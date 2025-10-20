Az évezred üstököse: napokon belül láthatjuk a zölden ragyogó csodát! (+ videó)

Egy több mint ezer éve nem látott égi vándor közelít a Földhöz – és ha az időjárás is engedi, akár szabad szemmel is megfigyelhető lesz az októberi égbolton. A Lemmon-üstökös már október közepétől feltűnhet az esti égbolton, a legjobb megfigyelési időszak pedig október 15–26. közé esik – olvasható a Metropol cikkében.

A C/2025 A6 Lemmon-üstökösről készült legújabb felvételek egyike

Forrás: Szentandrássy András, Svábhegyi Csillagvizsgáló/Metropol

Lemmon-üstökös

Ritka látványosságra készülhetnek a csillagászat iránt érdeklődők: a C/2025 A6 (Lemmon) nevű üstökös október második felében válik megfigyelhetővé. Az égitest legutóbb több mint 1300 évvel ezelőtt járt a Naprendszer belső vidékein, és csak a 32. században tér majd vissza – vagyis most valóban egy életre szóló alkalomról van szó.

Zöld ragyogás

A Lemmon-üstökös jellegzetes zöldes fénye a kómájában (az üstökösök magja körül keletkező ködszerű gázfelhő) található két- és háromatomos szénmolekulák miatt alakul ki. Ezek a molekulák a Nap sugárzásától felizzanak, és zöldes fényt bocsátanak ki. Az üstökös hosszú, vékony ioncsóvája most még halvány, de ahogy a Naphoz közeledik, egyre látványosabb lesz, akár több szálra bomló csóvát is megfigyelhetünk.

Mikor és hol lesz látható?

A csillagászok szerint október 21-én lesz a legközelebb a Földhöz, október 22-én pedig különösen könnyen azonosítható az Ökörhajcsár csillagkép egyik fényes csillaga, az Izar közelében. A nyugati horizont fölött, 19 óra körül, mintegy 22 fokos magasságban érdemes keresni.

A megfigyeléshez ideális egy fényszennyezéstől viszonylag mentes, takarás nélküli helyszín – például hegytető. A számítások szerint a Lemmon fényessége 3,5–5 magnitúdó között lesz, vagyis binokulárral, de akár szabad szemmel is látható lehet a sötét égbolton.

A csillagászok szerint ez az egyik legkülönlegesebb égi jelenség 2025-ben, amely csak 1000 év múlva lesz ismét látható a bolygónkról.

#üstökös #csillagászat #természet #október ♬ eredeti hang - Liliana Varga @soulonefonix ☄️ A LEMMON ÜSTÖKÖS OKTÓBER 21-ÉN RAGYOG MAJD LEGFÉNYESEBBEN, ÉS EKKOR LESZ A LEGKÖZELEBB A FÖLDHÖZ Október 21-én különleges látvány vár ránk az égbolton: a C/2025 A6 azaz a Lemmon üstökös ezen az estén halad el a Földhöz legközelebb, és ekkor már rendkívül fényes. Így tiszta égbolt mellett akár szabad szemmel is látható lehet. Az arizonai Mount Lemmon obszervatórium kutatói idén januárban fedezték fel az égitestet, amely most, hónapokkal később, elérte pályájának leglátványosabb szakaszát. A kora esti órákban, a Göncölszekér közelében érdemes keresni. Fényes, zöldes kómája és finom porcsóvája már kisebb távcsővel is könnyen megfigyelhető lesz. Bár november 8-án az üstökös a Naphoz is a legközelebb kerül, a Földről nézve a legszebb és leglátványosabb pillanat október 21-én lesz. Ez az őszi égbolt egyik legszebb, legemlékezetesebb eseménye lehet. Egy ritka alkalom, amikor szó szerint megpillanthatjuk az Univerzum mozgását. A legfrissebb csillagászati számítások szerint a Lemmon üstökös pályája rendkívül hosszú. Körülbelül 1,350 év múlva tér majd vissza a Naprendszerbe. Éppen ezért különleges, hogy most, 2025 októberében, mi élőben láthatjuk ezt a csodálatos égi jelenséget. Források: 1. A Lemmon üstökös fényessége és láthatósága – Space (2025. október) How to find comet Lemmon in the night sky as it brightens this October 2025 2. Pályaadatok és földközeli megközelítés – The Sky Live (2025. október) Comet C/2025 A6 (Lemmon) – Info Page 3. Felfedezés és tudományos háttér – Wikipedia (2025. október) C/2025 A6 (Lemmon) #égbolt

Milyen időjárás várható?

A HungaroMet előrejelzése szerint Veszprém vármegyében a napokban borongós, akár csapadékos időjárás is várható, azonban szerda délutántól már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet, így a késő esti égbolt is tisztulhat – tehát még van remény arra, hogy műszerek nélkül is felpillantsunk az égre.