Mindenki úgy vásárol, mintha nem lenne holnap – Egy eladó az ünnep előtti rohamról

Címkék#szupermarketek#hipermarketek#mindenszentek#tapasztalat#üzlet#zárvatartás

Idén az egynapos ünnep nem hétköznapra esik, így a mindenszentek nem hosszú hétvégére jön ki. A boltokban a változó nyitvatartás (azaz zárvatartás) november 1-jén csak egy napot érint, mégis nagy roham várható előtte az eladó szerint.

Mák Lilla

Mindenszentek előtt ismét megtelnek a boltok: a kosarak roskadoznak, a pénztáraknál hosszú sorok kígyóznak. Pedig az ünnepi nyitvatartás november 1-jén csupán egyetlen napot érint, hiszen csak szombaton lesznek zárva az üzletek – mégis, a vásárlási láz ilyenkor elkerülhetetlennek tűnik. 

Nyitvatartás november 1-jén és melyik üzlet lesz zárva az ünnepnapon
Mutatjuk, hogyan alakul a nyitvatartás november 1-jén és melyik üzlet lesz zárva (a kép illusztráció)
Fotó: Nagy Lajos/Napló

Nyitvatartás november 1-jén: mely boltok lesznek zárva?

November 1-je, mindenszentek napja munkaszüneti nap, így a bevásárlóközpontok, hipermarketek és szupermarketek (például Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Penny, Auchan) zárva tartanak. A posta, bankfiókok és gyógyszertárak közül is csak az ügyeletesek lesznek nyitva. 

Aki mégis elfelejtett valamit, az egyes benzinkutakhoz kapcsolt expressz üzletekben vagy éjjel-nappali boltokban találhat megoldást.

Ezek közül sok helyen a tulajdonos maga dolgozik az ünnepnapon is.

Mindenki úgy vásárol, mintha nem lenne holnap 

Egy veszprémi élelmiszerbolt eladója szerint, ahogy minden évben, idén is hasonlóak a vásárlási szokások a mindenszenteki hétvége előtt.

Általában teljesen átlagos dolgokat vesznek: kenyeret, felvágottat, tejet, húst... De mindent sokkal nagyobb mennyiségben, mint amire tényleg szükség lenne egy nap alatt

– mesélte el lapunknak, majd így folytatta:

Az ünnep után is ugyanúgy megrohamozzák a boltokat, mintha napokig éheztek volna.

Arra a kérdésre, hogy ilyenkor kerül-e a kosárba temetőbe való mécses vagy koszorú, így válaszolt:

Koszorúkat, mécseseket is egyre sűrűbben keresnek, de leginkább az az érzés vezérli az embereket, hogy bármi kellhet – aztán persze sosem kell.

Az ünnep utáni forgalomról is megosztotta tapasztalatait:

Amikor megnyitnak a boltok másnap, hallani, ahogy sóhajtanak: Jaj, végre van újra bolt! – közben tele a hűtő mindenféle felesleges dologgal.

– tette hozzá zárásként.

Ha valami mégis kimaradt a bevásárlásnál

Bár november 1-jén a legtöbb üzlet zárva tart, néhány helyen ilyenkor is beszerezhetők az alapvető dolgok.

  • Benzinkutak expressz boltjai – például a Shell, a Mol vagy az OMV shopjaiban élelmiszert, italt és tisztálkodási szereket is találni.
  • Éjjel-nappali kisboltok – főként a belvárosban működnek, sokszor a tulajdonos maga tart nyitva ünnepnapon is.
  • Online rendelés – egyes éttermek és futárszolgálatok november 1-jén is kiszállítanak.

 

