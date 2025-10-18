Termelői piaci körkép: mutatjuk a kínálatot és az árakat (+ képgaléria)

Péntek délelőtt szinte mozdulni sem lehetett a Veszprémi Piac és Vásárcsarnokban – sokan a hétvégi bevásárlást intézték, mások csak nézelődni, inspirálódni jöttek. A standokon egymás mellett sorakoztak a friss zöldségek és gyümölcsök, a hazai termelők portékáit most is nagy érdeklődés övezte. Sokaknak ez a délelőtti program: kávé után kijönnek a piacra, megvásárolják a hétvégi ebéd hozzávalóit, és közben váltanak pár szót a termelőkkel.

Rengetegen kilátogattak a veszprémi piacra, az idényzöldségeket keresik a legtöbben

Forrás: Napló

Mit találunk a veszprémi piacon?

Mindent, ami a konyhába kell – és egy kicsit többet is. A több mint 60 asztalnál árusító őstermelők friss zöldséget, gyümölcsöt, savanyúságot, mézet, tojást, gombát, lekvárt, füstölt árut és tejterméket kínálnak. A csarnokban pedig húsok, halak, pékáruk, száraztészták, gyógynövények, magvak és aszalványok is sorakoznak. A piac hangulatát reggeliző, lángosos és büfé teszi teljessé – itt tényleg minden megvan egy igazi hétvégi bevásárláshoz.

Mennyibe kerülnek az idényzöldségek?

Padlizsán: 980 Ft/kg

Főzőtök: 780 Ft/kg

Kápia paprika: 680 Ft/kg

Pritamin paprika: 1500 Ft/kg

Sárgadinnye: 780 Ft/kg

Cukordinnye: 780 Ft/kg

Lelei posztó dinnye: 580 Ft/kg

Vajbab: szezonvégi ár, standonként eltérő

Gyökérzöldségek (répa, petrezselyem, paszternák): 600–800 Ft/kg között

A kápia paprika a legnagyobb sláger

Forrás: Napló

Mit mondanak az árusok?

Az októberi termelői piac mindig különleges hangulatú – mondta el Schtarhon Dóra, az egyik árus. A nyár ízei még ott vannak a standokon, de már megjelennek az őszi alapanyagok is. Elárulta, hogy még mindig legjobban a dinnyét viszik, de a paprika, különösen a kápia, szintén nagyon keresett. A padlizsán és a főzőtök is szépen fogy, és mostanra egyre többen visznek gyökérzöldséget, hiszen indul a leves- és főzelékszezon.