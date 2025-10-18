október 18., szombat

Lukács névnap

Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Szezonális finomságok

2 órája

Termelői piaci körkép: mutatjuk a kínálatot és az árakat (+ képgaléria)

Címkék#bevásárlás#idényzöldség#vásárcsarnok#veszprémi piac

Kilátogattunk a veszprémi vásárcsarnokba és megnéztük, mi és mennyiért kapható. Emellett a veszprémi piac egyik árusát kérdeztük a tapasztalatairól és a vásárlói szokásokról.

Mák Lilla

Péntek délelőtt szinte mozdulni sem lehetett a Veszprémi Piac és Vásárcsarnokban – sokan a hétvégi bevásárlást intézték, mások csak nézelődni, inspirálódni jöttek. A standokon egymás mellett sorakoztak a friss zöldségek és gyümölcsök, a hazai termelők portékáit most is nagy érdeklődés övezte. Sokaknak ez a délelőtti program: kávé után kijönnek a piacra, megvásárolják a hétvégi ebéd hozzávalóit, és közben váltanak pár szót a termelőkkel.

Veszprémi piac termelői körkép, zöldség gyümölcs ára
Rengetegen kilátogattak a veszprémi piacra, az idényzöldségeket keresik a legtöbben
 Forrás: Napló

Mit találunk a veszprémi piacon?

Mindent, ami a konyhába kell – és egy kicsit többet is. A több mint 60 asztalnál árusító őstermelők friss zöldséget, gyümölcsöt, savanyúságot, mézet, tojást, gombát, lekvárt, füstölt árut és tejterméket kínálnak. A csarnokban pedig húsok, halak, pékáruk, száraztészták, gyógynövények, magvak és aszalványok is sorakoznak. A piac hangulatát reggeliző, lángosos és büfé teszi teljessé – itt tényleg minden megvan egy igazi hétvégi bevásárláshoz.

Mennyibe kerülnek az idényzöldségek? 

  • Padlizsán: 980 Ft/kg
  • Főzőtök: 780 Ft/kg
  • Kápia paprika: 680 Ft/kg
  • Pritamin paprika: 1500 Ft/kg
  • Sárgadinnye: 780 Ft/kg
  • Cukordinnye: 780 Ft/kg
  • Lelei posztó dinnye: 580 Ft/kg
  • Vajbab: szezonvégi ár, standonként eltérő
  • Gyökérzöldségek (répa, petrezselyem, paszternák): 600–800 Ft/kg között
Veszprémi piac vásárcsarnok zöldség árak
A kápia paprika a legnagyobb sláger
Forrás: Napló

Mit mondanak az árusok?

Az októberi termelői piac mindig különleges hangulatú – mondta el Schtarhon Dóra, az egyik árus. A nyár ízei még ott vannak a standokon, de már megjelennek az őszi alapanyagok is. Elárulta, hogy még mindig legjobban a dinnyét viszik, de a paprika, különösen a kápia, szintén nagyon keresett. A padlizsán és a főzőtök is szépen fogy, és mostanra egyre többen visznek gyökérzöldséget, hiszen indul a leves- és főzelékszezon.

Termelői piaci körkép: mutatjuk a kínálatot és az árakat

Fotók: Napló

A kínálat az Alföldről, Katymaz településről érkezik, Kormányos Tibor termeléséből – Dóra tőle szerzi be az árut, amelyet a veszprémi piacon kínál a vásárlóknak.

Egészség, piac, közösség

Édesanyaként mindig jó érzés kilátogatni a piacra: tudom, honnan származik az étel, ami a gyermekem asztalára kerül, és közben a hazai termelőket is támogatom. Így nemcsak az egészségünkre figyelek, hanem arra is, hogy megőrizzük közös értékeinket. 

A piac nem csupán bevásárlóhely, hanem igazi közösségi tér – ahol az évszakok ízei és illatai mellett mindig jut hely egy kedves szóra és egy mosolyra is.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a veol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A VEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu