerű fenyőágas, tobozos, virág nélküli darabok kaphatók 15–20 centis méretben, 2500–2800 forintért.
  • A Tesco idén Clubcard-akció keretében kínálja a 15–25 cm-es egyszerűbb koszorúkat: kedvezményesen 1800–2500 forint, teljes áron akár 4000 forint is lehet.
  • Az EcoFamily választéka szűkebb: néhány gipsztál és szárazvirágos virágtál maradt a kínálatban 1500–2600 forint között – ezek inkább dísztárgy jellegűek.
  • Az Obi kínálata a legszélesebb: a szalmakoszorú minimális dísszel közel 1000 forintért elérhető, a díszített moha- vagy fenyőkoszorúk pedig 3000–5000 forint között mozognak. A legnagyobb, 50 centiméteres sírdíszek ára ennél is magasabb. 

Koszorúárak: nagy különbség a szupermarketek és a virágboltok között!

Fotók: Nagy Lajos/ Napló

Helyi virágboltok koszorúárai

A veszprémi temetők környékén idén is színes, gazdagon díszített koszorúk sorakoznak. Az élőfenyő alapú sírdíszeket sok helyen mohaalap, toboz és fakéreg egészíti ki. A virágkötők idén sok természetes anyagot használnak: szárazvirágokat és terméseket, amelyek rusztikus, mégis elegáns hatást keltenek.

Koszorú árak Veszprémben: selyemvirág tartós dísz lehet a sírra Mindenszentekkor
A selyemvirág megtévesztésig hasonlít az élőre, hosszú ideig megőrzi a formáját és színét, így jól bírja a kültéri körülményeket is
Fotó: Nagy Lajos/Napló

 A selyemvirág-koszorúk között megtalálhatók a klasszikus fehér, lila és krémszínűek, valamint rózsás, liliomos vagy krizantémos összeállításokat is lehet találni. A selyemvirágok textilhatású anyagból készülnek, élethűek, mégis tartósak, így hetekig, akár hónapokig megőrzik szépségüket a síron.

Koszorú árak Veszprémben: szupermarketek, virágboltok árösszehasonlítás
Ilyenkor nemcsak szeretteinkre gondolhatunk, hanem azokra a gondos kezekre is, akik munkájukkal őrzik a megemlékezés szépségét
Fotó: Nagy Lajos/Napló

A koszorúk árai 3500 forinttól indulnak, egy közepes méretű, gazdagon díszített darab általában 4000–5000 forint között kapható. A nagyobb, különleges kompozíciók ára ennél magasabb, de ezek több ággal, virággal és részletgazdag díszítéssel készülnek. Sok család halottak napjára egy közös, igényesebb koszorút választ, amely a közös megemlékezést, a tiszteletet és az összetartozást is kifejezi.

Míg az áruházak kínálata olcsó és gyors megoldást kínál, a helyi virágkötőktől vásárolt koszorúk nemcsak szebbek és tartósabbak, hanem a helyi termelőket is támogatjuk velük.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu