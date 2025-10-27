Mindenki úgy vásárol, mintha nem lenne holnap – Egy eladó az ünnep előtti rohamról

Mindenszentek előtt ismét megtelnek a boltok: a kosarak roskadoznak, a pénztáraknál hosszú sorok kígyóznak. Pedig az ünnepi nyitvatartás november 1-jén csupán egyetlen napot érint, hiszen csak szombaton lesznek zárva az üzletek – mégis, a vásárlási láz ilyenkor elkerülhetetlennek tűnik.

Mutatjuk, hogyan alakul a nyitvatartás november 1-jén és melyik üzlet lesz zárva (a kép illusztráció)

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Nyitvatartás november 1-jén: mely boltok lesznek zárva?

November 1-je, mindenszentek napja munkaszüneti nap, így a bevásárlóközpontok, hipermarketek és szupermarketek (például Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Penny, Auchan) zárva tartanak. A posta, bankfiókok és gyógyszertárak közül is csak az ügyeletesek lesznek nyitva.

Aki mégis elfelejtett valamit, az egyes benzinkutakhoz kapcsolt expressz üzletekben vagy éjjel-nappali boltokban találhat megoldást. Ezek közül sok helyen a tulajdonos maga dolgozik az ünnepnapon is.

Mindenki úgy vásárol, mintha nem lenne holnap

Egy veszprémi élelmiszerbolt eladója szerint, ahogy minden évben, idén is hasonlóak a vásárlási szokások a mindenszenteki hétvége előtt.

Általában teljesen átlagos dolgokat vesznek: kenyeret, felvágottat, tejet, húst... De mindent sokkal nagyobb mennyiségben, mint amire tényleg szükség lenne egy nap alatt

– mesélte el lapunknak, majd így folytatta:

Az ünnep után is ugyanúgy megrohamozzák a boltokat, mintha napokig éheztek volna.

Arra a kérdésre, hogy ilyenkor kerül-e a kosárba temetőbe való mécses vagy koszorú, így válaszolt:

Koszorúkat, mécseseket is egyre sűrűbben keresnek, de leginkább az az érzés vezérli az embereket, hogy bármi kellhet – aztán persze sosem kell.

Az ünnep utáni forgalomról is megosztotta tapasztalatait:

Amikor megnyitnak a boltok másnap, hallani, ahogy sóhajtanak: Jaj, végre van újra bolt! – közben tele a hűtő mindenféle felesleges dologgal.

– tette hozzá zárásként.

A boltokan a változó nyitvatartás november 1-jén csak egy napot érint, mégis nagy roham várható előtte az eladó szerint (a kép illusztráció)

Fotó: Nagy Lajos/Napló

Ha valami mégis kimaradt a bevásárlásnál

Bár november 1-jén a legtöbb üzlet zárva tart, néhány helyen ilyenkor is beszerezhetők az alapvető dolgok.