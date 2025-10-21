október 21., kedd

Lengyel piac

1 órája

A veszprémi lengyel piac minket is magával ragadott, fotókon az elképesztő kincsáradat (galéria)

Címkék#piacmustra#Házgyári út#vásár#lengyel piac

Finom lángos, olcsó portékák, retró kincsek a múlt évszázadból. Kint jártunk a veszprémi lengyel piacon, ahol a sokszínű kínálat mustrája mellett még egy eladóval is beszélgettünk.

Mák Lilla


A hétvégén felkerekedtünk, hogy feltérképezzük a veszprémi lengyel piac kínálatát. Körbejártuk a Házgyári úton található vásárt, beszéltünk az árusokkal, és végignéztük a portékáikat.

Veszprémi lengyel piac vasárnap: körbejártuk a vásárt

Forrás: Mák Lilla/Napló

Ilyen volt vasárnap a veszprémi lengyel piac

Az októberi időjárás nekünk kedvezett, hiszen ragyogó napsütés fogadott. Rengetegen kijöttek, már a reggeli órákban nehéz volt üres kézzel hazamenni: szinte minden árus kitelepült, a placc pedig zsúfolásig megtelt. A nagy érdeklődés ellenére a parkolás most sem okozott gondot – a területet nemrég kibővítették, így kulturált körülmények között, kényelmesen lehetett megállni. 

A szervezők még kulturált mosdót is biztosítanak, ahol a kiszemelt elektromos eszközöket jelképes áron ki lehet próbálni.

A legfinomabb lángos

A vásár gasztronómiai kínálatában frissensültek, grillcsirke, sült kolbász, hamburger és melegszendvics is szerepel. Sokan úgy vélik, itt készül a legfinomabb lángos a környéken, ráadásul a balatoni árak töredékéért – egy sima lángos mindössze 800 forint. Az édes ízek kedvelői házi sütemények és csokis popcorn közül is választhatnak.

A standok között termelői finomságok is sorakoznak: gyümölcsök, füstölt húsáruk, mézek, mind kedvező áron. A háztartási termékek kínálata is bőséges: öblítők, mosószerek, de egyéb élelmiszerek: darált és őrölt kávék, sőt édességek is találhatók a portékák között – jóval a bolti ár alatt.

 

Egy törzseladó osztotta meg tapasztalatait velünk a veszprémi bolhapiacon
Forrás: Mák Lilla/Napló

Kisautó árust kérdeztünk

A kisautókat árusító standnál kérdeztük meg a bolhapiac egyik állandó árusát, miért szeret kijönni a piacra – akár árulni, akár vásárolni.

Kincseket lehet találni jó áron 

– mesélte el Judit lapunknak. 

Majd így folytatta: 

A nyolcvanas–kilencvenes évek retró relikviái, például régi Barbie babák, társasjátékok és antik dísztárgyak már alig kaphatók máshol. A régebbi termékeket, játékokat még gondosan gyártották, nem a mai fogyasztói szemlélet szerint. De nemcsak a vásár miatt jó itt lenni 

– tette hozzá mosolyogva az eladó, aki végül így zárta gondolatait:

Kapcsolatok szövődnek, jókat beszélgetünk, sokszor olyan emberekkel futok össze, akiket évek óta nem láttam.

Retró játékok, társasok és kincsek dobozokban: Veszprém lengyel piacán minden korosztály találhat valami különlegességet
Forrás: Mák Lilla/Napló

Közösségi élmény

Judit azt is elmondta lapunknak, hogy nagyon meg van elégedve a szervezéssel. Évről évre fejlődik a piac, az eladók kedvesek, és a biztonságra sincs panasz. Ráadásul a vásár egy nagyszerű családi program is lehet – miközben a friss levegőn vagyunk, közben igazi kincsekre is bukkanhatunk minden vasárnap.

A veszprémi lengyel piac minket is magával ragadt, fotókon az elképesztő kincsáradat

Fotók: Mák Lilla/Napló

Hiszen ahogyan a piac oldalán is olvasható:

Ha esik, ha fúj, a piac nyitva áll!

 

A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
