Termelői piaci körkép: mutatjuk a kínálatot és az árakat (+ képgaléria)
Kilátogattunk a veszprémi vásárcsarnokba és megnéztük, mi és mennyiért kapható. Emellett a veszprémi piac egyik árusát kérdeztük a tapasztalatairól és a vásárlói szokásokról.
Péntek délelőtt szinte mozdulni sem lehetett a Veszprémi Piac és Vásárcsarnokban – sokan a hétvégi bevásárlást intézték, mások csak nézelődni, inspirálódni jöttek. A standokon egymás mellett sorakoztak a friss zöldségek és gyümölcsök, a hazai termelők portékáit most is nagy érdeklődés övezte. Sokaknak ez a délelőtti program: kávé után kijönnek a piacra, megvásárolják a hétvégi ebéd hozzávalóit, és közben váltanak pár szót a termelőkkel.
Mit találunk a veszprémi piacon?
Mindent, ami a konyhába kell – és egy kicsit többet is. A több mint 60 asztalnál árusító őstermelők friss zöldséget, gyümölcsöt, savanyúságot, mézet, tojást, gombát, lekvárt, füstölt árut és tejterméket kínálnak. A csarnokban pedig húsok, halak, pékáruk, száraztészták, gyógynövények, magvak és aszalványok is sorakoznak. A piac hangulatát reggeliző, lángosos és büfé teszi teljessé – itt tényleg minden megvan egy igazi hétvégi bevásárláshoz.
Mennyibe kerülnek az idényzöldségek?
- Padlizsán: 980 Ft/kg
- Főzőtök: 780 Ft/kg
- Kápia paprika: 680 Ft/kg
- Pritamin paprika: 1500 Ft/kg
- Sárgadinnye: 780 Ft/kg
- Cukordinnye: 780 Ft/kg
- Lelei posztó dinnye: 580 Ft/kg
- Vajbab: szezonvégi ár, standonként eltérő
- Gyökérzöldségek (répa, petrezselyem, paszternák): 600–800 Ft/kg között
Mit mondanak az árusok?
Az októberi termelői piac mindig különleges hangulatú – mondta el Schtarhon Dóra, az egyik árus. A nyár ízei még ott vannak a standokon, de már megjelennek az őszi alapanyagok is. Elárulta, hogy még mindig legjobban a dinnyét viszik, de a paprika, különösen a kápia, szintén nagyon keresett. A padlizsán és a főzőtök is szépen fogy, és mostanra egyre többen visznek gyökérzöldséget, hiszen indul a leves- és főzelékszezon.
Termelői piaci körkép: mutatjuk a kínálatot és az árakatFotók: Napló
A kínálat az Alföldről, Katymaz településről érkezik, Kormányos Tibor termeléséből – Dóra tőle szerzi be az árut, amelyet a veszprémi piacon kínál a vásárlóknak.
Egészség, piac, közösség
Édesanyaként mindig jó érzés kilátogatni a piacra: tudom, honnan származik az étel, ami a gyermekem asztalára kerül, és közben a hazai termelőket is támogatom. Így nemcsak az egészségünkre figyelek, hanem arra is, hogy megőrizzük közös értékeinket.
A piac nem csupán bevásárlóhely, hanem igazi közösségi tér – ahol az évszakok ízei és illatai mellett mindig jut hely egy kedves szóra és egy mosolyra is.