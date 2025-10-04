Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelése – Ünnepi szentmise a veszprémi várnegyedben

2025. október 5-én, vasárnap 15 órakor újraszentelik a megújult veszprémi Szent Mihály Főszékesegyházat. Az ünnepi szentmisét és a szertartást dr. Udvardy György veszprémi érsek celebrálja, a híveket és az érdeklődőket a Szentháromság téren két LED-fal és kihelyezett székek várják. A több mint kilencszáz éves múltra visszatekintő főszékesegyházat most először tárják teljes egészében a közönség elé az altemplommal együtt.

A veszprémi Szentháromság téren várják a híveket a Szent Mihály Főszékesegyház újraszentelésére

Fotó: Nagy Lajos / Forrás: Veszprémi Érsekség

A Szent Mihály Főszékesegyház múltja és jelene

A veszprémi Szent Mihály Főszékesegyház Gizella királyné alapítása nyomán a 11. században épült, és azóta a város szakrális központja. Az évszázadok során többször újjáépítették, legutóbb 1907–1910 között neoromán stílusban. A Szent Mihály templom története során mindig kiemelt szerepet töltött be a magyar keresztény kultúrában. A bazilika teljes restaurálása 2023-ban zárult le, és azóta rendszeresen tartanak benne szertartásokat. Az altemplom helyreállítása idén fejeződött be, így az október 5-i ünnepi újraszentelés ennek a folyamatnak a méltó lezárása lesz. A dátum szimbolikus: 1910-ben ugyanezen a napon tartották a nagy rekonstrukciót követő újraszentelést.

A Szent Mihály Főszékesegyház a főegyházmegye szíve, és falaiban a mai napig ott vannak a Boldog Gizella által alapított egykori székesegyház építőkövei.

– fogalmazott dr. Udvardy György veszprémi érsek.

Fokozatosan megnyílnak a várnegyed történelmi helyszínei a látogatók előtt

Fotó: Nagy Lajos / Forrás: Veszprémi Érsekség

Kincsek a veszprémi várnegyed szívében

Októbertől hétvégenként új tartalommal várják a látogatókat a várséták: megnyílik a Szent Mihály Főszékesegyház altemploma Padányi Biró Márton 260 éves síremlékével, az Érseki Palota termeiben Johann Ignaz Cimbal barokk festményei, valamint kiemelt alkalmakkor az Érseki Kápolna és a Koller-könyvtár is bejárhatóvá válnak. A 13. századi Gizella Kápolna és a legendás Szent György Kápolna szintén felfedezhető, ahol a hagyomány szerint Szent Imre herceg tisztasági fogadalmat tett.

Dr. Udvardy György veszprémi érsek október 5-én szenteli újra a Szent Mihály Főszékesegyházat

Forrás: Nagy Lajos/Napló

Szent Mihály-napok ünnepi megkoronázása

A 2025-ös Szent Mihály-napok programsorozatának legkiemelkedőbb eseménye a bazilika újraszentelése. A rendezvénysorozatban tudományos konferenciák, hangversenyek, kiállítások és családi programok kaptak helyet. Vezetett séták, kézműves vásár, gasztronómiai ínyencségek, családi játékok, koncertek, szentmise és néptáncbemutatók színesítették a hétvégét. A főszékesegyház ünnepi újraszentelése után pedig a látogatók közelebbről is felfedezhetik Magyarország egyik legjelentősebb építészeti örökségének eddig soha nem látott részeit – a bazilikát, mely Veszprém ikonikus városképének is meghatározó eleme.