Rubint Rella kitálalt a válásáról: sokkoló, amiket megosztott!

„Amikor a legmélyebben voltam, voltak, akik belém rúgtak” – vallott válásáról követőinek Rubint Rella. Az influenszer korábban Lengyelországban élt férjével, a veszprémi származású focistával, Novothny Somával, ám kapcsolatuk tavasszal váratlanul véget ért. Rella azóta több mélyponton is átment, írja a Bors.

Rubint Rella és Novothny Soma válása mindenkit sokkolt

Rubint Rella válása

Idén tavasszal jelentette be Rubint Rella házassága felbontását Novothny Somával. Azóta durván megfogyatkoztak Rella barátai: voltak olyanok, akik még egy telefont sem ejtettek meg felé. Arról is beszámolt, hogy a születésnapjáról is simán megfeledkeztek. A labdarúgóval való házasságának vége nemcsak érzelmileg viselte meg. Rádöbbent, ki van mellette a bajban, és arra is rá kellett jönnie, vannak, akik csak a csillogás miatt keresik.

Rella így vallott a mélypontjáról:

Amikor a legmélyebben voltam, voltak, akik belém rúgtak.

Ma már nem dől be a kamubarátoknak. Az új szerelem egyelőre várat magára, először saját magát kell összeraknia újra. Nem kér senkiből, aki csak dísznek lenne mellette. Mint mondta, a sors majd elintézi:

Ki tudja… lehet, hogy majd jön valaki, aki képes lesz újra éreztetni velem, milyen az, ha valami igazi.

Válásuk bejelentése óta többször felreppentek pletykák arról, hogy az exférjnek új kapcsolata van. Redditen egy szempilla-stylistot neveztek meg a kommentelők, akivel látni vélték a focistát. Rella tudatosan óvja a magánéletét, inkább edzői és táplálkozástudományi munkájára összpontosít.