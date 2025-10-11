október 11., szombat

Immunerősítés

14 perce

Természetes ásványianyag-pótlás ősszel? – A fitoterapeuta tanácsai

#természetes immunerősítés#gyógynövény#ásványi anyagok#magnézium

A hidegebb hónapokban fáradtabbnak érezzük magunkat, mint nyáron? Nem véletlen: ilyenkor a szervezet több ásványi anyagot igényel. Megmutatjuk, hogyan segíthet például a magnézium-biszglicinát, és azt is, melyik superfood fogyasztásával lehet leginkább feltölteni az energiaraktárat.

Mák Lilla

Ahogy rövidülnek a napok, egyre nehezebben ébredünk, gyakrabban érezzük magunkat kimerültnek – mintha a testünk is télre készülne. A kevesebb fény, a hűvös levegő és a fokozott fertőzésveszély mind próbára teszik a szervezetet. Nem elég a vitaminpótlás: a természetes ásványianyag-bevitel legalább ilyen fontos. De milyen szerepet játszhat ebben a magnézium-biszglicinát, és vajon mely idényételek, gyógynövények segíthetnek feltölteni a szervezetünket?

A dióban és a mandulában van a legtöbb magnézium-biszglicinát az őszi idényételek közül
Fotó: AI/Mák Lilla

Magnézium-biszglicinát, cink és vas bevitele – ezekből érdemes most többet fogyasztani

Ebben az időszakban a szerves magnézium-, cink- és vasforrások különösen fontosak. A rövidülő napok és az őszi szürkeség okozta mentális terhelés idején a például a magnézium-biszglicinát segíthet megőrizni a lelki és fizikai egyensúlyt, ráadásul ez a szervezetben az egyik legjobban hasznosuló magnéziumforma. Nem kell azonnal tablettához nyúlni: dióból és mandulából is fedezhető a napi mennyiség – mindkettő igazi magnéziumbomba.

  • Magnézium: csökkenti a fáradtságot, támogatja az idegrendszert – dió, mandula, zabpehely, spenót, hüvelyesek.
  • Cink: segíti az immunrendszert és a sebgyógyulást – tökmag, csicseriborsó, marhahús.
  • Vas: elősegíti az oxigénszállítást, védi a szervezetet a kimerüléstől – cékla, lencse, vörös hús, máj.
  • Kálium: szabályozza a vérnyomást, az izmok működését – sütőtök, banán, burgonya, zeller.
  • Kalcium és foszfor: a csontok, a fogak és az idegrendszer egészségét támogatják – tejtermékek, brokkoli, mák, kelkáposzta.

Tipp: az idényzöldségek közül a sütőtök, cékla, kelkáposzta, zeller és diófélék igazi ásványianyag-bombák az őszi időszakban.

Immunerősítés: csalántea természetes ásványanyag forrás
A csalán is kiemelkedően gazdag ásványianyag-forrás
Fotó: Szalay Károly/MW

Szakértőt kérdeztünk a gyógynövények szerepéről 

A tápanyagraktárak feltöltése során nem csupán az idényételekhez nyúlhatunk, a természet patikája is számos lehetőséget kínál az őszi immunerősítéshez.

A fitoterápiában több olyan gyógynövény is ismert, amely gazdag ásványi anyagokban és nyomelemekben, ezáltal hozzájárul a szervezet egyensúlyához és védekezőképességéhez

 – árulta el lapunknak Mekler Judit természetgyógyász, fitoterapeuta, aki néhány gyógyhatású növényt is ajánlott az őszi időszakra.

Mezei katáng: csalántea természetes ásványanyag forrás
Fotó: Szalay Károly/MW

Magas ásványianyag-tartalmú gyógynövények:

  1. Csalán: vasban, kalciumban, magnéziumban és káliumban gazdag.
  2. Mezei zsurló: szilíciumot, kalciumot és magnéziumot tartalmaz.
  3. Benedekfű: káliumot, magnéziumot és cinket tartalmaz.
  4. Mezei katáng: kálium-, kalcium- és foszforforrás.

Fontos tudnivaló, hogy a fitoterápia támogató jellegű, nem helyettesítheti az orvosi kezelést. Krónikus betegség, gyógyszeres kezelés vagy allergia esetén orvosi konzultáció szükséges.

A test és a lélek harmóniája

A szakértő szerint a megfelelő vitamin- és ásványianyag-bevitel mellett az immunrendszer erősítéséhez a mindennapi életmód is sokat számít. A rendszeres mozgás – akár egy könnyű futás, séta vagy jóga – a pihentető alvással és a tudatos stresszkezeléssel együtt alapvető a szervezet egyensúlyához. A meditáció, a légzőgyakorlatok és a relaxáció mind segíthetnek.

Tipp: az alternatív módszerek alkalmazása (talpreflexológia, akupresszúra, masszázs és szauna, aromaterápia, kineziológia) mind hozzájárulnak az immunrendszer megfelelő működéséhez.

 

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
