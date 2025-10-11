Tigris tankok a Balaton mélyén? – Lehull a lepel a legendáról!

A kollektív emlékezetünkben élő, a Balatont övező legendák közül az egyik szerint a visszavonuló németek 1945 telén három Tigris tankot hajtottak a befagyott tó jegére, hogy ne kerüljenek szovjet kézre. Akárcsak a balatoni tengeralattjáró mítosza, ez a történet is a tó mélyének titkait idézi fel – de vajon mi az, ami valóban a valóságban gyökerezik, és mi csupán a képzelet szüleménye?

Tigris tank (Panzer VI) az orosz fronton lőszerutánpótlás közben, 1943-ban

Forrás: Bundesarchiv

Ezt érdemes tudni a Tigris tankról

Sashalmi István helytörténész szerint a Tigris harckocsi (Panzerkampfwagen VI) félelmetes hírnevét legendás 88 milliméteres lövege alapozta meg, amellyel akár két kilométerről is képes volt kilőni bármely szövetséges tankot. Az ellenséges harckocsik azonban csak közelről tudták megsebezni, így a Tigris a korszak egyik legrettegettebb páncélos járművének számított. Ugyanakkor – tette hozzá a szakértő – műszakilag megbízhatatlan volt, sok példányt nem harcban, hanem meghibásodás miatt vesztett el a német hadsereg. A Tigris tank nyomán a német hadmérnökök megalkották a korszak két legendás páncélosát: a Királytigrist (PzKpfw VI B) és a Párducot (Panther), amelyek a front legrettegettebb harckocsijai lettek.

Mindkét típus sikeresebb volt az eredeti Tigrisnél, de túl kevés volt belőlük, hogy a harcok menetén érdemben változtassanak. A Balaton-felvidéki harcok során mindhárom típust bevetették.

– fogalmazott lapunknak a szakértő.

Panzerkampfwagen IV F1 közepes harckocsi a vasútállomáson, 1944-ben

Forrás: Fortepan/Erky-Nagy Tibor

Tigris tankok Veszprémben? – Hatalmas sárga harckocsik a Gizella téri katonai parádén

1944 tavaszán a német 503. nehézpáncélos-osztály egységei Székesfehérvár–Veszprém–Inota–Várpalota térségében állomásoztak. Április 2-án a Gizella téren, vagyis a mai Szabadság téren katonai bemutatót tartottak, ahol a korabeli beszámolók szerint „hatalmas sárga harckocsik” vonultak fel, csak úgy dübörgött alattuk a talaj. Bár a típusaikat nem jegyezték fel, valószínűleg Panzer IV vagy Tiger I is lehetett ez a néhány példány. Ezek a páncélosok mély nyomot hagyhattak a lakosságban, és a sivatagi sár színű kamuflázs miatt akár „Tigrisként” is továbbélhettek a helyi emlékezetben.