5VEN – Élnek a hagyományok a Pannon Egyetemen

Az ötvenéves jubileumi Veszprémi Egyetemi Napok programjai javában tartanak még, és az elkövetkezendő napok is sok izgalmat tartogatnak.

Félidőnél tart az egyetemi fesztivál, ahol a hétfő éjszakai Dörgedelemmel a huszonnyolcadik VEN is megtelt élettel. Az elmúlt napok nemcsak az egyetemi hallgatók örömünnepe volt, de Veszprém városának is. A Pannon Egyetem kiemelten kezeli, hogy a város lakói is részesei lehessenek az ötven éve tartó hagyománynak, így a kortesprogramokat, és a főműsorokat is ingyenes helyszínen a B épület aulájában lehet megtekinteni. Emellett a Veszprémi Egyetemi Napok 4-es csapata, a tVENties adománygyűjtést szervez a veszprémi Kozmutza gyermekotthonnak, jó állapotban lévő ruhákat, játékokat és tartós élelmiszert gyűjtenek a 6-23 éves korosztály számára. A gyűjtés helyszíne és időpontja: 04.24.-05.04. munkanapokon 8.30-11.30 és 13.00-15.30 között a Pannon Egyetem ‘E’ épületének KAIRO irodájában.

Az idei VEN erős programot vonultat fel. Az elmúlt napokban klasszikkeddel, VENmajálissal és olyan kiemelt fellépőkkel találkozhattak az érdeklődők, mint a Halott Pénz, Veszprém hip-hop kedvence, a Hősök, Gangsta Zolee, a Belga vagy a Punnany Massif.

Itt fontos kiemelnünk Dévényi Tibi bácsit, aki a klasszikedd programjában körülbelül hajnal egytől varázsolta vissza a hallgatókat olyan időkbe, amikor még nem is éltek. Ez az oximoron azonban egy pillanatig sem zavarta az ünneplő tömeget. Külön tisztelet azoknak, akik a már reggelbe nyúló lassúzáson is végig kitartottak.

A képzőművészet szerelmesei is megtalálhatják számításaikat, hiszen idén is remekművek születtek a csapat-kocsmákból.

A hétfői Dörgedelmen Gelencsér András, a Pannon Egyetem rektora azt mondta, csak az érti igazán, hogy mit jelent a VEN, aki már részt vett rajta valaha. Szerencsére az elmúlt napok tapasztalatai alapján fesztiválozóból nem volt hiány, a koncerteken, programokon és a csapatkocsmákban szinte lépni sem lehetett. A Napló kollégájának tapasztalata alapján pedig az éjszakai bulik valóban a napfelkeltéig tartanak, tehát az egyetemi napok mottója (alkonyattól pirkad) teljes mértékben megállja a helyét.

A négy csapat, a DzsuVENdzsi Makk Patríciával, a csVENpiönsz Horváth Carmennel, a tVENties Katona Richárddal és az AquaVEN Horváth Ádámmal az élen harcol a diák-rektori címért, a zsűri tagjainak (Kondor Anett ’VENett’, Harsányi Nóra, Péti Krisztina, Csík Richárd, Gáspár Gábor ’GéGé’, Kovács Zoltán ’Kozó’, Mészáros Péter ’Mészi’, Burka BEK Tibor és Németh Zoltán ’Bohócz’) egyáltalán nincs könnyű dolguk.

A VEN gondos előkészületei, a minőségi programok, a kreatív kortesdalok, csapatkocsmák, és különleges csapatműsorok a koncerteken kívül, önmagukban is unikális élményt nyújthatnak. Emellett természetesen pénteken és szombaton is érdemes lesz kilátogatni a fesztiválra, hiszen olyan nívós előadók lépnek a színpadra, mint az Ocho Macho, Rúzsa Magdi, a Kowalsky meg a Vega, az USNK, a Follow the Flow, és a szombat este és a fesztivál lezárásaként a német származású zenei producer, az electro-house koronázatlan királya, Tujamo.

Feszült figyelemmel követik az egyetem és a város polgárai, hogy ki lesz a 2019-es VEN diák-rektora, de a további díjak miatt is érdemes izgulni, mint a legjobb kortesdal, bevonulás vagy film. A pénteki gálán minden kiderül.