Gőzerővel hasít a munka – Friss fotókon a veszprémi Szabadság téri útfelújítás

Az október elején kezdődött útjavítás miatt terelések és korlátozások is életbe léptek ideiglenesen a belvárosban. A veszprémi Szabadság téri útfelújítás munkálatai várhatóan november közepéig folytatódnak.

Veszprémi Szabadság téri útfelújítás: október elején kezdődtek a lezárások a garanciális javítás miatt

Fotó: Mák Lilla/Napló

Így fest most a veszprémi Szabadság téri útfelújítás

Veszprémben jelenleg is folyamatban van a Szabadság tér burkolatcseréje. A munkálatok várhatóan másfél hónapig tartanak. A felújítás oka, hogy az idén átadott térkőburkolat gyártási hibásnak bizonyult, ezért a kivitelező garanciális javítás keretében végzi el a cserét – a beavatkozás tehát nem terheli a város költségvetését.

Tervezett ütemezés:

ütem: október 7–27. között a tér nyugati oldalán, az irodaház előtt. ütem: október 28. és november 15. között a keleti oldalon.

Így halad jelenleg az átmeneti forgalomkorlátozással járó burkolatcsere a belvárosban

Fotó: Mák Lilla/Napló

Ideiglenes lezárások, forgalomkorlátozások

A munkálatok ütemezése miatt többlépcsős elterelést vezetettek be. A következő hetekben is változik a forgalmi rend a belvárosban, ezért a gépjárművezetőknek érdemes előre kalkulálni az útvonaltervezés során. A munkálatok idején a tér környékén fokozott figyelemre lesz szükség, mivel időszakos lezárások, szűkített sávok és ideiglenes korlátozások nehezítik a közlekedést és a parkolást.

Néhány hétig lassabb haladásra kell számítani, de a felújítás után a tér burkolata tartósabbá és biztonságosabbá válik.

Veszprémből többen is kifogásolják a növényzet hiányát a téren

Fotó: Mák Lilla/Napló

Zöldfelület hiánya: lakossági észrevételek

A beruházás, Veszprém városának más közútfejlesztéseihez hasonlóan, a város köztereinek és közlekedési infrastruktúrájának hosszú távú megőrzését szolgálja. A garanciális útjavítás nemcsak a burkolat hibáit javítja, hanem a biztonságot is növeli. Közben a lakosság is aktívan figyelemmel kíséri a változásokat. Több veszprémi polgár is jelezte, hogy a terület szerintük túlságosan szürke, ezért szívesen látnának a Szabadság téren több zöldfelületet és virágot.