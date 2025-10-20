1 órája
Az évezred üstököse: napokon belül láthatjuk a zölden ragyogó csodát! (+ videó)
Megérkezett az év egyik leglátványosabb égi eseménye. A Lemmon-üstökös most halad el legközelebb a Földhöz, és néhány napig szabad szemmel is megfigyelhető lesz a sötét, tiszta égbolton.
Egy több mint ezer éve nem látott égi vándor közelít a Földhöz – és ha az időjárás is engedi, akár szabad szemmel is megfigyelhető lesz az októberi égbolton. A Lemmon-üstökös már október közepétől feltűnhet az esti égbolton, a legjobb megfigyelési időszak pedig október 15–26. közé esik – olvasható a Metropol cikkében.
Lemmon-üstökös
Ritka látványosságra készülhetnek a csillagászat iránt érdeklődők: a C/2025 A6 (Lemmon) nevű üstökös október második felében válik megfigyelhetővé. Az égitest legutóbb több mint 1300 évvel ezelőtt járt a Naprendszer belső vidékein, és csak a 32. században tér majd vissza – vagyis most valóban egy életre szóló alkalomról van szó.
Zöld ragyogás
A Lemmon-üstökös jellegzetes zöldes fénye a kómájában (az üstökösök magja körül keletkező ködszerű gázfelhő) található két- és háromatomos szénmolekulák miatt alakul ki. Ezek a molekulák a Nap sugárzásától felizzanak, és zöldes fényt bocsátanak ki. Az üstökös hosszú, vékony ioncsóvája most még halvány, de ahogy a Naphoz közeledik, egyre látványosabb lesz, akár több szálra bomló csóvát is megfigyelhetünk.
Mikor és hol lesz látható?
- A csillagászok szerint október 21-én lesz a legközelebb a Földhöz, október 22-én pedig különösen könnyen azonosítható az Ökörhajcsár csillagkép egyik fényes csillaga, az Izar közelében. A nyugati horizont fölött, 19 óra körül, mintegy 22 fokos magasságban érdemes keresni.
- A megfigyeléshez ideális egy fényszennyezéstől viszonylag mentes, takarás nélküli helyszín – például hegytető. A számítások szerint a Lemmon fényessége 3,5–5 magnitúdó között lesz, vagyis binokulárral, de akár szabad szemmel is látható lehet a sötét égbolton.
A csillagászok szerint ez az egyik legkülönlegesebb égi jelenség 2025-ben, amely csak 1000 év múlva lesz ismét látható a bolygónkról.
Milyen időjárás várható?
A HungaroMet előrejelzése szerint Veszprém vármegyében a napokban borongós, akár csapadékos időjárás is várható, azonban szerda délutántól már szakadozhat, gomolyosodhat a felhőzet, így a késő esti égbolt is tisztulhat – tehát még van remény arra, hogy műszerek nélkül is felpillantsunk az égre.
Lépten-nyomon égi jelenségek
Az utóbbi időben egymást követik a látványos égi események: nemrégiben a keleti–északkeleti horizont fölött tűnt fel a 45,5 százalékban megvilágított Hold és a Jupiter látványos együttállása, korábban pedig többször is megfigyelhettük a vérholdat – különleges helyszíneket is gyűjtöttünk ehhez a Balaton és a Bakony környékéről. A sarki fényt is megcsodálhattuk: tavaly tavasszal vöröses fényárral festette meg a Balaton látképét, felejthetetlen látványt nyújtva a megfigyelőknek.