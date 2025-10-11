True crime-rajongók, figyelem! – Megtörtént bűnesetek a terítéken (+ videó)

Veszprémbe látogat a Magyar True Crime Találkozókról ismert Szatmári Péter, a Bűntények podcast házigazdája és Róka László pszichoterapeuta. Előadásukban két megtörtént családi bűneset lélektani oldalát fogják elemezni. Kiderül, milyen lelki okok és rejtett indulatok vezethetnek ilyen kegyetlen családon belüli erőszak elkövetéséhez, különösképp szülők ellen elkövetett bűncselekmények esetén.

True crime – Szatmári Péter és Róka László előadása

True crime-est a Hangvillában

Szatmári Péter, a Bűntények podcast házigazdája és Róka László pszichoterapeuta True crime – Gyilkosok, akik köztünk éltek címmel tartja meg közös estjét. Két sokkoló magyar bűneset – a Taczman-gyilkosság és a kulcsi családirtás hátterét tárják fel. Az esemény során azt is boncolgatni fogják, hogyan vezethet a rokoni feszültség végzetes döntésekhez, és mi zajlik le azokban az emberekben, akik átlépik a visszafordíthatatlan határt.

Helyszín: HANGVILLA Multifunkcionális Közösségi Tér, Veszprém

Időpont: 2025. november 20., 19:00

Miért vonzanak bennünket a megtörtént bűnesetek?

A true crime sorozatok népszerűsége nem véletlen: a borzongás, a kíváncsiság és az emberi lélek sötét oldalának megértése egyszerre hajtja a közönséget. Szatmári Péter a Jard podcastban beszélt korábban arról, hogy a gyilkossági történetek fogyasztása egyfajta érzelmi feldolgozás is – segít megérteni a társadalom rejtett félelmeit, miközben betekintést nyújt a rendkívüli emberi döntések hátterébe.

Családon belüli erőszak: a zene gyógyíthat?

Nemrég egy tehetségkutatóban tűnt fel Anami, a veszprémi énekesnő, aki őszintén beszélt az éveken át tartó borzalmakról, amiket elszenvedett. Vallott a kapcsolati erőszakban átélt bántalmazásokról, a feldolgozás mikéntjéről, és arról, hogyan talált erőt ahhoz, hogy ma már másokat is bátorítson a segítségkérésre.