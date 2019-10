A rendszeres szűrés fontosságára hívták fel a figyelmet a veszprémi sétán

Figyelemfelkeltő, közös sétára hívta az embereket a Fagyöngy Emlőbetegek, Gyógyultak és Támogatók Egyesülete Veszprémben, szombaton, ahol a rendszeres szűrést, a korai felismerést életmentőnek nevezték a szakorvosok.

Az élet ünnepének nevezte Lángné Janni Margit egyesületi elnök a sétát köszöntőjében, majd Czinkotay Frigyes, a veszprémi Csolnoky Ferenc kórház orvosigazgatója kiemelte, az aggódás révén az egész családot érinti az emlődaganat és a fájdalommentes, életet mentő szűrésre való biztatásban meghatározóak a családtagok, a férjek.

Porga Gyula polgármester a biztonság kapcsán kiemelte az erős kisközösségeket, az összefogást, amit a Fagyöngy képvisel.

– Akkor lehetünk erősek, ha számíthatunk másokra is, és ebben a munkában évek óta szövetségese a városnak az egyesület, amely a legnehezebb időkben is tud segíteni másoknak, mondta. A séta közben Ovádi Péter országgyűlési képviselő is köszöntötte a résztvevőket, akiket a Military Girls zenés műsorral ajándékozott meg a Kossuth utcán.

A sétálók a Petőfi Színház előtt elengedték a rózsaszín léggömböket, jelképesen belehelyezve gondjaikat, majd a teátrumban Oberfrank Pál színidirektor köszöntője után Cselik Zsolt, az Onkológiai Centrum sugárterápiás osztályának vezető főorvosa beszélt a kezelésről, majd kiemelte a rendszeres szűrő-, és önvizsgálatot, a család, a civil szervezetek, és a lelki egyensúly szerepét a gyógyulásban.

– Ha bármilyen elváltozást tapasztalunk, azonnal orvoshoz kell fordulni, mert ha időben kapjuk el a betegséget, meg lehet gyógyítani, illetve nagyon sokáig tünetmentességet, megfelelő életminőséget lehet biztosítani, mondta. A négy éve működő centrumot egyre többen keresik fel, és nagyon fontos, hogy a fiatalok is megismerjék az betegséggel kapcsolatos információkat, a prevenciót.

A veszprémi centrumban évente 3000-5000 a beteg, ebből 15-20 százalék emlődaganatos. A sugárterápiában 1000-2300 új beteg jelentkezik évente. A betegség főként az 55-70 éveseket érinti, de előfordulhat nagyon fiatal korban, is. Az utóbbi időben nőtt a daganatos betegek száma, de ez abból is adódhat, hogy többen fordulnak orvoshoz. A stressz jelentősen hozzájárul a daganatok kialakulásában, és meghatározó lehet a genetika is. Ha családunkban előfordult ilyen betegség, kiemelten kezeljük a szűrést.

Az előadás után Szűcs Adriána, az Egészség Hídja Összefogás a Mellrák Ellen Egyesület tagja, akit a 2017-ben, 26 évesen ért a betegség, tapasztalatairól, az önvizsgálatról beszélt, majd Kőrösi Csaba és Keller Márton színművészek zenés műsorral lepték meg a megjelenteket.