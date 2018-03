Többszörös dudari véradókat köszöntöttek

Ünnepség keretében mondott köszönetet a véradóknak a Magyar Vöröskereszt Zirci Területi Szervezete és a helyi önkormányzat.

Ezt ne hagyja ki! Feldúlták Madridot a feldühödött afrikaiak (videó)

A boldogság nem egyéb, mint adni és másokat szolgálni

Magyar Lászlóné zirci területi vezető Henry Drummond skót író gondolatát idézte: „A boldogság hajszolása közben a fél világ rossz nyomon jár. Sokan azt hiszik, birtokolni és kapni boldogság és jó, amikor mások kiszolgálnak bennünket. A boldogság nem egyéb, mint adni és másokat szolgálni”. Köszöntőjében hangsúlyozta, az emberi boldogság csakis a másik ember felé történő odafordulásban és adakozásban tud kiteljesedni.

HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS HIRDETÉS

A településen tavaly háromszor volt véradás, ahol kilencvenhat egység vér gyűlt össze, mellyel a dudari véradók kétszáznyolcvannyolc ember életét mentették meg. Tóth Edina Kitti polgármester asszony köszönetet mondott az önkéntes véradóknak önzetlenségükért és szólt a zirci vöröskereszt és önkormányzatuk tartalmas együttműködéséről. – Mindenki, aki egy kicsit is tesz a közösségért, embertársaiért, megérdemli a köszönetet. Az igazi segítség az, amikor úgy tudunk adni, hogy általa nekünk is jó lesz, ennek tipikus esete a véradás. Büszke vagyok minden véradóra, a kitüntetetteken kívül azokra is, akik most csatlakoztak e táborhoz, mert öregbítik falunk hírnevét, mondta.

Kitüntetést adták át

Magyar Lászlóné és Tóth Edina Kitti a Véradók megbecsüléséért kitüntetést adták át a többszörös véradóknak, hússzoros véradó Kovács László, Vajda Árpádné, Ábrahám Attila, Farkas László, Simon Ádám, huszonötszörös Jakab Győző Árpádné, Bősze György, Petrovics Tamás, harmincötszörös Jakab István, negyvenszeres Csóka János, Benis László, Horváth József, negyvenötszörös Nagy Ferenc, Valler Krisztián, ötvenszeres Jakab László, ötvenötszörös Vathler Ferenc, Jakab Győző, hatvanötszörös Jakab Gyula és hetvenszeres Németh Vilmos, aki immár kétszáztíz ember életét mentette meg.

A területi vezető köszönetet mondott a sokéves kimagasló véradásszervező támogatói munkájáért az önkormányzatnak, melyet elismerő oklevéllel jutalmaztak. A polgármester asszony minden véradónak emléklapot adott át. Az ünnepi eseményen közreműködött Simonffy Andrea. Az ünnepelteket Balogh Bea zenés-énekes műsora szórakoztatta, majd finom vacsorával vendégelték meg őket.