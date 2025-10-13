október 13., hétfő

Fizetni kell a kerítésért? Extrém adó a Balatonnál!

Címkék#helyi rendelet#Balatonfőkajár#adónem

2025-ben több új helyi adónem is megjelent Magyarországon. Köztük egy igazán leleményes új adó is szerepel: a kerítésadó, amelyet elsőként egy Balaton-felvidéki településen vezettek be.

Veol.hu

Balatonfőkajáron 2025. január 1-jétől új települési adónem lépett életbe. Az új adót – amelyet kerítésadónak neveznek – a helyi rendelet értelmében az épített kerítések után kell fizetni, az élő sövény nem esik adózás alá – írta meg az Agroinform. A jogszabály alapját a 2015 óta hatályos helyi adótörvény adja, amely lehetővé teszi az önkormányzatoknak, hogy egyedi adókat vezessenek be olyan adótárgyakra, amelyekre nem vonatkozik központi teher. Ennek köszönhetően meglepően kreatív megoldások is születnek a helyi bevételek növelésére.

Balatoni új adó: kerítésadó rendelet Balatonfőkajár
Az új adónem a magánszemélyekre és a vállalkozásokra is vonatkozik
Illusztráció: pexels.com 

Új adó: méricskélni kell

Balatonfőkajáron a helyi rendelet szerint az épített kerítések után évi ezer forintot kell fizetni méterenként – az élő sövényre nem, a vállalkozásokra azonban érvényes a kerítésadó. A Balatonfőkajári Önkormányzat az így befolyó bevételt helyi fejlesztésekre és közszolgáltatásokra fordíthatja. Bár az új adó nem váltott ki látványos ellenállást, sokan furcsállhatják a döntést.

Eddigi idén bevezetett önkormányzati adók:

  • Idegenforgalmi adó: 32 új településen,
  • Építményadó: 19 helyen,
  • Telekadó: 29 településen,
  • Kommunális adó: 26 önkormányzatnál vetették ki először.

Egyelőre nem követik a példát

A Balaton déli partján található Balatonmáriafürdő polgármestere, Balog Mátyás szerint az önkormányzatoknak szükségük van bevételre, de extrém megoldásokban nem gondolkodnak – írta meg a Sonline.

 

