Látás hónapja: Az éleslátás mindenkié!

Október a látás hónapja, amely évek óta arra hívja fel a figyelmet, mennyire fontos a rendszeres szemvizsgálat. Látásunk ugyanis nem egyik napról a másikra romlik el – a folyamat sokszor alattomosan zajlik, és mire észrevesszük, már nehezebben olvasunk, hunyorítunk, fáj a fejünk vagy a szemünk.

Ingyenes látásvizsgálatok és kedvezményes ajánlatok számos optikában az egész hónapban

Illusztráció: pexels.com

Képernyő a látásunk rovására

A modern életvitel során az egyik leggyakoribb látásprobléma a digitális szemfáradtság. A számítógép, telefon vagy tablet képernyőjét nézve kevesebbet pislogunk, a szem kiszárad, égő érzés, homályos látás jelentkezhet. A másik gyakori gond a rövidlátás, ami egyre több fiatalt érint – sok szakember szerint az állandó közeli fókuszálás, a kevés szabadtéri idő és a képernyőhasználat állhat a háttérben.

Az éleslátás mindenkié

A látás hónapja kampány célja, hogy ingyenes látásvizsgálattal vagy kedvezményes ajánlatokkal segítsenek még idejében felismerni a látászavar tüneteit, a különböző elváltozásokat. Egy egyszerű látásellenőrzéssel számos probléma megelőzhető – még azok is, amelyek később akár komoly szemüveg- vagy kontaktlencse-viselést, esetleg műtéti beavatkozást igényelnének.

Érdemes évente legalább egyszer szakemberhez fordulni – hiszen a világ szépségeit csak akkor láthatjuk tisztán, ha megőrizzük saját látásunk élességét is.