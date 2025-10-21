A veszprémi lengyel piac minket is magával ragadott, fotókon az elképesztő kincsáradat (galéria)

A hétvégén felkerekedtünk, hogy feltérképezzük a veszprémi lengyel piac kínálatát. Körbejártuk a Házgyári úton található vásárt, beszéltünk az árusokkal, és végignéztük a portékáikat.

Veszprémi lengyel piac vasárnap: körbejártuk a vásárt

Ilyen volt vasárnap a veszprémi lengyel piac

Az októberi időjárás nekünk kedvezett, hiszen ragyogó napsütés fogadott. Rengetegen kijöttek, már a reggeli órákban nehéz volt üres kézzel hazamenni: szinte minden árus kitelepült, a placc pedig zsúfolásig megtelt. A nagy érdeklődés ellenére a parkolás most sem okozott gondot – a területet nemrég kibővítették, így kulturált körülmények között, kényelmesen lehetett megállni.

A szervezők még kulturált mosdót is biztosítanak, ahol a kiszemelt elektromos eszközöket jelképes áron ki lehet próbálni.

A legfinomabb lángos

A vásár gasztronómiai kínálatában frissensültek, grillcsirke, sült kolbász, hamburger és melegszendvics is szerepel. Sokan úgy vélik, itt készül a legfinomabb lángos a környéken, ráadásul a balatoni árak töredékéért – egy sima lángos mindössze 800 forint. Az édes ízek kedvelői házi sütemények és csokis popcorn közül is választhatnak.

A standok között termelői finomságok is sorakoznak: gyümölcsök, füstölt húsáruk, mézek, mind kedvező áron. A háztartási termékek kínálata is bőséges: öblítők, mosószerek, de egyéb élelmiszerek: darált és őrölt kávék, sőt édességek is találhatók a portékák között – jóval a bolti ár alatt.

Egy törzseladó osztotta meg tapasztalatait velünk a veszprémi bolhapiacon

Kisautó árust kérdeztünk

A kisautókat árusító standnál kérdeztük meg a bolhapiac egyik állandó árusát, miért szeret kijönni a piacra – akár árulni, akár vásárolni.

Kincseket lehet találni jó áron

– mesélte el Judit lapunknak.

Majd így folytatta:

A nyolcvanas–kilencvenes évek retró relikviái, például régi Barbie babák, társasjátékok és antik dísztárgyak már alig kaphatók máshol. A régebbi termékeket, játékokat még gondosan gyártották, nem a mai fogyasztói szemlélet szerint. De nemcsak a vásár miatt jó itt lenni

– tette hozzá mosolyogva az eladó, aki végül így zárta gondolatait: