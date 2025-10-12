Összefogás a nők egészségéért: figyelemfelhívó séta Veszprémben (+ videó)

Októberben Veszprémben ismét a nők egészsége került fókuszba. A Séta a Nők Egészségéért – Összefogás a mellrák ellen elnevezésű rendezvényt idén 14. alkalommal tartották meg, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mammográfiás szűrővizsgálatok fontosságára. Az esemény üzenete egyértelmű: a korai diagnózis életet menthet.

A rendezvény fővédnöke Porga Gyula, Veszprém polgármestere, védnöke pedig dr. Czinkotay Frigyes, a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója volt. A szervezésben a Veszprémi Petőfi Színház is részt vett.

Az idén 14. alkalommal megrendezett mellrák elleni séta előtt Porga Gyula polgármester és dr. Czinkotay Frigyes főigazgató is beszédet mondott

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A korai mellrákszűrés életet menthet

Dr. Czinkotay Frigyes főigazgató beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az emlőszűrés nemcsak egy orvosi vizsgálat, hanem az önmagukért és családjukért tett tudatos lépés a nők részéről. Mint mondta, „nemcsak idekint, hanem odabent is gondolnak a hölgyek magukra”, ez az a döntés, ami életet menthet. Hiszen „ha időben fordulnak orvoshoz segítségért, akkor annál több embert meg tudunk menteni”. Hangsúlyozta a sorsközösség erejét, a család és a közösség megtartó hatását, és azt kívánta, hogy abban a sorban, ahol ma öt nő állt emlőszűrésre várva, a jövő héten tíz, tizenkettő is álljon – mert a mai nap a túlélésről, az erőről és a felelősségteljes döntésről szól.

Porga Gyula polgármester: figyelmet kell fordítani önmagunkra, és arra a közösségre, amely körbevesz bennünket

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ebben a városban senki sincs egyedül

Porga Gyula polgármester köszöntőjében kiemelte: „a Fagyöngy Egyesület története példázza, hogyan válhat egy kis közösség egész várost formáló erővé”. Felidézte, hogy az egyesület 35 éve egy kis közösségként jött létre azzal a céllal, hogy támogassa azokat, akik hasonló élethelyzetben vannak, és meg tudják osztani egymással a kihívásokat, amelyek előtt állnak. Üzenete ma is érvényes: „ebben a városban senki sincs egyedül”.

Mint mondta, „Veszprémben mindenki számíthat egymásra” – ez a közösség erejét mutatja, hiszen „akik beléptek, azok valamit kaptak, ami megerősítette őket, ami reményt adott, és segített elviselni a nehézségeket”. Azzal zárta gondolatait, hogy „ez a gondolkodás, amit tőlük kell megtanulni”.

Fagyöngy Egyesület: Nem engedjük, hogy bárki egyedül járja végig az utat!

Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Fagyöngy Egyesület: szívvel, lélekkel a nők egészségéért

A 35 éve alakult Fagyöngy Egyesület ma is azért dolgozik, hogy a nők figyeljenek magukra, és felismerjék: a szűrés, a korai diagnózis életet menthet. Lángné Janni Margit alapító, tiszteletbeli elnök szerint a rózsaszín szalag a tudatosság és a szolidaritás jelképe, míg Reitner-Szanyi Anita, az egyesület új elnöke úgy fogalmazott: „ma szívvel, lélekkel lépünk mindazokért, akik küzdenek, akik már meggyógyultak, és azokért is, akiket szeretettel őrzünk az emlékeinkben”.