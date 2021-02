62 fővel emelkedett a fertőzöttek száma Veszprém megyében

Szombaton reggelre 62 fővel nőtt a koronavírus-fertőzöttek száma megyénkben a pénteki helyzethez képest.

Ezt ne hagyja ki! Mutasd meg a szépséged és legyél te 2021 Tündérszépe! Tízmilliós összdíjazás, autóhasználat és modellszerződés vár a legszebbekre

Így összesen 15927 koronavírus-fertőzöttet tartanak nyilván megyénkben a járvány kezdete óta.

2995 újabb magyar állampolgárnál mutatták ki az új koronavírus-fertőzést (COVID-19), ezzel 400 111 főre nőtt a hazánkban beazonosított fertőzöttek száma – írja a koronavirus.gov.hu. Elhunyt 107 többségében idős, krónikus beteg, így az elhunytak száma 14 252 főre emelkedett. A gyógyultak száma folyamatosan nő, jelenleg 304 680 fő, az aktív fertőzöttek száma 81 179 fő. 4147 koronavírusos beteget ápolnak kórházban, közülük 351-en vannak lélegeztetőgépen. Eddig 427 309 fő kapott oltást, közülük 172 739 fő már a második oltását is megkapta. Jelenleg is zajlik a regisztrált legidősebbek oltása a kórházi oltópontokon (Pfizer- és Szputnyik vakcinával), a háziorvosok pedig a 60 év alatti krónikus betegek oltását végzik (AstraZeneca-vakcinával). Emellett több idősotthonba is visszatérnek az oltócsapatok és folytatódik az egészségügyi dolgozók második körös oltása is. Zöld utat kapott a hatóságoktól a kínai Sinopharm-vakcina is, így hamarosan azzal is kezdődhet az oltás. Elindult az újraindításról szóló online nemzeti konzultáció is.