2 órája
Tigris tankok a Balaton mélyén? – Lehull a lepel a legendáról!
Évtizedek óta kering a mendemonda a Balaton-felvidéken, miszerint három második világháborús harckocsi nyugszik a magyar tenger mélyén. De honnan ered a Tigris tankok legendája, és mi köze lehet Veszprémhez? A válasz a front 1945-ös napjaiban, a 8-as út mentén, valamint a Szabadság téren keresendő.
A kollektív emlékezetünkben élő, a Balatont övező legendák közül az egyik szerint a visszavonuló németek 1945 telén három Tigris tankot hajtottak a befagyott tó jegére, hogy ne kerüljenek szovjet kézre. Akárcsak a balatoni tengeralattjáró mítosza, ez a történet is a tó mélyének titkait idézi fel – de vajon mi az, ami valóban a valóságban gyökerezik, és mi csupán a képzelet szüleménye?
Ezt érdemes tudni a Tigris tankról
Sashalmi István helytörténész szerint a Tigris harckocsi (Panzerkampfwagen VI) félelmetes hírnevét legendás 88 milliméteres lövege alapozta meg, amellyel akár két kilométerről is képes volt kilőni bármely szövetséges tankot. Az ellenséges harckocsik azonban csak közelről tudták megsebezni, így a Tigris a korszak egyik legrettegettebb páncélos járművének számított. Ugyanakkor – tette hozzá a szakértő – műszakilag megbízhatatlan volt, sok példányt nem harcban, hanem meghibásodás miatt vesztett el a német hadsereg. A Tigris tank nyomán a német hadmérnökök megalkották a korszak két legendás páncélosát: a Királytigrist (PzKpfw VI B) és a Párducot (Panther), amelyek a front legrettegettebb harckocsijai lettek.
Mindkét típus sikeresebb volt az eredeti Tigrisnél, de túl kevés volt belőlük, hogy a harcok menetén érdemben változtassanak. A Balaton-felvidéki harcok során mindhárom típust bevetették.
– fogalmazott lapunknak a szakértő.
Tigris tankok Veszprémben? – Hatalmas sárga harckocsik a Gizella téri katonai parádén
1944 tavaszán a német 503. nehézpáncélos-osztály egységei Székesfehérvár–Veszprém–Inota–Várpalota térségében állomásoztak. Április 2-án a Gizella téren, vagyis a mai Szabadság téren katonai bemutatót tartottak, ahol a korabeli beszámolók szerint „hatalmas sárga harckocsik” vonultak fel, csak úgy dübörgött alattuk a talaj. Bár a típusaikat nem jegyezték fel, valószínűleg Panzer IV vagy Tiger I is lehetett ez a néhány példány. Ezek a páncélosok mély nyomot hagyhattak a lakosságban, és a sivatagi sár színű kamuflázs miatt akár „Tigrisként” is továbbélhettek a helyi emlékezetben.
Tavaszi ébredés: Balaton felé tartó Tigrisek
1945 tavaszán Székesfehérvár és a Balaton térsége a német hadsereg utolsó magyarországi védelmi övezetévé vált. A Tavaszi ébredés „Konrad 3” hadműveletben valóban bevetettek Tiger I és Királytigris harckocsikat is. Az 509. nehézpáncélos-osztály egységei a Velencei-tó és a Balaton között próbálták feltartóztatni a szovjet előrenyomulást, főként Székesfehérvár, Soponya és Enying térségében – utóbbi a Balaton keleti partjától néhány kilométerre fekszik. A felázott, mocsaras terepen sok páncélos elakadt vagy megsemmisült, több járművet pedig a németek robbantottak fel, nehogy szovjet kézre kerüljenek. A hátrahagyott harckocsik látványa is hozzájárulhatott ahhoz, hogy megszülessen a legenda a Balaton mélyére süllyedt három Tigrisről.
Világháborús leletek kerültek elő Veszprém környékéről
A 8-as főút keleti elkerülő szakaszának építésekor, 2020-ban cikk-cakkos lövészárok-rendszert, légvédelmi gépágyú-állásokat és hadianyag-maradványokat tártak fel Veszprém határában. Az árokban egy szovjet és egy német katona földi maradványai is előkerültek, ami a térségben zajló valós páncélos- és gyalogsági ütközetek közvetlen nyomát jelenti. A dokumentált leletek bizonyítják, hogy a város körül kiépített védvonal a Tigrisek és más német harckocsik visszavonulását fedezhette – vagyis a legenda mögött valóban ott a háború kézzelfogható lenyomata.
A nemesvámosi Királytigris
A Balaton-legendát egy hitelesen dokumentált eset is táplálhatta. Veress D. Csaba Nemesvámos története című munkája szerint az 501. SS nehézharckocsi-osztály néhány Királytigris (Pz VI B) típusú páncélosa is megfordult a térségben. Az egyik harckocsi üzemanyaghiány miatt állt le a mai Kossuth Lajos utca 220. szám előtt, a Kéri Géza-féle háznál. A személyzet gyalogosan menekült tovább, a tankot pedig nem tudták megsemmisíteni.
A lakosság által apróként szétszerelt német nehézharckocsi még 1947 szeptemberében is ott állt a község Fő utcáján
– írja Veress kötetében.