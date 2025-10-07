Lola először az anyaságról: „Az egész világom alapjaiban változott meg”

Az énekesnő élete legboldogabb időszakát éli, ugyanis október elsején életet adott első gyermekének: Lola kislánya végre megszületett. Az örömhírt Instagram-oldalán osztotta meg követőivel, akik azonnal elárasztották szeretetteljes üzeneteikkel a bejegyzést – számolt be a Ripost.

Lola anyaként: pár nappal a szülés után ismét kirobbanó formában van

Rengeteg gratuláció érkezett

Rajongók és pályatársak egyaránt elolvadtak a csodás hírtől. A fotón, amelyen Lola fáradtan, de sugárzóan mosolyog, a követők szerint csak úgy ragyog az énekesnő. A bejegyzés alatt Janicsák Veca így gratulált az énekesnőnek:

Lola, egészen megváltozott az arcod az anyaságtól. Eddig is szépséges voltál, de most olyan néz vissza a tekintetedből, amiben már van valami más, valami ősi. Minden fáradtság és egyéb nekem nem is tűnne most fel, csak ez a mély nőiesség, amivel én most telítettnek látlak. Szép vagy. Gratulálok a kisbabádhoz, szívből!

Megszületett Lola kislánya: gyönyörű fotóval jelentette be érkezését az énekesnő

Lola életébe egy kis csoda költözött

Korsós Judit, más néven Lola énekesnőnk számára az idei ősz igazán megható időszak. Hosszú ideig bizonytalan volt, sokáig nem tudta, hogy képes lesz-e valaha természetes úton teherbe esni. Tavasszal azonban egy csodálatos fordulat következett be: bejelentette, hogy megfogant a kislánya, akinek érkezését is örömmel osztotta meg.

Lola így írt Instagram-bejegyzésében:

Nagyon jól esik, hogy ennyien velünk együtt örültök! Köszönjük! Látom az üzeneteket, de a kislányunk mellett nem sok időm marad válaszolni. Pár nappal ezelőtt az egész világom alapjaiban változott meg, és bár nem alszunk sokat, de nagyon boldogok vagyunk így együtt. Köszönöm a családunknak és a barátainknak, hogy gondoskodnak rólunk, és hogy mindent megtesznek azért, hogy a lehető legjobban tudjuk élvezni ezt az időszakot. A férjemre pedig nem találok egyszerűen szavakat. Tudtam, hogy jó apuka lesz, de ahogy most ránk vigyáz, az minden elképzelésemet felülmúlja. Bár vannak nehézségek, mégis azt érzem, ez életem egyik legboldogabb időszaka.

Egy héten belül két sztárbaba is érkezett

A napokban Hosszú Katinka is világra hozta második kislányát. A háromszoros olimpiai bajnok úszónő és férje most már két gyönyörű kislány szülei. Mindkét celeb hangsúlyozta: a boldogság most minden fáradtságot és nehézséget felülír.