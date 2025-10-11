14 perce
Természetes ásványianyag-pótlás ősszel? – A fitoterapeuta tanácsai
A hidegebb hónapokban fáradtabbnak érezzük magunkat, mint nyáron? Nem véletlen: ilyenkor a szervezet több ásványi anyagot igényel. Megmutatjuk, hogyan segíthet például a magnézium-biszglicinát, és azt is, melyik superfood fogyasztásával lehet leginkább feltölteni az energiaraktárat.
Ahogy rövidülnek a napok, egyre nehezebben ébredünk, gyakrabban érezzük magunkat kimerültnek – mintha a testünk is télre készülne. A kevesebb fény, a hűvös levegő és a fokozott fertőzésveszély mind próbára teszik a szervezetet. Nem elég a vitaminpótlás: a természetes ásványianyag-bevitel legalább ilyen fontos. De milyen szerepet játszhat ebben a magnézium-biszglicinát, és vajon mely idényételek, gyógynövények segíthetnek feltölteni a szervezetünket?
Magnézium-biszglicinát, cink és vas bevitele – ezekből érdemes most többet fogyasztani
Ebben az időszakban a szerves magnézium-, cink- és vasforrások különösen fontosak. A rövidülő napok és az őszi szürkeség okozta mentális terhelés idején a például a magnézium-biszglicinát segíthet megőrizni a lelki és fizikai egyensúlyt, ráadásul ez a szervezetben az egyik legjobban hasznosuló magnéziumforma. Nem kell azonnal tablettához nyúlni: dióból és mandulából is fedezhető a napi mennyiség – mindkettő igazi magnéziumbomba.
- Magnézium: csökkenti a fáradtságot, támogatja az idegrendszert – dió, mandula, zabpehely, spenót, hüvelyesek.
- Cink: segíti az immunrendszert és a sebgyógyulást – tökmag, csicseriborsó, marhahús.
- Vas: elősegíti az oxigénszállítást, védi a szervezetet a kimerüléstől – cékla, lencse, vörös hús, máj.
- Kálium: szabályozza a vérnyomást, az izmok működését – sütőtök, banán, burgonya, zeller.
- Kalcium és foszfor: a csontok, a fogak és az idegrendszer egészségét támogatják – tejtermékek, brokkoli, mák, kelkáposzta.
Tipp: az idényzöldségek közül a sütőtök, cékla, kelkáposzta, zeller és diófélék igazi ásványianyag-bombák az őszi időszakban.
Szakértőt kérdeztünk a gyógynövények szerepéről
A tápanyagraktárak feltöltése során nem csupán az idényételekhez nyúlhatunk, a természet patikája is számos lehetőséget kínál az őszi immunerősítéshez.
A fitoterápiában több olyan gyógynövény is ismert, amely gazdag ásványi anyagokban és nyomelemekben, ezáltal hozzájárul a szervezet egyensúlyához és védekezőképességéhez
– árulta el lapunknak Mekler Judit természetgyógyász, fitoterapeuta, aki néhány gyógyhatású növényt is ajánlott az őszi időszakra.
Magas ásványianyag-tartalmú gyógynövények:
- Csalán: vasban, kalciumban, magnéziumban és káliumban gazdag.
- Mezei zsurló: szilíciumot, kalciumot és magnéziumot tartalmaz.
- Benedekfű: káliumot, magnéziumot és cinket tartalmaz.
- Mezei katáng: kálium-, kalcium- és foszforforrás.
Fontos tudnivaló, hogy a fitoterápia támogató jellegű, nem helyettesítheti az orvosi kezelést. Krónikus betegség, gyógyszeres kezelés vagy allergia esetén orvosi konzultáció szükséges.
A test és a lélek harmóniája
A szakértő szerint a megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitel mellett az immunrendszer erősítéséhez a mindennapi életmód is sokat számít. A rendszeres mozgás – akár egy könnyű futás, séta vagy jóga – a pihentető alvással és a tudatos stresszkezeléssel együtt alapvető a szervezet egyensúlyához. A meditáció, a légzőgyakorlatok és a relaxáció mind segíthetnek.
Tipp: az alternatív módszerek alkalmazása (talpreflexológia, akupresszúra, masszázs és szauna, aromaterápia, kineziológia) mind hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez.