Mintegy 470 millió forint értékű fejlesztés valósul meg a Folly Arborétumban – hangzott el az üzleti partnereknek tartott minapi bejáráson Folly Réka tulajdonos köszöntőjében. Több más mellett étterem, látogatóközpont, grillterasz, panorámás terasz-kávézó, saját cukrászműhely áll már most a vendégek rendelkezésére, interaktív család- és kerttörténeti kiállítás, kertmozi és szabadtéri színház nyílik majd. Ezenkívül számos olyan beruházás zajlik a 470 milliós turisztikai attrakciófejlesztési pályázatnak köszönhetően, amely a vendégek komfortérzetét növeli.

A részletekről Folly Réka adott tájékoztatást a minapi bejáráson a már megvalósult és a készülő projektek helyszínein.

– Varázslatos panoráma, százéves cédrusok illata várja azokat a látogatókat, akik betérnek a badacsonyörsi Folly Arborétum és Borászatba. A kertet négy nemzedék kitartó munkája és gondoskodása élteti, ahol mára négy világtáj növényei leltek otthonra – mondta Folly Réka, a negyedik generációs tulajdonos, az alapító dédunokája. Hozzátette, az induláskor alig félhektárnyi területből mostanra öthektáros arborétum lett, ahol több mint 400 tűlevelű és 200 lombos fa-, illetve cserjeféle virul. A folyamatos fejlesztések következtében az arborétum ma komplex élménycsomagot nyújt, a látogatók akár egy egész napot is eltölthetnek a különleges, méretes fenyők és lombos fák, virágok között.

2014-ben új támfalat, játszóteret és kilátót építettek a kertbe, és ekkoriban az arborétum egy úgynevezett dendrobotanikai rehabilitáción is átesett, azaz minden itteni növényt térképre vittek, meghatározták a fajokat, fajtákat, az információkat pedig digitalizálták és rendszerezték. Három éve újították fel a család egykori lakóházát is, amely most látogatóközpont és étterem funkciót tölt be. Mindezt 90 ezren tekintették meg idén, de a tulajdonos szerint a százezret is meghaladja a látogatók száma az év végéig.