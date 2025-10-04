Albérlet helyett fix 3% törlesztő? – Elemeztük az Otthon Start appot

Az Otthon Start Program 2025. szeptember 1-jétől érhető el, és kifejezetten a fiatalok első lakásvásárlását támogatja. A konstrukció lényege a fix 3%-os kamatozású Otthon Start lakáshitel, amely akár 25 éves futamidővel, és mindössze 10%-os önerő mellett is igénybe vehető.

Még könnyebb az Otthon Start hiteligénylés: egy lépéssel közelebb az álomotthonhoz

Bérleti díj vagy inkább hiteltörlesztő?

Sok fiatal gondolkodik úgy, hogy az albérlet biztonságosabb opció lehet, mint egy hosszú futamidejű hitel vállalása. Pénzügyi szakembert kérdeztünk, milyen buktatói lehetnek ennek a gondolkodásnak.

Az albérleti díjak évről évre emelkedhetnek, míg a fix törlesztés kiszámítható költséget jelent. Ráadásul mindeközben a saját otthonunkat építjük, nem más pénztárcáját gyarapítjuk. Fontosnak tartom azonban, hogy egy szakértő segítségével felépített tudatos stratégia, például egy megfelelő személybiztosítás a váratlan helyzetekre tovább növeli a család biztonságát. Egy hitelkiváltó megtakarítási konstrukcióval pedig hosszú távon még kedvezőbbé válhat ez az egyébként is kiváló lehetőség.

– mondta el Aporfi Marcell, vezető pénzügyi szakértő az Otthon Start Program lehetőségeit értékelve.

De hogyan néz ki mindez a gyakorlatban? Az új hitelkalkulációs funkcióval annak is utánajártunk, miképpen jön ki a matek. Ha az albérleti díjakat a fix törlesztőrészlettel vetjük össze, gyorsan kiderül, mit mutatnak a számok az Otthon Start Program esetében.

Startolj rá az Otthon Startra: kipróbáltuk az új funkciókat

Otthon Start kalkulátor: példán keresztül

A Startolj rá applikáció egyik legnagyobb előnye, hogy az Otthon Start Program kalkulátorral néhány kattintással kiszámítható, mekkora havi törlesztőrészlettel érdemes számolni. Így mindenki könnyen, érthetően átláthatja, mennyibe kerülne a saját otthon megvásárlása a FIX 3% lakáshitellel. Például egy 30 millió forintos hitelösszeg esetén a havi törlesztőrészlet mindössze 166 379 forint. Ez 20 éves, azaz 240 hónapos futamidő alatt összesen 39 931 027 forintos visszafizetést jelent. A kedvezményes kamatozásnak köszönhetően havonta 84 553 forint, a teljes futamidő végére pedig több mint 20 millió forint – egészen pontosan 20 292 658 forint – megtakarítás érhető el a piaci hitelekhez képest.