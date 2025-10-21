Veszprém együtt szurkol – Curtis drámai döntést hozott Anamiért (+ videó)

október 21., kedd

Megasztár

Veszprém együtt szurkol – Curtis drámai döntést hozott Anamiért

Hétről hétre izgul a város a veszprémi lányért, aki már a válogatón is levette a lábáról a zsűrit. A veszprémi énekesnő, vagyis a Megasztár Anamija újabb mérföldkőhöz ért el a műsorban.

Mák Lilla

„Neked kell nyerned, éljen Veszprém!” – a város tovább szurkolhat a veszprémi énekesnőnek, bár a 2025-ös Megasztár Anami számára eddig is tartogatott már meglepetést.

Megasztár Anami középdöntő élőshow Curtis csapata
Egy város szurkol a 2025-os Megasztár Anamijának
Forrás: TV2

Megasztár Anami fordulata 

A csodálatos előadásokon kívül drámai pillanatokat is hozott a Megasztár középdöntője: Curtis nehéz döntés elé került, amikor választania kellett két versenyzője között. A stúdióban érezhető volt a feszültség, a versenyzők és a nézők is lélegzet-visszafojtva figyelték a mentor döntését. Végül elhangzottak a megkönnyebbülést hozó szavak:

Annamari, te maradsz.

Ezzel Kiarától búcsúzott, és a veszprémi énekesnőt, Anamit juttatta tovább az élő show-ba, így a veszprémi lány bejutott a legjobb 12 versenyző közé.

@anamifrank OKTÓBER 25 ELSŐ ÉLŐ SHOW💜#megasztár #tv2 #anami #magyartiktok ♬ som original - ᯓᡣ𐭩

Valóra vált álom

Anami számára ezzel valóra vált egy nagy álom: szombat este már az élő show színpadán szurkolhatunk neki. A döntés után valóságos kommentáradat érkezett a bejegyzése alá – a veszprémiek és a rajongók sorra gratuláltak neki. Sokan már most a győzelmet jósolják számára.

Neked kell nyerned, éljen Veszprém!

A kommentelők nemcsak a tehetségét, hanem a személyiségét is méltatták. Van, aki szerint hangja megnyugtató, sőt olyan is írt, aki példamutató és inspiráló hatását emelte ki:

Nagyon sokat segítettél a daloddal nekem is, sok sikert! Szerintem sikerülni fog, ügyes vagy nagyon és egy nagyon jó ember.

A követők szeretete Anami felé mindegyik sorból árad, az énekesnő pedig igyekszik mindenkinek személyesen válaszolni – közvetlenül, kedvesen, szívből.

 

