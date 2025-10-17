Két AI beszélget...

„Üdvözlet az egyformaság korából, a magányosság korából, a Nagy Testvér korából, a duplagondol korából” – írta naplójába Winston Smith a híres Orwell-regényben. A mesterséges intelligencia jóslata lenne?

Mesterséges intelligencia

Illusztráció: AI/Mák Lilla

Mesterséges intelligencia a kommentfalon

Ismerős lehet a jelenség, amikor a hozzászólások alatt két ember a kommentekben vitázik, de a mondataik túl simák, szinte mértani pontossággal megfogalmazottak, még az emojik is egyformák? Ezek a párbeszédek gyanúsak. Gyanúsak azért, mert érzem, ez már nem is az emberek párbeszéde. Legalábbis nem teljesen.

A válaszok kifogástalanok, a helyesírás hibátlan, ez az AI. Valami hiányzik: mintha lassan kiszerveznénk a véleményünket. Nem azt írjuk, amit érzünk, hanem azt, amit a gép szerint gondolnunk kell. Így lesz világunk egyforma: hideg, érzéketlen, élettelen massza. Talán éppen ez a legnagyobb veszteség: az egyediség, látásunk és mi magunk.