Fizetni kell a kerítésért? Extrém adó a Balatonnál!

Balatonfőkajáron 2025. január 1-jétől új települési adónem lépett életbe. Az új adót – amelyet kerítésadónak neveznek – a helyi rendelet értelmében az épített kerítések után kell fizetni, az élő sövény nem esik adózás alá – írta meg az Agroinform. A jogszabály alapját a 2015 óta hatályos helyi adótörvény adja, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy egyedi adókat vezessenek be olyan adótárgyakra, amelyekre nem vonatkozik központi teher. Ennek köszönhetően meglepően kreatív megoldások is születnek a helyi bevételek növelésére.

Az új adónem a magánszemélyekre és a vállalkozásokra is vonatkozik

Új adó: méricskélni kell

Balatonfőkajáron a helyi rendelet szerint az épített kerítések után évi ezer forintot kell fizetni méterenként – az élő sövényre nem, a vállalkozásokra azonban érvényes a kerítésadó. A Balatonfőkajári Önkormányzat az így befolyó bevételt helyi fejlesztésekre és közszolgáltatásokra fordíthatja. Bár az új adó nem váltott ki látványos ellenállást, sokan furcsállhatják a döntést.

Eddigi idén bevezetett önkormányzati adók: