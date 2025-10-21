1 órája
A veszprémi lengyel piac minket is magával ragadott, fotókon az elképesztő kincsáradat (galéria)
Finom lángos, olcsó portékák, retró kincsek a múlt évszázadból. Kint jártunk a veszprémi lengyel piacon, ahol a sokszínű kínálat mustrája mellett még egy eladóval is beszélgettünk.
A hétvégén felkerekedtünk, hogy feltérképezzük a veszprémi lengyel piac kínálatát. Körbejártuk a Házgyári úton található vásárt, beszéltünk az árusokkal, és végignéztük a portékáikat.
Ilyen volt vasárnap a veszprémi lengyel piac
Az októberi időjárás nekünk kedvezett, hiszen ragyogó napsütés fogadott. Rengetegen kijöttek, már a reggeli órákban nehéz volt üres kézzel hazamenni: szinte minden árus kitelepült, a placc pedig zsúfolásig megtelt. A nagy érdeklődés ellenére a parkolás most sem okozott gondot – a területet nemrég kibővítették, így kulturált körülmények között, kényelmesen lehetett megállni.
A szervezők még kulturált mosdót is biztosítanak, ahol a kiszemelt elektromos eszközöket jelképes áron ki lehet próbálni.
A legfinomabb lángos
A vásár gasztronómiai kínálatában frissensültek, grillcsirke, sült kolbász, hamburger és melegszendvics is szerepel. Sokan úgy vélik, itt készül a legfinomabb lángos a környéken, ráadásul a balatoni árak töredékéért – egy sima lángos mindössze 800 forint. Az édes ízek kedvelői házi sütemények és csokis popcorn közül is választhatnak.
A standok között termelői finomságok is sorakoznak: gyümölcsök, füstölt húsáruk, mézek, mind kedvező áron. A háztartási termékek kínálata is bőséges: öblítők, mosószerek, de egyéb élelmiszerek: darált és őrölt kávék, sőt édességek is találhatók a portékák között – jóval a bolti ár alatt.
Kisautó árust kérdeztünk
A kisautókat árusító standnál kérdeztük meg a bolhapiac egyik állandó árusát, miért szeret kijönni a piacra – akár árulni, akár vásárolni.
Kincseket lehet találni jó áron
– mesélte el Judit lapunknak.
Majd így folytatta:
A nyolcvanas–kilencvenes évek retró relikviái, például régi Barbie babák, társasjátékok és antik dísztárgyak már alig kaphatók máshol. A régebbi termékeket, játékokat még gondosan gyártották, nem a mai fogyasztói szemlélet szerint. De nemcsak a vásár miatt jó itt lenni
– tette hozzá mosolyogva az eladó, aki végül így zárta gondolatait:
Kapcsolatok szövődnek, jókat beszélgetünk, sokszor olyan emberekkel futok össze, akiket évek óta nem láttam.
Termelői piaci körkép: mutatjuk a kínálatot és az árakat (+ képgaléria)
Közösségi élmény
Judit azt is elmondta lapunknak, hogy nagyon meg van elégedve a szervezéssel. Évről évre fejlődik a piac, az eladók kedvesek, és a biztonságra sincs panasz. Ráadásul a vásár egy nagyszerű családi program is lehet – miközben a friss levegőn vagyunk, közben igazi kincsekre is bukkanhatunk minden vasárnap.
A veszprémi lengyel piac minket is magával ragadt, fotókon az elképesztő kincsáradatFotók: Mák Lilla/Napló
Hiszen ahogyan a piac oldalán is olvasható:
Ha esik, ha fúj, a piac nyitva áll!
