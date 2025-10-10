A képernyőtől a szemüvegig – Tényleg a látásunkkal fizetünk?

Október a látás hónapja, ilyenkor országszerte optikák és szakrendelések hívják fel a figyelmet a rendszeres szűrés és a látásvizsgálat fontosságára. Egyre többeket érint a látászavar, a homályos látás és a szemfáradtság: a KSH adatai alapján Veszprém vármegyében 2020 és 2024 között több mint tíz százalékkal nőtt a szemészeti szakrendelésen megjelenők száma. Tavaly már több mint 50 ezer esetet regisztráltak, ami a járvány előtti időszakhoz képest is emelkedést jelent.

Látás hónapja: rendszeres vizsgálattal idejében szűrhető a látászavar

Illusztráció: pexels.com

Látászavar: szakembert kérdeztünk a látásromlás okairól

A digitalizált világ a látásunkat is próbára teszi: a látásromlás már nem feltétlenül csak az idősek problémája. Mivel magyarázhatók az elmúlt évek növekvő számai, s az ebből adódó egyre gyakoribb szemüveg- és kontaktlencse-viselés? Mi húzódhat látászavar tünetei és a szemfáradtság okai mögött?

Ennek jártunk utána Rasztovitsné Nagy Csilla optometrista-kontaktológus, látszerészmester segítségével, aki így fogalmazott:

Tapasztalatom szerint a látásromlás már nemcsak a középkorúakat, hanem egyre több gyermeket és fiatalt is érint. A korábban jelentkező rövidlátás (myopia) okai a képernyő előtt töltött túl sok idő, a közeli fókuszálás, a tanulás és a kevés szabadban töltött tevékenység. Ezek mind hozzájárulnak ahhoz, hogy a szem tartós erőlködése miatt a szemgolyó megnyúlik, és emiatt erősebb dioptriára van szükség.

A szakember hozzátette:

A legtöbben a szemfáradtság, a monitorhasználat miatti szemterhelés, homályos látás, fejfájás vagy szemszárazság panaszával fordulnak hozzánk.

A megfelelő látáskorrekció segíthet megelőzni a további romlást és a szemfáradást

Illusztráció: pexels.com

Szemünk világa: a megelőzés a kulcs

A mindennapokban is sokat tehetünk szemünk egészségéért, a szem rendszeres pihentetésével és a gyakoribb pislogással például csökkenthető a szemszárazság. A megfelelő folyadék- és vitaminbevitel, valamint a tápanyagokban gazdag étrend mind hozzájárulnak látószervünk egészséges működéséhez. Emellett a digitális eszközök használatának tudatos korlátozása is segíthet abban, hogy a világot még sokáig tisztán lássuk. És ami talán a legfontosabb: ne hanyagoljuk el az éves látásvizsgálatot!