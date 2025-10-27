1 órája
Mindenki úgy vásárol, mintha nem lenne holnap – Egy eladó az ünnep előtti rohamról
Idén az egynapos ünnep nem hétköznapra esik, így a mindenszentek nem hosszú hétvégére jön ki. A boltokban a változó nyitvatartás (azaz zárvatartás) november 1-jén csak egy napot érint, mégis nagy roham várható előtte az eladó szerint.
Mindenszentek előtt ismét megtelnek a boltok: a kosarak roskadoznak, a pénztáraknál hosszú sorok kígyóznak. Pedig az ünnepi nyitvatartás november 1-jén csupán egyetlen napot érint, hiszen csak szombaton lesznek zárva az üzletek – mégis, a vásárlási láz ilyenkor elkerülhetetlennek tűnik.
Nyitvatartás november 1-jén: mely boltok lesznek zárva?
November 1-je, mindenszentek napja munkaszüneti nap, így a bevásárlóközpontok, hipermarketek és szupermarketek (például Tesco, Spar, Lidl, Aldi, Penny, Auchan) zárva tartanak. A posta, bankfiókok és gyógyszertárak közül is csak az ügyeletesek lesznek nyitva.
Aki mégis elfelejtett valamit, az egyes benzinkutakhoz kapcsolt expressz üzletekben vagy éjjel-nappali boltokban találhat megoldást.
Ezek közül sok helyen a tulajdonos maga dolgozik az ünnepnapon is.
Mindenki úgy vásárol, mintha nem lenne holnap
Egy veszprémi élelmiszerbolt eladója szerint, ahogy minden évben, idén is hasonlóak a vásárlási szokások a mindenszenteki hétvége előtt.
Általában teljesen átlagos dolgokat vesznek: kenyeret, felvágottat, tejet, húst... De mindent sokkal nagyobb mennyiségben, mint amire tényleg szükség lenne egy nap alatt
– mesélte el lapunknak, majd így folytatta:
Az ünnep után is ugyanúgy megrohamozzák a boltokat, mintha napokig éheztek volna.
Arra a kérdésre, hogy ilyenkor kerül-e a kosárba temetőbe való mécses vagy koszorú, így válaszolt:
Koszorúkat, mécseseket is egyre sűrűbben keresnek, de leginkább az az érzés vezérli az embereket, hogy bármi kellhet – aztán persze sosem kell.
Az ünnep utáni forgalomról is megosztotta tapasztalatait:
Amikor megnyitnak a boltok másnap, hallani, ahogy sóhajtanak: Jaj, végre van újra bolt! – közben tele a hűtő mindenféle felesleges dologgal.
– tette hozzá zárásként.
Ha valami mégis kimaradt a bevásárlásnál
Bár november 1-jén a legtöbb üzlet zárva tart, néhány helyen ilyenkor is beszerezhetők az alapvető dolgok.
- Benzinkutak expressz boltjai – például a Shell, a Mol vagy az OMV shopjaiban élelmiszert, italt és tisztálkodási szereket is találni.
- Éjjel-nappali kisboltok – főként a belvárosban működnek, sokszor a tulajdonos maga tart nyitva ünnepnapon is.
- Online rendelés – egyes éttermek és futárszolgálatok november 1-jén is kiszállítanak.