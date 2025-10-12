22 perce
Összefogás a nők egészségéért: figyelemfelhívó séta Veszprémben (+ videó)
A rózsaszín szalag a tudatosság és a szolidaritás jelképe. Idén tizennegyedik alkalommal sétáltak együtt a veszprémiek a mellrák megelőzéséért – a Fagyöngy Egyesület hagyományos rendezvénye ismét megtöltötte a belvárost hittel, szeretettel és közösségi erővel.
Októberben Veszprémben ismét a nők egészsége került fókuszba. A Séta a Nők Egészségéért – Összefogás a mellrák ellen elnevezésű rendezvényt idén 14. alkalommal tartották meg, hogy felhívják a figyelmet a rendszeres mammográfiás szűrővizsgálatok fontosságára. Az esemény üzenete egyértelmű: a korai diagnózis életet menthet.
A rendezvény fővédnöke Porga Gyula, Veszprém polgármestere, védnöke pedig dr. Czinkotay Frigyes, a Csolnoky Ferenc Kórház főigazgatója volt. A szervezésben a Veszprémi Petőfi Színház is részt vett.
A korai mellrákszűrés életet menthet
Dr. Czinkotay Frigyes főigazgató beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy az emlőszűrés nemcsak egy orvosi vizsgálat, hanem az önmagukért és családjukért tett tudatos lépés a nők részéről. Mint mondta, „nemcsak idekint, hanem odabent is gondolnak a hölgyek magukra”, ez az a döntés, ami életet menthet. Hiszen „ha időben fordulnak orvoshoz segítségért, akkor annál több embert meg tudunk menteni”. Hangsúlyozta a sorsközösség erejét, a család és a közösség megtartó hatását, és azt kívánta, hogy abban a sorban, ahol ma öt nő állt emlőszűrésre várva, a jövő héten tíz, tizenkettő is álljon – mert a mai nap a túlélésről, az erőről és a felelősségteljes döntésről szól.
Ebben a városban senki sincs egyedül
Porga Gyula polgármester köszöntőjében kiemelte: „a Fagyöngy Egyesület története példázza, hogyan válhat egy kis közösség egész várost formáló erővé”. Felidézte, hogy az egyesület 35 éve egy kis közösségként jött létre azzal a céllal, hogy támogassa azokat, akik hasonló élethelyzetben vannak, és meg tudják osztani egymással a kihívásokat, amelyek előtt állnak. Üzenete ma is érvényes: „ebben a városban senki sincs egyedül”.
Mint mondta, „Veszprémben mindenki számíthat egymásra” – ez a közösség erejét mutatja, hiszen „akik beléptek, azok valamit kaptak, ami megerősítette őket, ami reményt adott, és segített elviselni a nehézségeket”. Azzal zárta gondolatait, hogy „ez a gondolkodás, amit tőlük kell megtanulni”.
Fagyöngy Egyesület: szívvel, lélekkel a nők egészségéért
A 35 éve alakult Fagyöngy Egyesület ma is azért dolgozik, hogy a nők figyeljenek magukra, és felismerjék: a szűrés, a korai diagnózis életet menthet. Lángné Janni Margit alapító, tiszteletbeli elnök szerint a rózsaszín szalag a tudatosság és a szolidaritás jelképe, míg Reitner-Szanyi Anita, az egyesület új elnöke úgy fogalmazott: „ma szívvel, lélekkel lépünk mindazokért, akik küzdenek, akik már meggyógyultak, és azokért is, akiket szeretettel őrzünk az emlékeinkben”.
Zene, tánc, rózsaszín fények
A beszédek után elindult a szimbolikus séta a belvároson át a Színházkertbe. A Kossuth utcán a Salsa Sabrosa Tánciskola bemutatója színesítette a programot, majd a színház előtti téren a hagyományos "problémaelengedő szertartás" következett. Az eseményt szakorvosi előadások után zenés ünnepi műsor zárta az előcsarnokban. Már hagyománnyá vált, hogy ilyenkor egy estére a Városháza, a Tűztorony, a Szent István-völgyhíd és a Veszprémi Petőfi Színház rózsaszín díszkivilágításban pompázik.
Összefogás a nők egészségéért: figyelemfelhívó séta VeszprémbenFotók: Fülöp Ildikó/Napló
Szombat délelőtt néhány percre megállt a belváros forgalma. A rózsaszín lufikkal vonuló tömeg látványán egy pillanatra talán azok is elgondolkodtak, akik az autókban várakoztak. Azon, miért is sétál ennyi ember – együtt, egyazon ügyért.