Forgalomkorlátozás

42 perce

Gőzerővel hasít a munka – Friss fotókon a veszprémi Szabadság téri útfelújítás

Címkék#szabadság téri#belváros#útfelújítás#Veszprém#lezárás

Október eleje óta tart a garanciális burkolatcsere a Veszprém belvárosában. Megnéztük, hogyan áll most a veszprémi Szabadság téri útfelújítás, mutatjuk a képeket.

Mák Lilla

Az október elején kezdődött útjavítás miatt terelések és korlátozások is életbe léptek ideiglenesen a belvárosban. A veszprémi Szabadság téri útfelújítás munkálatai várhatóan november közepéig folytatódnak. 

Veszprémi Szabadság téri útfelújítás: forgalomkorlátozás, útlezárások
Veszprémi Szabadság téri útfelújítás: október elején kezdődtek a lezárások a garanciális javítás miatt
Fotó: Mák Lilla/Napló

Így fest most a veszprémi Szabadság téri útfelújítás

Veszprémben jelenleg is folyamatban van a Szabadság tér burkolatcseréje. A munkálatok várhatóan másfél hónapig tartanak. A felújítás oka, hogy az idén átadott térkőburkolat gyártási hibásnak bizonyult, ezért a kivitelező garanciális javítás keretében végzi el a cserét – a beavatkozás tehát nem terheli a város költségvetését. 

Tervezett ütemezés:

  1. ütem: október 7–27. között a tér nyugati oldalán, az irodaház előtt.
  2. ütem: október 28. és november 15. között a keleti oldalon. 
Veszprém Szabadság téri felújítás: forgalomkorlátozással járó építkezés
Így halad jelenleg az átmeneti forgalomkorlátozással járó burkolatcsere a belvárosban
Fotó: Mák Lilla/Napló

Ideiglenes lezárások, forgalomkorlátozások

A munkálatok ütemezése miatt többlépcsős elterelést vezetettek be. A következő hetekben is változik a forgalmi rend a belvárosban, ezért a gépjárművezetőknek érdemes előre kalkulálni az útvonaltervezés során. A munkálatok idején a tér környékén fokozott figyelemre lesz szükség, mivel időszakos lezárások, szűkített sávok és ideiglenes korlátozások nehezítik a közlekedést és a parkolást

Néhány hétig lassabb haladásra kell számítani, de a felújítás után a tér burkolata tartósabbá és biztonságosabbá válik.

Veszprémi Szabadság téri útfelújítás: zöldfelület hiánya
Veszprémből többen is kifogásolják a növényzet hiányát a téren
Fotó: Mák Lilla/Napló

Zöldfelület hiánya: lakossági észrevételek

A beruházás, Veszprém városának más közútfejlesztéseihez hasonlóan, a város köztereinek és közlekedési infrastruktúrájának hosszú távú megőrzését szolgálja. A garanciális útjavítás nemcsak a burkolat hibáit javítja, hanem a biztonságot is növeli. Közben a lakosság is aktívan figyelemmel kíséri a változásokat. Több veszprémi polgár is jelezte, hogy a terület szerintük túlságosan szürke, ezért szívesen látnának a Szabadság téren több zöldfelületet és virágot.

További útépítés várható Devecsernél is

Felújítások, fejlesztések nemcsak Veszprémben, de az egész vármegyében folynak. Már korábban kiderült, hogy a 8-as főút devecseri szakaszán egy korszerű híd kiviteli engedélyezése zöld lámpát kapott. Ez a lépés az Ajka–Bakonygyepes–Devecser szakasz fejlesztésének első kézzelfogható eleme. A kiemelt állami beruházás célja, hogy a 8-as út biztonságosabb, gyorsabb és élhetőbb legyen a térségben, ezzel pedig csökkentheti a torlódást és a balesetek kockázatát.

Burkolatcsere, elkerülők, bicikliút Lesencetomajig 

A 77-es főút Veszprém és Lesencetomaj közötti szakaszán is lezárult az engedélyezési eljárás, így elindulhat a közel egymilliárd forintos állami beruházás előkészítése. A 77-es út Veszprém–Lesencetomaj szakaszán elkerülők, burkolatmegerősítés és új kerékpárút is készülhet, ami biztonságosabbá és élhetőbbé teheti a Balaton-felvidék közlekedését.

 

