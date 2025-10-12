október 12., vasárnap

Rózsaszín október

Összefogás a nők egészségéért: figyelemfelhívó séta Veszprémben (+ videó)

Címkék#Fagyöngy Egyesület#Séta a mellrák ellen#szűrővizsgálat

A rózsaszín szalag a tudatosság és a szolidaritás jelképe. Idén tizennegyedik alkalommal sétáltak együtt a veszprémiek a mellrák megelőzéséért – a Fagyöngy Egyesület hagyományos rendezvénye ismét megtöltötte a belvárost hittel, szeretettel és közösségi erővel.

Mák Lilla

Októberben Veszprémben ismét a nők egészsége került fókuszba. A Séta a Nők Egészségéért – Összefogás a mellrák ellen elnevezésű rendezvényt idén 14. alkalommal tartották meg, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mammográfiás szűrővizsgálatok fontosságára. Az esemény üzenete egyértelmű: a korai diagnózis életet menthet.

A rendezvény fővédnöke Porga Gyula, Veszprém polgármestere, védnöke pedig dr. Czinkotay Frigyes, a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója volt. A szervezésben a Veszprémi Petőfi Színház is részt vett.

Mellrák elleni séta 2025 Veszprémi Csolnoky Kórház
Az idén 14. alkalommal megrendezett mellrák elleni séta előtt Porga Gyula polgármester és dr. Czinkotay Frigyes főigazgató is beszédet mondott
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

A korai mellrákszűrés életet menthet

Dr. Czinkotay Frigyes főigazgató beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az emlőszűrés nemcsak egy orvosi vizsgálat, hanem az önmagukért és családjukért tett tudatos lépés a nők részéről. Mint mondta, „nemcsak idekint, hanem odabent is gondolnak a hölgyek magukra”, ez az a döntés, ami életet menthet. Hiszen „ha időben fordulnak orvoshoz segítségért, akkor annál több embert meg tudunk menteni”. Hangsúlyozta a sorsközösség erejét, a család és a közösség megtartó hatását, és azt kívánta, hogy abban a sorban, ahol ma öt nő állt emlőszűrésre várva, a jövő héten tíz, tizenkettő is álljon – mert a mai nap a túlélésről, az erőről és a felelősségteljes döntésről szól.

Mellrák elleni séta 2025 Veszprém Porga Gyula polgármester
Porga Gyula polgármester: figyelmet kell fordítani önmagunkra, és arra a közösségre, amely körbevesz bennünket
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Ebben a városban senki sincs egyedül

Porga Gyula polgármester köszöntőjében kiemelte: „a Fagyöngy Egyesület története példázza, hogyan válhat egy kis közösség egész várost formáló erővé”. Felidézte, hogy az egyesület 35 éve egy kis közösségként jött létre azzal a céllal, hogy támogassa azokat, akik hasonló élethelyzetben vannak, és meg tudják osztani egymással a kihívásokat, amelyek előtt állnak. Üzenete ma is érvényes: „ebben a városban senki sincs egyedül”. 

Mint mondta, „Veszprémben mindenki számíthat egymásra” – ez a közösség erejét mutatja, hiszen „akik beléptek, azok valamit kaptak, ami megerősítette őket, ami reményt adott, és segített elviselni a nehézségeket”. Azzal zárta gondolatait, hogy „ez a gondolkodás, amit tőlük kell megtanulni”.

Mellrák elleni séta 2025 Veszprém Fagyöngy Egyesület
Fagyöngy Egyesület: Nem engedjük, hogy bárki egyedül járja végig az utat!
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Fagyöngy Egyesület: szívvel, lélekkel a nők egészségéért

A 35 éve alakult Fagyöngy Egyesület ma is azért dolgozik, hogy a nők figyeljenek magukra, és felismerjék: a szűrés, a korai diagnózis életet menthet. Lángné Janni Margit alapító, tiszteletbeli elnök szerint a rózsaszín szalag a tudatosság és a szolidaritás jelképe, míg Reitner-Szanyi Anita, az egyesület új elnöke úgy fogalmazott: „ma szívvel, lélekkel lépünk mindazokért, akik küzdenek, akik már meggyógyultak, és azokért is, akiket szeretettel őrzünk az emlékeinkben”.

Mellrák elleni séta 2025 Veszprém Fagyöngy Egyesület Nők
A Veszprémi Rendőrségnek és Ficsor Karolina Diána rendőr alezredesnek, rendőrkapitányság-vezetőnek köszönhetően a séta biztonságosan és zökkenőmentesen zajlott 
Fotó: Fülöp Ildikó/Napló

Zene, tánc, rózsaszín fények

A beszédek után elindult a szimbolikus séta a belvároson át a Színházkertbe. A Kossuth utcán a Salsa Sabrosa Tánciskola bemutatója színesítette a programot, majd a színház előtti téren a hagyományos "problémaelengedő szertartás" következett. Az eseményt szakorvosi előadások után zenés ünnepi műsor zárta az előcsarnokban. Már hagyománnyá vált, hogy ilyenkor egy estére a Városháza, a Tűztorony, a Szent István-völgyhíd és a Veszprémi Petőfi Színház rózsaszín díszkivilágításban pompázik.

Összefogás a nők egészségéért: figyelemfelhívó séta Veszprémben

Fotók: Fülöp Ildikó/Napló

Szombat délelőtt néhány percre megállt a belváros forgalma. A rózsaszín lufikkal vonuló tömeg látványán egy pillanatra talán azok is elgondolkodtak, akik az autókban várakoztak. Azon, miért is sétál ennyi ember – együtt, egyazon ügyért.

 

