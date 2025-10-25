42 perce
Gőzerővel hasít a munka – Friss fotókon a veszprémi Szabadság téri útfelújítás
Október eleje óta tart a garanciális burkolatcsere a Veszprém belvárosában. Megnéztük, hogyan áll most a veszprémi Szabadság téri útfelújítás, mutatjuk a képeket.
Az október elején kezdődött útjavítás miatt terelések és korlátozások is életbe léptek ideiglenesen a belvárosban. A veszprémi Szabadság téri útfelújítás munkálatai várhatóan november közepéig folytatódnak.
Így fest most a veszprémi Szabadság téri útfelújítás
Veszprémben jelenleg is folyamatban van a Szabadság tér burkolatcseréje. A munkálatok várhatóan másfél hónapig tartanak. A felújítás oka, hogy az idén átadott térkőburkolat gyártási hibásnak bizonyult, ezért a kivitelező garanciális javítás keretében végzi el a cserét – a beavatkozás tehát nem terheli a város költségvetését.
Tervezett ütemezés:
- ütem: október 7–27. között a tér nyugati oldalán, az irodaház előtt.
- ütem: október 28. és november 15. között a keleti oldalon.
Ideiglenes lezárások, forgalomkorlátozások
A munkálatok ütemezése miatt többlépcsős elterelést vezetettek be. A következő hetekben is változik a forgalmi rend a belvárosban, ezért a gépjárművezetőknek érdemes előre kalkulálni az útvonaltervezés során. A munkálatok idején a tér környékén fokozott figyelemre lesz szükség, mivel időszakos lezárások, szűkített sávok és ideiglenes korlátozások nehezítik a közlekedést és a parkolást.
Néhány hétig lassabb haladásra kell számítani, de a felújítás után a tér burkolata tartósabbá és biztonságosabbá válik.
Zöldfelület hiánya: lakossági észrevételek
A beruházás, Veszprém városának más közútfejlesztéseihez hasonlóan, a város köztereinek és közlekedési infrastruktúrájának hosszú távú megőrzését szolgálja. A garanciális útjavítás nemcsak a burkolat hibáit javítja, hanem a biztonságot is növeli. Közben a lakosság is aktívan figyelemmel kíséri a változásokat. Több veszprémi polgár is jelezte, hogy a terület szerintük túlságosan szürke, ezért szívesen látnának a Szabadság téren több zöldfelületet és virágot.
Új híd épülhet Devecsernél: folytatódik a 8-as főút fejlesztése
További útépítés várható Devecsernél is
Felújítások, fejlesztések nemcsak Veszprémben, de az egész vármegyében folynak. Már korábban kiderült, hogy a 8-as főút devecseri szakaszán egy korszerű híd kiviteli engedélyezése zöld lámpát kapott. Ez a lépés az Ajka–Bakonygyepes–Devecser szakasz fejlesztésének első kézzelfogható eleme. A kiemelt állami beruházás célja, hogy a 8-as út biztonságosabb, gyorsabb és élhetőbb legyen a térségben, ezzel pedig csökkentheti a torlódást és a balesetek kockázatát.
Jó hír érkezett a 77-es főút fejlesztéséről, jöhet a négysávosítás
Burkolatcsere, elkerülők, bicikliút Lesencetomajig
A 77-es főút Veszprém és Lesencetomaj közötti szakaszán is lezárult az engedélyezési eljárás, így elindulhat a közel egymilliárd forintos állami beruházás előkészítése. A 77-es út Veszprém–Lesencetomaj szakaszán elkerülők, burkolatmegerősítés és új kerékpárút is készülhet, ami biztonságosabbá és élhetőbbé teheti a Balaton-felvidék közlekedését.